Ulkonäköään kritisoidaan, mutta tämä "Bridgerton"-näyttelijä vastaa siihen itsevarmasti.

Nicola Coughlan, "Bridgertonin" tähti, hylkää vartaloonsa liioittelun ja julistaa säteilevää itseluottamustaan. Irlantilainen näyttelijä purkaa myrkyllisiä standardeja selittämällä, että ulkonäköön keskittyminen on "yksinkertaistettua ja tylsää", ja mieluummin juhlistaa työtään ja vartaloaan sellaisena kuin se on.

"Plus-kokoinen sankaritar": leima?

Johtavan amerikkalaisen uutislehden TIME- lehden haastattelussa Nicola Coughlan ilmaisi loukkaantuneensa termistä "plus-kokoinen sankaritar", jota käytettiin hänen roolinsa jälkeen "Bridgertonin" kolmannella kaudella. "Olen muutaman koon pienempi kuin keskimääräinen nainen Isossa-Britanniassa, ja minua pidetään plus-kokoisena sankarittarena. Vartaloni asettaminen keskipisteeksi on vähättelevää ja ärsyttävää", hän valitti.

Voimakas kehopositiivinen viesti

Näyttelijä, joka teki kovasti töitä sarjan eteen, ei voi sietää kommentteja, jotka keskittyvät hänen vartaloonsa: "Näin tuskin perhettäni ja ystäviäni, ja kaikki ihmiset puhuivat vain ulkonäöstäni... En ota sitä kohteliaisuutena." Hän haastoi heidät: "Ja jos laihtuisin paljon roolia varten, ettekö enää pitäisi minusta? Se on hullua ja loukkaavaa." Tämä voimakas vastaus kuvaa hänen horjumatonta itseluottamustaan vartalohäpeän edessä.

Irlantilainen näyttelijä Nicola Coughlan muistuttaa meitä siitä, että näyttelijän kauneutta ei mitata vaatekoolla, vaan lahjakkuudella, karismalla ja aitoudella. Hänen viestinsä kannustaa kaikkia naisia hylkäämään äkkipikaiset tuomiot ja rakastamaan itseään sellaisina kuin he ovat, ilman tekosyitä tai oikeutuksia.

Näyttelijä, joka inspiroi itsevarmuudellaan

Hänen avoimuus resonoi: toteamalla, ettei hänen kehonsa ole julkisen keskustelun aihe, hän avaa tilaa taiteestaan puhumiselle. Nicola Coughlan todistaa, että todellinen vahvuus piilee itsensä hyväksymisessä ja ahdasmielisten normien hylkäämisessä, inspiroiden tuhansia faneja omaksumaan ainutlaatuisuutensa murehtimatta muiden mielipiteistä.

Tällä kehopositiivisella lausunnolla Nicola Coughlan muuttaa kritiikin voimaantumisen manifestiksi. Ylpeänä kehostaan ja matkastaan hän osoittaa, että 37-vuotiaana itseluottamus on paras vastaus kehohäpeään. Voimakas viesti: naisen tuomitseminen ulkonäön perusteella tarkoittaa hänen todellisen valonsa menettämistä.