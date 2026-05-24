Laulaja Chappell Roan poseeraa luonnollisesti ja herättää reaktioita

Fabienne Ba.
@chappellroan / Instagram

Upeasta ulkonäöstään ja lavastetuista esiintymisistään tunnettu yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Chappell Roan yllätti osan seuraajistaan esiintymällä "au naturel" sosiaalisessa mediassa. Verkossa laajasti keskusteltu kuva sytytti nopeasti uudelleen keskustelun julkkisten aitoudesta.

Chappell Roan jakaa "luonnollisen" kuvan

Chappell Roan, joka tunnetaan huolellisesti suunnitellusta visuaalisesta tyylistään, silmiinpistävästä meikistään ja teatraalisista lava-asuistaan, omaksuu säännöllisesti rohkean estetiikan julkisissa esiintymisissään. Tällä kertaa internetin käyttäjien huomion herätti kuitenkin paljon hillitympi julkaisu. Instagramissa Chappell Roan esiintyi luonnollisemmalla tyylillä, joka oli kaukana "ekstravaganttisista" lookeista, jotka usein liittyvät hänen esiintymisiinsä ja punaisella matolla esiintymisiinsä. Kuvat levisivät nopeasti verkossa ja herättivät lukuisia reaktioita hänen seuraajissaan.

Internetin käyttäjät ylistävät sen aitoutta

Julkaisun alla monet fanit ylistivät lähestymistapaa ja pitivät sitä "aidompana ja spontaanimpana". Useat käyttäjät kokivat, että "tämä luonnollisempi ilme osoitti laulajan toisen puolen". Toiset huomauttivat, että Chappell Roan on pitkään puolustanut taiteellista vapautta julkisuuskuvassaan. Fanit ylistävät häntä säännöllisesti luovasta lähestymistavastaan muotiin, meikkiin ja esiintymiseen, mitä hän pitää "musiikillisen maailmansa jatkeena".

Sosiaalinen media korostaa jokaisen julkkisten esiintymistä

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Chappell Roan on herättänyt paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Viime kuukausina useat hänen julkiset esiintymisensä ovat herättäneet paljon kohua, erityisesti musiikkitapahtumissa ja palkintogaaloissa. Vuoden 2026 Grammy-gaalassa artisti herätti voimakkaita reaktioita Mugler-asullaan, jota kommentoitiin laajalti verkossa. Kritiikin kohteeksi Chappell Roan vastasi humoristisesti Instagramissa selittäen, ettei hän pitänyt asuaan "niin skandaalimaisena". Kuten monet hänen sukupolvensa artistit, Chappell Roan toimii ympäristössä, jossa jokainen julkaisu voi levitä viraaliksi muutamassa tunnissa.

Jakamalla "luonnollisempia" kuvia Chappell Roan on jälleen kerran herättänyt internetin käyttäjien huomion. Popin ja lavastuksen koodeilla leikitellessään hän jatkaa verkkokeskustelujen ruokkimista, esiintyipä hän sitten "spektaakkelimaisissa" asuissa tai "hillitymmässä" versiossa itsestään.

Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Äiti ja tytär, Cindy Crawford ja Kaia Gerber, yhdistävät tyylinsä.
69-vuotias toimittaja Katie Couric säteilee upeassa mustassa mekossa.

