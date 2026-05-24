69-vuotias toimittaja Katie Couric säteilee upeassa mustassa mekossa.

Amerikkalainen journalisti, tuottaja ja dokumenttielokuvantekijä Katie Couric teki silmiinpistävän esiintymisen New Yorkissa American Ballet Theatren kevätgaalassa vuonna 2026. Hän näytti elegantilta hienostuneessa mustassa mekossa, jossa oli dramaattisia yksityiskohtia. Miehensä John Molnerin seurassa hän valaisi punaisen maton.

Hienostunut mekko teatraalisilla yksityiskohdilla

New Yorkissa Cipriani 42nd Streetillä järjestetty American Ballet Theatren kevätgaala kokosi yhteen lukuisia median, kulttuurin ja viihteen maailman persoonallisuuksia. Illan merkittävimpien vieraiden joukossa oli Katie Couric. Hän valitsi tähän gaalaan mustan samettimekon, johon oli lisätty useita moderneja elementtejä.

Mekossa oli syvään uurrettu pääntie ja dramaattinen, kuplanmuotoinen hame, joka laskeutui strukturoituun valkoiseen laahukseen. Syvän mustan ja raikkaan valkoisen yhdistelmä antoi kokonaisuudelle teatraalista ilmettä säilyttäen samalla ripauksen klassista eleganssia. Katie Couric täydensi asuaan useilla kimaltelevilla koruilla, kuten sormuksilla, rannekoruilla ja roikkuvilla korvakoruilla. Pari teräväkärkisiä mustia avokkaita ja pieni olkalaukku täydensivät ilmeen.

Säteilevä ja luonnollinen kauneusilme

Katie Couric valitsi myös pehmeän ja säteilevän kauneuslookin. Hänen venetsialaisvaaleat hiuksensa oli muotoiltu pehmeäksi föönaukseksi ja jaettu sivulle, mikä toi lyhyeen leikkaukseen liikettä. Meikissä hän oli säteilevä ja poskissa ja huulissa oli ruusuisia raitoja. Myös hieman hohtava luomiväri korosti hänen silmiään. Kokonaisvaikutelma vahvisti hillittyä eleganssia ("hiljaisen ylellisyyden" estetiikkaa), joka usein leimaa hänen julkisia esiintymisiään.

Katie Couric, vaikutusvaltainen mediahahmo

Katie Couric on yksi amerikkalaisen mediakentän tunnistettavimmista hahmoista. Entinen uutisankkuri ja lukuisten televisio-ohjelmien juontaja esiintyy edelleen säännöllisesti kulttuuri- ja hyväntekeväisyystapahtumissa. Hänen julkisia esiintymisiään ylistetään usein niiden hillitystä eleganssista ja hienostuneisuudesta. Tämä viimeisin esiintyminen American Ballet Theatren gaalassa vahvistaa jälleen kerran hänen ryhtinsä New Yorkin punaisella matolla.

