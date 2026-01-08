Hän halusi meikata pimeässä ja hänen kasvonsa muuttuivat: tämä näyttelijä kertoo tarinansa

Palattuaan "LIVE with Kelly & Mark" -ohjelman kuvauksiin 5. tammikuuta 2026 Kelly Ripa huvitti yleisöään selittämällä, miksi hänen ihonsa näytti niin ruskettuneelta: meikkivirhe. Amerikkalainen näyttelijä ja juontaja kertoi, kuinka hänen kasvoilleen levisi varjoliito riittämättömän valaistuksen vuoksi.

Häiriintynyt loma-ajan herääminen

”Heräsin tänä aamuna täysin hämmentyneenä loman jälkeen”, hän uskoutui suorana lähetyksenä. Pimeässä, laittamatta valoja päälle ( ”Vihaan huoneen valaisemista, kun olen valmistautumassa” ), Kelly nappasi meikkivoidepuikon… joka oli itse asiassa hänen varjostuspuikkonsa! ”Jokin oli vialla, mutta jatkoin sen levittämistä. Yhä uudelleen!”

Mark vakuutti hänelle: "Näytät edelleen upealta."

Hänen aviomiehensä Mark Consuelos rauhoitteli häntä: "Näytät upealta." Kelly vakuutti: "Kaikki sanovat koko ajan: 'Voi, oletpa ruskettunut!' Ei, ei, kyse on vain varjostuksesta joka puolelta!" Parrasvaloihin tottunut juontaja selitti, että varjostus oli aivan liian tumma käytettäväksi pohjana hänen vaalealle iholleen.

Muotoilu muotoilee kasvoja luomalla varjoja (otsa, poskipäät, leukalinja), kun taas meikkivoide tasoittaa ihonväriä koko kasvoille. Kelly yhdisti nämä kaksi luoden "epätodennäköisen" auringon suuteleman vaikutelman, joka huvitti koko kuvausryhmää kuvauksissa.

Kelly käsitteli meikkiongelmaansa suorassa televisiolähetyksessä! pic.twitter.com/Uimdxlqy7V — Rakas (@cherrymagazinee) 7. tammikuuta 2026

Ei ensimmäinen kerta, kun hän tekee virheen suorassa lähetyksessä.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun yhdysvaltalainen näyttelijä ja juontaja Kelly Ripa on kokenut onnettomuuden suorassa televisiolähetyksessä. Joulukuun 9. päivänä kamerat tallensivat juontajan puoliksi pukeutuneena: "Kymmenen sekuntia sitten olin täysin alasti! Nyt olen puoliksi pukeutunut, minulta puuttuu vyö!" Aina huumorilla ja itseironisesti.

Nämä spontaanit hetket korostavat lopulta Kellyn viehätysvoimaa: helposti lähestyttävä juontaja, joka hyväksyy pienet omituisuutensa. Kolmen lapsen äitinä ja 25 vuotta televisiotähtenä hän todistaa, että voi olla ammattimainen olematta täydellinen. Hänen salaisuutensa? Tarttuva huumori ja aseistariisuva aitous.