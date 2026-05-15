Charli D'Amelio on pukeutunut rohkeaan pitsimekkoon.

Fabienne Ba.
@charlidamelio / Instagram

Amerikkalainen somejulkkis Charli D'Amelio ei koskaan julkaise kuviaan ilman, että niistä tulisi tapahtuma. Hänen hiljattainen Instagram-karusellinsa, kuvatekstillä "siellä ja täällä", sekoitti useita asuja ja hetkiä – sininen pitsinen minimekko "varasti shown" heti ensimmäisestä kuvasta lähtien.

Kerrostettu sininen minimekko, pala postauksesta

Ensimmäisessä kuvassa Charli D'Ameliolla on yllään lyhyt sininen minimekko, jossa on syvään uurrettu pääntie. Lantiolla pidettävä musta laukku täydentää asun ja luo silmiinpistävän värikontrastin sinisen ja mustan välille. Mekko, joka on jotain pitsin ja iltapuvun väliltä, kuvaa täydellisesti tyyliä, jota hän on tutkinut viime kuukausina. Hänellä on myös hiukset tyylikkäällä, korkealla poninhännällä ja tarkka meikki: selkeät kulmakarvat, ohut rajauskynä ja nude-huulet. Minimalistinen kauneusvalinta, jossa mekko on keskipisteenä.

Katso tämä postaus Instagramissa

Charlin (@charlidamelio) jakama julkaisu

Iloiset fanit, paljastavia lukuja

50 miljoonalla Instagram-seuraajallaan jokainen Charli D'Amelion julkaisu tuottaa tuhansia reaktioita muutamassa minuutissa. Tämä karuselli ei ollut poikkeus – innostuneet kommentit, valtavat tallennukset ja jaot nostivat kuvat hänen syötteestään nopeasti muoti- ja lifestyle-yhteisöihin. Nuori nainen todistaa jatkuvasti, että hänen vaikutuksensa ulottuu paljon TikTok-universumin ulkopuolelle, jossa hän rakensi uransa.

Estetiikka, joka kehittyy

Entinen TikTok-tähti Charli D'Amelio, joka nousi kuuluisuuteen 15-vuotiaana tanssivideoillaan, on vähitellen rakentanut itsevarmempaa muoti-identiteettiä. Viime kuukausina hän on esitellyt erilaisia lookeja, jotka leikittelevät pitsillä, kerroksellisilla vaatteilla ja kylläisillä väreillä – johdonmukainen tyylisuunta, joka erottaa hänet yhä enemmän "rennosti" tehdystä lookista, joka teki hänestä alun perin kuuluisan. Tämä karuselli on tästä uusin esimerkki.

Sininen pitsimekko, poninhäntä ja kaksisanainen kuvateksti – Charli D'Amelio on jälleen kerran todistanut, että yksinkertaisimmatkin julkaisut ovat joskus tehokkaimpia. Hän jatkaa oman tyylinsä määrittelemistä.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Hilary Duff keksii punaisen uimapuvun uudelleen vintage-tyylikkäästä siluetista inspiroituneella siluetilla.

