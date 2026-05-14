Rannalla tämä entinen Miss Universum on hitti kesäisellä lookillaan.

Iris Mittenaere jakoi Instagramissa uuden videon, joka on kuvattu Mauritiuksen rannoilla, ja se riitti voittamaan hänen seuraajiensa puolelleen. Entinen Miss Ranska 2016 ja Miss Universum 2016 esiintyy vaaleassa kuviollisessa mekossa upeaa auringonlaskua vasten. "Syntynyt meren rannalle 🏝️", hän yksinkertaisesti kirjoitti kuvatekstissä ja lisäsi hashtagit #mauritius ja #saari. Tämä kesäinen hetki kiehtoi internetin välittömästi.

Printtikuvioinen mekko, joka sopii täydellisesti tähän sesonkiin

Tälle Intian valtameren rannikon lomalle Iris Mittenaere valitsi mekon, jossa on ruskean ja karamellin sävyinen python-kuvioinen eläinkuvio. Tämä muotivalinta heijastelee kevät/kesä 2026 -kauden suurta "boho beach" -trendiä, jolle ovat ominaisia luonnolliset kuviot, ilmavat kankaat ja lyhyet leikkaukset, jotka on helppo pukea päälle rantapäivän jälkeen.

Kampaukseensa Iris valitsi irtonaiset, laineikkaat hiukset, joita merituuli hieman pörrötti. Muutama huomaamaton rannekoru ranteessa täydensi ilmeen. Kokonaisvaikutelma oli kesäisen yksinkertainen, täydellisesti ympäristöön sopiva.

Upea näkymä, joka parantaa videon laatua

Ulkonäön lisäksi postauksessa välittömästi silmiinpistävää on maisema, joka toimii taustana Iris Mittenaerelle. Kultaisen tunnin aikana kuvattu video tallentaa taivaan, jossa pehmeät pilvet ja kultaiset heijastukset sekoittuvat, samalla kun valtameri levittää aaltojaan niin pitkälle kuin silmä kantaa. Mauritius, yksi Intian valtameren johtavista lomakohteista, tarjoaa täällä yhden ikonisimmista maisemistaan: vaaleaa hiekkaa, rauhallista aaltoja ja vaaleanpunaiseen sävyttyvää horisonttia.

Tämä luonnollinen ympäristö antaa julkaisulle lähes elokuvamaisen tunnelman. Monet internetin käyttäjät kommentoivat panoraaman kauneutta yhtä paljon kuin itse Iris Mittenaerea, jotkut jopa kutsuivat sitä "postikorttimaiseksi" hetkeksi. Yksinkertainen mutta huomattavan tehokas sommitelma, joka vie hänen seuraajansa välittömästi lomamielentilaan.

Fanit voittivat puolelleen julkaisun

Instagram-video Under the Reel -videossa reaktiot moninkertaistuvat. Kommentteja tulvii kehumassa sekä ulkonäköä että tarjottua pakoa: "Olet upea" , "Mikä näköala" , "Haaveilemme matkasta kanssasi" , "Unelmien auringonlasku" ... Innostusaalto vahvistaa Iris Mittenaeren paikan Ranskan yleisön sydämissä lähes kymmenen vuotta kruunajaistensa jälkeen.

Tultuaan keskeiseksi hahmoksi Ranskan mediakentässä – televisiojuontajien, yrittäjäprojektien ja hyväntekeväisyystyön parissa – Iris Mittenaere todistaa julkaisu toisensa jälkeen, että hän osaa vaalia yksinkertaista ja lämmintä yhteyttä yhteisöönsä.

Tällä Mauritiuksella kuvatulla videolla Iris Mittenaere on luonut yhden kauden suosituimmista julkaisuistaan. Kevyesti painetun mekon, kultaisen tunnelman ja yksinkertaisen viestin avulla hän tarjoaa seuraajilleen tervetulleen hengähdystauon. Ja jälleen kerran hän on hitti sosiaalisessa mediassa.