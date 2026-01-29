Dakota Johnson tekee vaikutuksen Pariisin muotiviikoilla housuttomassa asussa.

Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja malli Dakota Johnson mullistaa 1970-luvun boheemin maksimalismin pukeutumalla housuttomiin Valentino Haute Couturen kevät/kesä 2026 näytöksessä Pariisissa. Hän poseerasi Lily Allenin rinnalla höyhentakissa ja läpikuultavissa sukkahousuissa kääntäen katseita kaikkialla, missä meni.

Loistava kunnianosoitus

Tähän perustajan Valentino Garavanin ensimmäiseen postuumiin näytökseen Dakota valitsi 28. tammikuuta leopardikuvioisen puseron, jossa oli flirttaileva rusetti, ja metallinruskean jakun, jossa oli topatut olkapäät ja paksu höyhenreunus. Ilman housuja hän valitsi lyhyet mustat ja kermanväriset pitsiset shortsit ja läpikuultavat ruosteenväriset pitsiset sukkahousut.

Ikonisia yksityiskohtia Y2K-twistillä

”Materialistit”-näyttelijä herätti henkiin Valentinon tavaramerkkityylin: mustat nahkaiset nappikorkokengät, jotka olivat vuoden 2026 muotinäytöksen bestseller ja saivat inspiraationsa elokuvasta ”Paholainen pukeutuu Pradaan 2”. Sileät hiukset ja otsatukka, persikanvärinen meikki poskilla, huulilla ja silmäluomilla sekä harmaanruskeat kissansilmäaurinkolasit tasapainottivat rohkeuden ja hienostuneisuuden täydellisesti. Kimalteleva limenvihreä lompakko lisäsi viimeisen väripilkun.

Maksimalismi esitetty Valojen kaupungissa

Tämä "housuton" tyyli ilmentää Dakotan maksimalistista eklektisyyttä: ylisuuria volyymeja, höyheniä, eläinkuvioita ja ihonvärisiä korkealahkeisia housuja. Se juhlistaa Valentinon perintöä – flirttailevaa, rokkimaista ja ylellistä – ja todistaa, että Pariisi on edelleen rohkeiden muotitietoisten ihailijoiden ehdoton leikkikenttä.

Dakota Johnson muuttaa näin muotiviikon henkilökohtaiseksi manifestiksi: uskaltaa olla housuttomana, käyttää höyheniä ja omaksua vuoden 2000 tunnelman Valentinossa. Hänen "vahvistettu boheemi" tyylinsä kunnioittaa edesmennyttä jättiläistä ja sanelee samalla vuoden 2026 koodeja, joissa rohkeus rimmaa ajattoman eleganssin kanssa.