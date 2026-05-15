Sydney Sweeney poseeraa poikaystävänsä kanssa cowboy-asuissa.

Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Sydney Sweeney oli "luvannut pitää yksityiselämänsä yksityisenä". Hän kuitenkin valitsi 1. toukokuuta 2026 Stagecoach Festivalin (musiikkifestivaali) – ja farkkuhaalarit – viralliseksi "kovaksi lanseerauspaikakseen". Julkaisu sytytti internetin liekkeihin.

Päästä varpaisiin cowboy-asu

Sydney Sweeney jakoi Instagramissa Stagecoach-festivaaleilta ottamiensa kuvien karusellin kuvatekstillä "cowboymainen viikonloppu ♥" . Kansikuvassa näyttelijä oli kietonut toisen jalkansa amerikkalaisen yrittäjän Scooter Braunin ympärille, ja molemmat hymyilivät kameralle. Scooter Braun vastasi julkaisemalla oman karusellinsa samoilla kuvilla kuvatekstillä "Stagecoach toimitti onnekkaan cowboyn" . Muutamassa tunnissa tuplajulkaisu oli levinnyt viraaliksi.

Sydney Sweeney valitsi tilaisuuteen täydellisesti festivaalin henkeen sopivan asun: farkkuhaalarit, niiden alla valkoinen pitsitoppi ja ruskeat cowboy-saappaat. Karusellissa esiintyi myös näyttelijä farkkutakissa, jossa hän humoristisesti käytti bandanaa kasvomaskina – kaikki tämä loi festivaalin tunnelmaan sopivan rennon ja autenttisen länsimaisen tyylin.

Nämä herkät hetket koskettivat fanien sydämiä.

Kuvakaruselli avautui sarjana spontaaneja hetkiä: peilikuvaryhmäselfieitä, mustavalkoisia kuvauskoppikuvia – ja Sydney Sweeney istahti Scooter Braunin harteille tämän laulaessa lavalla kädet kohotettuina. Kaksikko kuvattiin myös laulamassa karaokea ja tanssimassa ystävien kanssa. Tämä oli vain yksi festivaalipostaus lisää – paitsi että tämä vahvisti yhteyden, jota oli odotettu "kuukausia".

26,3 miljoonaa tilaajaa, jotka olivat "tuhoutuneita"

Sydney Sweeneyn julkaisun alla olevat kommentit heijastivat vaikutuksen laajuutta: ”26,3 miljoonaa ihmistä on raivoissaan ja lopettaa juuri nyt”, eräs kommentti tiivisti. ”Minä, onnellisesti naimisissa oleva mies: ’Kuinka hän saattoi tehdä minulle tämän?!’”, vitsaili toinen. Jopa Rockstar Energyn virallinen tili vastasi huvittuneella kommentilla. Tämä kollektiivinen reaktio kertoo paljon Sydney Sweeneyn paikasta nyky-popkulttuurissa.

Farkkuhaalarit, saappaat, country-musiikkifestivaali ja lyhyesti sanottuna legenda – Sydney Sweeney virallisti näin yhteytensä vaivattomaan eleganssiin, jonka takana on henkilö, joka tietää tarkalleen mitä tekee. Ja internet, kuten aina, vastasi innostuneesti.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Voimistelija Livvy Dunne pukee ylleen vintage-ranta-asun ja aiheuttaa sensaation
Hilary Duff keksii punaisen uimapuvun uudelleen vintage-tyylikkäästä siluetista inspiroituneella siluetilla.

Amerikkalainen näyttelijä ja laulaja-lauluntekijä Hilary Duff on koristanut Sports Illustrated Swimsuit -lehden, yhden Amerikan johtavista urheilulehdistä, sivuja. Kat...

Amerikkalainen vaikuttaja ja entinen voimistelija Livvy Dunne on palannut neljättä vuotta peräkkäin amerikkalaisen urheilulehden Sports Illustrated Swimsuit -sivustolle...

Rannalla tämä entinen Miss Universum on hitti kesäisellä lookillaan.

Iris Mittenaere jakoi Instagramissa uuden videon, joka on kuvattu Mauritiuksen rannoilla, ja se riitti voittamaan hänen seuraajiensa puolelleen....

Näyttelijä Lisa Kudrow varoittaa tekoälyn aiheuttamasta riskistä, joka huolestuttaa Hollywoodia

Toukokuussa 2026 The Hollywood Reporterin haastattelussa yhdysvaltalainen näyttelijä, tuottaja ja käsikirjoittaja Lisa Kudrow antoi vahvan lausunnon tekoälystä. Maailmanlaajuisesti...

68-vuotiaana Sharon Stone aiheutti sensaation "ultraelegantti" valkoisessa puvussa.

Amerikkalainen näyttelijä ja elokuvatuottaja Sharon Stone esiintyi hiljattain silmiinpistävästi TCM Classic Film Festivalilla, joka järjestettiin Egyptian Theatressa Los...

Natalie Portman jakaa kuvan, ja internetin käyttäjät huomaavat hänen "vauvavatsansa".

Israelilais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja Natalie Portman oli pysynyt hiljaisena kasvavan vatsansa suhteen ilmoitettuaan kolmannesta raskaudestaan huhtikuussa 2026....