"Liian lihava, liian nuori": 50-vuotias Drew Barrymore puhuu vartalokritiikistä

Drew Barrymore, joka nousi kansainväliseen kuuluisuuteen 7-vuotiaana elokuvassa E.T. – Maan ulkopuolinen, kasvoi valokeilassa – mutta myös jatkuvan tarkastelun alla. Oman keskusteluohjelmansa, The Drew Barrymore Show’n , vieraana näyttelijä kertoi liikuttavasti, kuinka varhain hänen ulkonäköään koskevat arvostelut alkoivat.

Neljän vuosikymmenen kamppailua rakastaaksemme toisiamme

Vain 10-vuotiaana häntä oli jo haukuttu "liian lihavaksi", "liian liian vaaleaksi" tai "liian nuoreksi". Nämä elokuva-alan aikuisten kommentit koskettivat häntä syvästi. Katsoessaan itsestään lapsena otettua valokuvaa Drew Barrymore tunnusti muistavansa hämmennyksen ja surun tunteen: "En enää tiennyt, mitä minun piti olla muille ihmisille."

Nykyään Drew Barrymore kertoo henkilökohtaisen ja ammatillisen matkansa pohjalta, että häneltä kesti neljä vuosikymmentä vapautua näistä paineista. Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja, kirjailija, ohjaaja, televisiojuontaja ja liikenainen puhuu "sisäisestä taistelusta", jota hän käy päivittäin, jotta lopulta uskoisi ansaitsevansa onnen. Hän muistuttaa meitä siitä, että tämä polku ei ole lineaarinen: epäilykset voivat nousta pintaan missä tahansa iässä, mutta olennaista hänen mukaansa on oppia "pelastamaan itsensä". Drew Barrymore korostaa emotionaalisen autonomian voimakasta viestiä: jokainen ihminen voi asettaa omat rajansa kritiikin edessä ja kieltäytyä antamasta muiden "syödä pois heidän ilonsa".

Toivon viesti nuorimmille

Puhuessaan suoraan samanlaisten paineiden edessä oleville nuorille näyttelijä pyrkii olemaan lohdun lähde. "Et ole yksin", hän vakuuttaa. Drew Barrymore kannustaa heitä lopettamaan kaikkien miellyttämisen ja sen sijaan löytämään jonkinlaisen vapauden oppimalla rakastamaan itseään sellaisina kuin he ovat. Hän päättää viestinsä toiveikkaasti: "Uudelleenrakentaminen on aina mahdollista." Vaikka olisi rikki, voi parantua ja parantuneena auttaa muita tekemään samoin. Drew Barrymorelle tämä ystävällisyyden kehä on olennainen osa emotionaalista terveyttä.

Palaamalla tuskalliseen menneisyyteensä Drew Barrymore tarjoaa todistuksen, joka on sekä intiimi että universaali: nuoresta iästä lähtien asetetut kauneusstandardit voivat jättää pysyviä haavoja, mutta sinnikkyys ja itsemyötätunto auttavat niitä paranemaan. Hänen viestinsä puhuu kaikille sukupolville: "todellinen kauneus" piilee itsensä hyväksymisessä, vapaana muiden katseista.