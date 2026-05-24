Kylie Jenner poseeraa 250 000 dollarin autossa ilmeellä, joka jakaa mielipiteitä.

Amerikkalainen tosi-tv-persoona, liikenainen ja vaikuttaja Kylie Jenner jakoi improvisoidun kuvaussession punaisen Ferrarin ratin takana. Pääasiassa hänen asuvalintansa on herättänyt reaktioita hänen seuraajissaan.

Instagramissa jaettu improvisoitu valokuvaus

Parhaat kuvaukset ovat joskus kaikkein spontaaneimpia. Kylie Jenner ymmärtää tämän selvästi ja julkaisi Instagram-tilillään kuvakarusellin, jonka hän jakoi 382 miljoonan seuraajansa kanssa. Tilaisuuteen Khy-brändin perustaja tarvitsi vain kolme asiaa: kameran ja kirkkaanpunaisen urheiluauton. Yksinkertaisesti "Se oli ihana pieni päivä" -otsikolla varustettu julkaisu herätti välittömästi reaktioiden aallon ihailusta kritiikkiin.

Punainen Ferrari, jonka arvo oli 250 000 dollaria, lahjoitettiin hänen äidilleen

Kuvauksen tähti ei ole pelkästään Kylie Jenner, vaan myös hänen taustanaan toimiva auto: punainen Ferrari 488 Gran Turismo Berlinetta, jonka arvioitu arvo on 250 000 dollaria (noin 230 000 euroa). Tämä superauto ei ole mikä tahansa ajoneuvo: se on lahja, jonka Kylie antoi äidilleen Kris Jennerille 63. syntymäpäivälahjaksi lokakuussa 2018. Tuolloin tämä "unelma-auto" liikutti Kardashian-Jenner-klaanin matriarkkaa niin paljon, että hän puhkesi kyyneliin nähdessään sen. Kahdeksan vuotta myöhemmin ajoneuvosta tulee täydellinen paikka ylellisyyttä huokuvalle kuvaukselle.

Kylie Jennerin julkaisema karuselli ei ole yksinkertainen muotokuva, vaan se koostuu useista taidokkaasti lavastetuista otoksista. Ensin näemme hänet takaapäin kävelemässä kohti punaista Ferraria. Muissa kuvissa hän poseeraa ratin takana poseeraamassa auton edessä tai jalat ojennettuina avoimesta ovesta. Tämä asentojen moninaisuus muuttaa kuvauksen todelliseksi mini-muotikuvaukseksi, jossa luksusajoneuvolla on keskeinen rooli.

Musta hihaton toppi, jossa on syvään uurrettu pääntie

Asukokonaisuudekseen Kylie Jenner valitsi minimalistisen ja rohkean asun. Hänellä oli yllään musta toppi, jossa oli leveä selkämys ja erityisen syvään uurrettu sweetheart-pääntie. Tämä puhdaslinjainen vaatekappale, jossa leikitellään leikkauksilla ja hillityllä värillä, korostaa vaatteen linjoja koristeiden sijaan. Valinta sopii täydellisesti Kylie Jennerin suosimaan tyyliin.

Capri-housut, jotka jakavat mielipiteitä

Tämän asun puhutuin elementti on epäilemättä housut. Kylie Jenner yhdisti hihattoman topin tiukkoihin capri-housuihin, jotka ulottuvat pohkeen puoliväliin. Capri-leikkaus on säännöllisesti muotikeskustelujen keskipisteenä ja aiheuttaa mielipiteitä jakautuneena: jotkut ihailevat sitä retrohenkisyyden ja rennon tunnelmansa vuoksi, kun taas toiset pitävät sitä epäimartelevana.

Stilettokorkokengät ja retro 2016 -kauneuslookki

Asunsa täydensi minimalistinen matalakorkoiset avokkaat, joissa oli ohut remmi varpaiden välissä. Myös hänen meikkinsä herätti huomiota: Kylie Jenner valitsi avoimen nostalgisen meikkilookin, joka herätti henkiin vuoden 2016 trendejä. Lookiin kuuluivat auringon suutelema, pronssinen iho, pitkät, tuuheat ja tuuheat ripset sekä mattapintainen, ruusunpunainen huulipuna. Hänen pitkät, tummat hiuksensa oli muotoiltu tuuheaksi, kiharaksi föönaukseksi, joka sopi täydellisesti tähän itsevarmaan retroestetiikkaan.

Katse, joka jakaa internetin käyttäjien mielipiteitä

Vaikka jotkut hänen seuraajistaan ylistivät "kuvauksen rohkeutta ja johdonmukaisuutta", toiset keskittyivät kiistanalaisiin capri-housuihin, joita he pitivät "jakavana". On kuitenkin tärkeää muistaa, että jokainen voi pukeutua haluamallaan tavalla, eikä ulkonäön jakaminen sosiaalisessa mediassa saisi avata ovea sopimattomille arvioille tai kritiikille naisten vaatevalinnoista.

Näillä Ferrarin ratissa otetuilla kuvauksilla Kylie Jenner vahvistaa jälleen kerran asemansa avainhenkilönä sosiaalisessa mediassa. Piditpä hänen ulkonäöstään tai et, huomion herättäminen on ehdottomasti kannattanut.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
