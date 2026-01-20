Search here...

Dolly Parton juhlii 80-vuotissyntymäpäiviään tyylikkäästi pukeutuneena upeaan mekkoon.

Léa Michel
@dollyparton/Instagram

Country-musiikin kuningatar on todistanut sen jälleen kerran: 80-vuotiaana Dolly Parton on yhtä säteilevä kuin aina ja säilyttää legendaarisen huumorintajunsa. Amerikkalainen ikoni juhli syntymäpäiväänsä 19. tammikuuta upeassa asussa – syvään uurretussa korsetissa, jota koristavat strassit – ja monivärisessä perhoskakussa, joka oli yhtä iloinen kuin hänen persoonallisuutensa. Tämän eloisan esiintymisen kautta "Jolene"-laulaja välitti faneilleen voimakkaan viestin: 80-vuotiaana hän tuntee olevansa "vasta uuden luvun alussa".

Värikäs juhla

Jaetuissa kuvissa Dolly Parton esiintyy kimaltelevassa tilkkutäkkimäisessä korsettimekossa, jota korostavat kimaltelevat kiviset ja pitsi, jotka korostavat hänen ikonista vartaloaan. Kuuluisat vaaleat hiuksensa ja tavaramerkiksi muodostunut meikkinsä yllään hän puhaltaa kynttilät jättimäisestä "80"-muotoisesta kakustaan... sammuttimella! Kohtaus, joka on sekä hauska että tyypillisen "Dollylle", hänen iloisen kappaleensa "Light of a Clear Blue Morning" säestämänä.

Katso tämä postaus Instagramissa

Dolly Partonin (@dollyparton) jakama julkaisu

"Minulla ei ole aikaa vanheta."

Äskettäisessä People -lehden haastattelussa laulaja kertoi avoimesti mielentilastaan uuteen vuosikymmeneen siirtyessään. "Ihmiset sanovat minulle: 'Täytät pian 80.' No, mitä sitten? Katso kaikkea, mitä olen saavuttanut. Minusta tuntuu, että olen vasta alussa", hän sanoi. Hänelle ikä on vain numero: "Jos annat itsesi vanheta, vanhenet. Minulla ei ole aikaa vanheta."

Rauhoittavia uutisia hänen terveydestään

Aiheutettuaan huolta faneissaan vuonna 2025 terveysongelmien vuoksi, jotka pakottivat hänet lykkäämään Las Vegasin residenssiään, Dolly Parton vakuutti heille: "Olen kunnossa." Hän jopa kiitti fanejaan heidän rakkauden ja tuen viesteistään korostaen samalla, ettei hänellä ollut "mitään aikomusta hidastaa vauhtia".

Taiteilija, joka katsoo aina tulevaisuuteen

Uusien musiikkiprojektien, julkisten esiintymisten ja hänen nimeään kantavien näyttelyiden – kuten Country Music Hall of Famessa järjestettävän "Dolly Parton: Journey of a Seeker” – myötä Dolly Parton osoittaa, että 80-vuotiaana hän jatkaa inspirointia. Filosofialleen uskollisena hän päättää: "En tiedä, mitä teen huomenna, mutta annan aina kaikkeni."

Dolly Parton ei juhli 80-vuotispäiväänsä virstanpylväänä, vaan ponnahduslautana. Huumorillaan, anteliaisuudellaan ja jäljittelemättömällä tyylillään hän ilmentää ajatusta siitä, että lahjakkuus ja intohimo eivät tunne ikää. 80-vuotiaana country-musiikin legenda ei kumarra ajalle – hän saa sen tanssimaan.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
"En ole blondi bimbo": tämä 2000-luvun ikoni tasoittaa laskunsa
Article suivant
Näyttelijä Philippine Leroy-Beaulieu, joka luokiteltiin "yli 50-vuotiaaksi naiseksi", purkaa ikästereotypioita.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

60-vuotiaan Elizabeth Hurleyn hahmo Malediiveilla on kiehtova.

Brittiläinen näyttelijä, malli ja tuottaja Elizabeth Hurley jakoi hiljattain Instagramissa useita kuvia Malediiveillaolostaan, jossa hän nautti paratiisimaisesta ympäristöstä...

Uma Thurmanin ja Ethan Hawken lapset tuputtavat tyyliään muotiviikoilla

Milanon muotiviikoilla syksy/talvi 2026-2027 Maya Hawke ja hänen veljensä Levon Hawke herättivät valokuvaajien huomion Pradan näytöksen eturivissä itsevarmalla...

Näyttelijä Philippine Leroy-Beaulieu, joka luokiteltiin "yli 50-vuotiaaksi naiseksi", purkaa ikästereotypioita.

Äskettäin En Aparté -ohjelman vieraana ollut näyttelijä, joka näyttelee Sylvie Grateauta Netflix-sarjassa "Emily in Paris", selitti, että koko...

"En ole blondi bimbo": tämä 2000-luvun ikoni tasoittaa laskunsa

Pitkään "pinnallisen nuoren naisen" karikatyyriksi kutistunut Paris Hilton ottaa nyt takaisin imagonsa hallinnan. Hänelle omistetussa dokumentissa "Infinite Icon:...

Tämä 71-vuotias malli esittelee vartaloaan ja loistaa auringossa.

Amerikkalainen malli, näyttelijä ja kirjailija Christie Brinkley häikäisee fanejaan esiintymällä Turks- ja Caicossaarten (Brittiläisen merentakaisen alueen) auringossa kirkkaanpunaisessa...

Kristallimekossa Heidi Klum kimaltelee rannalla

Saksan huippumalli Heidi Klum muutti Venice Beachin todelliseksi huippumuodin catwalkiksi kuvausten aikana "Saksan seuraava huippumalli" -ohjelmassa. Hän lumosi...

© 2025 The Body Optimist