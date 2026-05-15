Voimistelija Livvy Dunne pukee ylleen vintage-ranta-asun ja aiheuttaa sensaation

Amerikkalainen vaikuttaja ja entinen voimistelija Livvy Dunne on palannut neljättä vuotta peräkkäin amerikkalaisen urheilulehden Sports Illustrated Swimsuit -sivustolle – ja hän ilmoitti siitä kevyellä Instagram-julkaisulla: "Neljäs luokka tekee edelleen töitä" .

Valokuvaus Loretossa, Baja Californian sydämessä

Livvy Dunne vahvisti Instagramissa paluunsa Sports Illustrated Swimsuit -lehden sivuille neljättä peräkkäistä vuotta sanoilla: "Neljäs vuosi, edelleen tekee töitä." Ytimekäs kuvateksti kertoo paljon siitä, kuinka pitkälle hän on päässyt ensimmäisestä esiintymisestään lähtien – ja siitä itsevarmuudesta, jolla hän nyt suhtautuu tähän harjoitukseen, josta on tullut hänen henkilökohtainen tunnusmerkkinsä.

Kuvaus tapahtui Loretossa, Baja California Surissa, Meksikossa – villissä ja valoisassa rannikkomaisemassa, joka tarjosi täydellisen taustan tilaisuuteen valitun lookin vintage-estetiikalle. Kuvissa hän poseeraa välillä vaaleiden hiustensa liehuessa tuulessa, välillä juosten hiekalla – kontrasti hallitun asennon ja spontaanin liikkeen välillä, joka antaa kuville luonnollista energiaa.

Kermanvalkoinen raidallinen setti puisella renkaalla

Tähän kuvaukseen valitulla asulla on selkeästi retro-esteettinen tyyli: kermanvärisillä ja valkoisilla raidoilla varustettu kaksiosainen asu, jonka yläosaa pitää koossa keskellä oleva leveä puinen rengas – käsintehty yksityiskohta, joka ankuroi asun 70-luvun vintage-estetiikan hengessä. Yhteensovitettu kokonaisuus, sekä herkkä että itsevarma, sulautui täydellisesti Loreton luonnonmaisemaan.

Katso tämä postaus Instagramissa Olivia Dunnen (@livvydunne) jakama julkaisu

Odottamaton matka

Louisianan osavaltionyliopiston (LSU) entinen huippu-voimistelija Livvy Dunne on rakentanut merkittävän media- ja kaupallisen läsnäolon urheilu-uransa ohella. Hänen yhteistyönsä yhden Amerikan johtavista urheilulehdistä, Sports Illustrated Swimsuit, kanssa, joka alkoi hänen ollessaan vielä yliopistourheilija, on tullut hänen julkisuuskuvansa kulmakiveksi. Hän on myös osa Foxin uudelleenkäynnistämän "Baywatchin" näyttelijäkaartia kaudella 2026–2027, mikä vahvistaa hänen urakehitystään, joka ulottuu paljon urheilumaailman ulkopuolelle.

Neljä vuotta, sama rantamiljöö, johdonmukainen läsnäolo – Livvy Dunne on yksi niistä persoonista, jotka ovat onnistuneet muuttamaan mediaesiintymisen todelliseksi nimikkohahmokseen. "Yhäkin tekee aaltoja" : juuri sitä hän tekee, vuodesta toiseen.