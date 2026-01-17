"Ikoninen", "häiritsevä": Bella Hadidin esiintyminen herättää reaktioita

Amerikkalainen malli Bella Hadid sytytti hiljattain Ryan Murphyn uuden jännityselokuvan "Kaunotar" ensi-illan liekkeihin. Hänen punainen Schiaparelli-mekkonsa herätti reaktioiden aallon, joka vaihteli kiehtovuudesta levottomuuteen. Yksi mekko, yksi siluetti, yksi keskustelu.

Tulinen punainen, couture-tunnus

Veistoksellisista ja konseptuaalisista luomuksistaan tunnetun Schiaparelli-talon valmistama pitkä puku syleili Bella Hadidin vartaloa rikkaan punaisen satiinin avulla. Halterikaulus kehysti elegantisti hänen kaulaansa, ja ihmisen anatomiasta inspiraationsa saanut muotoiltu plastron loi silmiinpistävän visuaalisen vaikutelman. Tämä yksityiskohta muistutti merkin perinteisesti tarjoamia rohkeita siluetteja.

Vuonna 2021 Bella Hadid teki läpimurron Cannesin elokuvajuhlilla mustalla mekollaan, jota koristivat kultaiset hengityselimet. Hänen ja Schiaparellin välisestä suhteesta tuli enemmän kuin pelkkä kumppanuus, ja siitä tuli täysimittainen taiteellinen yhteistyö.

Rooliksi suunniteltu mekko

Tulipunainen sävy tuo mieleen Rubyn hahmon, jota hän esittää sarjassa "Kaunotar". Elokuvan avauskohtauksessa Bella esiintyy moottoripyörällä punaisessa asussa, katse kova ja olemus terävä. Ensi-ilta sai näin performanssin vaikutelman, hämärtäen näyttelijättären ja muusan välistä rajoja. Hulmuavan kankaan ja jäykän ylävartalon välinen kontrasti vahvisti tätä kaksinaisuutta: vahvuuden ja haavoittuvuuden välillä. Asusteiden osalta kaikki oli minimalistista: lakatut nahkakengät, hillitty mutta hienostunut meikki, mekkoon sopivat huulet ja siististi muotoillut hiukset.

Vaihtelevia reaktioita: ihailua ja levottomuutta

Kuten Bella Hadidin kohdalla usein käy, reaktiot jakautuivat nopeasti.

Kehujen puolella: "veistoksellinen" , "unohtumaton" tai jopa "moderni visio haute couturesta" .

Kriittisellä puolella: "häiritsevä" , "liian vihjaileva" tai jopa "liiallinen lavastus" .

Asun keskeinen osa – tämä trompe-l'œil-muotoiltu plastron – kiehtoo yhtä paljon kuin se jakaa. Vuonna 2026 nämä esteettiset valinnat paljastavat kahden muotivision välisen kuilun: toisen ilmeikkään ja suodattamattoman sekä toisen konservatiivisemman.

Siluetti, joka herättää kysymyksiä

Bella Hadidille rohkeat tyylilliset kannanotot ovat tuttuja. Debyytistään lähtien hän on tutkinut ajatuksia herättäviä vaatetyylejä: odottamattomia leikkauksia, yllättäviä kankaita ja paljon muuta. Jokainen esiintyminen on visuaalisen kokeilun leikkikenttä. Hän leikittelee linjoilla, volyymeilla ja odotuksilla. Suunnittelijoille hänen kehonsa on elävä kangas, ilmaisun väline.

Veistetty rintapanssari, uusi ilmaisun kenttä

Tämä muinaisista veistoksista inspiraationsa saanut yksityiskohta mullistaa strukturoidun vaatetuksen: ei peittämistä eikä paljastamista, vaan muodonmuutosta. Schiaparelli omaksuu tämän "uuden trendin", jossa ehdotetaan näyttämättä, tyylitellään vartaloa sen paljastamisen sijaan. Vuoteen 2026 mennessä useat muotitalot seuraavat perässä: Copernin muotoillut kappaleet, Balmainin ja Muglerin tyylitellyt anatomiset elementit. Tästä tyylistä tulee oma kielensä, joka yhdistää tarkan käsityötaidon voimakkaaseen visuaaliseen viestiin.

Bella Hadid ilmentää tietynlaista nykymuodin ideaa: älykästä, teatraalista ja joskus epämukavaa. Hän ei pyri miellyttämään hinnalla millä hyvänsä, vaan ilmaisemaan visionsa. Hänen esiintymisensä New Yorkissa ei jätä sijaa välinpitämättömyydelle. Ja juuri tämä on tehnyt hänestä jo useiden vuosien ajan yhden muotimaailman seuratuimmista – ja keskustelluimmista – hahmoista.