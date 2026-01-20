Dolly Parton juhlii 80-vuotissyntymäpäiviään tyylikkäästi pukeutuneena upeaan mekkoon.

Country-musiikin kuningatar on todistanut sen jälleen kerran: 80-vuotiaana Dolly Parton on yhtä säteilevä kuin aina ja säilyttää legendaarisen huumorintajunsa. Amerikkalainen ikoni juhli syntymäpäiväänsä 19. tammikuuta upeassa asussa – syvään uurretussa korsetissa, jota koristavat strassit – ja monivärisessä perhoskakussa, joka oli yhtä iloinen kuin hänen persoonallisuutensa. Tämän eloisan esiintymisen kautta "Jolene"-laulaja välitti faneilleen voimakkaan viestin: 80-vuotiaana hän tuntee olevansa "vasta uuden luvun alussa".

Värikäs juhla

Jaetuissa kuvissa Dolly Parton esiintyy kimaltelevassa tilkkutäkkimäisessä korsettimekossa, jota korostavat kimaltelevat kiviset ja pitsi, jotka korostavat hänen ikonista vartaloaan. Kuuluisat vaaleat hiuksensa ja tavaramerkiksi muodostunut meikkinsä yllään hän puhaltaa kynttilät jättimäisestä "80"-muotoisesta kakustaan... sammuttimella! Kohtaus, joka on sekä hauska että tyypillisen "Dollylle", hänen iloisen kappaleensa "Light of a Clear Blue Morning" säestämänä.

"Minulla ei ole aikaa vanheta."

Äskettäisessä People -lehden haastattelussa laulaja kertoi avoimesti mielentilastaan uuteen vuosikymmeneen siirtyessään. "Ihmiset sanovat minulle: 'Täytät pian 80.' No, mitä sitten? Katso kaikkea, mitä olen saavuttanut. Minusta tuntuu, että olen vasta alussa", hän sanoi. Hänelle ikä on vain numero: "Jos annat itsesi vanheta, vanhenet. Minulla ei ole aikaa vanheta."

Rauhoittavia uutisia hänen terveydestään

Aiheutettuaan huolta faneissaan vuonna 2025 terveysongelmien vuoksi, jotka pakottivat hänet lykkäämään Las Vegasin residenssiään, Dolly Parton vakuutti heille: "Olen kunnossa." Hän jopa kiitti fanejaan heidän rakkauden ja tuen viesteistään korostaen samalla, ettei hänellä ollut "mitään aikomusta hidastaa vauhtia".

Taiteilija, joka katsoo aina tulevaisuuteen

Uusien musiikkiprojektien, julkisten esiintymisten ja hänen nimeään kantavien näyttelyiden – kuten Country Music Hall of Famessa järjestettävän "Dolly Parton: Journey of a Seeker” – myötä Dolly Parton osoittaa, että 80-vuotiaana hän jatkaa inspirointia. Filosofialleen uskollisena hän päättää: "En tiedä, mitä teen huomenna, mutta annan aina kaikkeni."

Dolly Parton ei juhli 80-vuotispäiväänsä virstanpylväänä, vaan ponnahduslautana. Huumorillaan, anteliaisuudellaan ja jäljittelemättömällä tyylillään hän ilmentää ajatusta siitä, että lahjakkuus ja intohimo eivät tunne ikää. 80-vuotiaana country-musiikin legenda ei kumarra ajalle – hän saa sen tanssimaan.