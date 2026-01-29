Search here...

Dakota Johnson tekee vaikutuksen Pariisin muotiviikoilla housuttomassa asussa.

Léa Michel
Extrait du film « Splitsville »

Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja malli Dakota Johnson mullistaa 1970-luvun boheemin maksimalismin pukeutumalla housuttomiin Valentino Haute Couturen kevät/kesä 2026 näytöksessä Pariisissa. Hän poseerasi Lily Allenin rinnalla höyhentakissa ja läpikuultavissa sukkahousuissa kääntäen katseita kaikkialla, missä meni.

Loistava kunnianosoitus

Tähän perustajan Valentino Garavanin ensimmäiseen postuumiin näytökseen Dakota valitsi 28. tammikuuta leopardikuvioisen puseron, jossa oli flirttaileva rusetti, ja metallinruskean jakun, jossa oli topatut olkapäät ja paksu höyhenreunus. Ilman housuja hän valitsi lyhyet mustat ja kermanväriset pitsiset shortsit ja läpikuultavat ruosteenväriset pitsiset sukkahousut.

Ikonisia yksityiskohtia Y2K-twistillä

”Materialistit”-näyttelijä herätti henkiin Valentinon tavaramerkkityylin: mustat nahkaiset nappikorkokengät, jotka olivat vuoden 2026 muotinäytöksen bestseller ja saivat inspiraationsa elokuvasta ”Paholainen pukeutuu Pradaan 2”. Sileät hiukset ja otsatukka, persikanvärinen meikki poskilla, huulilla ja silmäluomilla sekä harmaanruskeat kissansilmäaurinkolasit tasapainottivat rohkeuden ja hienostuneisuuden täydellisesti. Kimalteleva limenvihreä lompakko lisäsi viimeisen väripilkun.

Maksimalismi esitetty Valojen kaupungissa

Tämä "housuton" tyyli ilmentää Dakotan maksimalistista eklektisyyttä: ylisuuria volyymeja, höyheniä, eläinkuvioita ja ihonvärisiä korkealahkeisia housuja. Se juhlistaa Valentinon perintöä – flirttailevaa, rokkimaista ja ylellistä – ja todistaa, että Pariisi on edelleen rohkeiden muotitietoisten ihailijoiden ehdoton leikkikenttä.

Dakota Johnson muuttaa näin muotiviikon henkilökohtaiseksi manifestiksi: uskaltaa olla housuttomana, käyttää höyheniä ja omaksua vuoden 2000 tunnelman Valentinossa. Hänen "vahvistettu boheemi" tyylinsä kunnioittaa edesmennyttä jättiläistä ja sanelee samalla vuoden 2026 koodeja, joissa rohkeus rimmaa ajattoman eleganssin kanssa.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
"Toinen iso vatsa": Rihanna kohtasi jatkuvaa kritiikkiä "vihaajilta"
Article suivant
Epäiltynä kauneusleikkauksesta, tämä malli reagoi lujasti

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Epäiltynä kauneusleikkauksesta, tämä malli reagoi lujasti

Amelia Gray, malli ja amerikkalaisen näyttelijä Lisa Rinnan tytär, joutui äskettäin kohtaamaan syytöksiä useista kauneusleikkauksista, joita kosmeettinen kirurgi...

"Toinen iso vatsa": Rihanna kohtasi jatkuvaa kritiikkiä "vihaajilta"

Hiljattain Pariisissa Rihanna ei tehnyt vain "muotilausuntoa": hänen synnytyksen jälkeisestä vatsastaan tuli jälleen vihamielisten kommenttien suosikkikohde, mikä paljasti...

Kimaltelevassa asussa tämä laulaja teki silmiinpistävän esiintymisen.

Eteläafrikkalainen poptähti Tyla jatkaa menestystään, tällä kertaa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon -ohjelmassa. "Water"-kappaleen laulaja lumosi hiljattain...

"Jo yksi vuosi": Gisele Bündchen kertoo arjestaan kolmen lapsen äitinä

Brasilialainen supermalli Gisele Bündchen jakaa vuoden hellyyden kolmannen lapsensa kanssa äskettäin Instagramissa julkaistujen perhekuvien kautta. Tämä ensimmäinen syntymäpäivä...

Rennosti pukeutunut intialainen näyttelijä tekee vaikutuksen säteilevällä ihollaan.

Intialainen näyttelijä, laulaja, tuottaja, käsikirjoittaja ja malli Priyanka Chopra jakoi hiljattain Instagramissa kuvan, joka on vallannut internetin myrskyn...

51-vuotias Penélope Cruz yllättää lyhyellä hiustenleikkauksella

Espanjalainen näyttelijä, malli ja suunnittelija Penélope Cruz aiheutti hiljattain sensaation Chanelin Haute Couturen kevät/kesä 2026 näytöksessä Pariisin muotiviikoilla...

© 2025 The Body Optimist