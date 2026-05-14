Näyttelijä Lisa Kudrow varoittaa tekoälyn aiheuttamasta riskistä, joka huolestuttaa Hollywoodia

Toukokuussa 2026 The Hollywood Reporterin haastattelussa yhdysvaltalainen näyttelijä, tuottaja ja käsikirjoittaja Lisa Kudrow antoi vahvan lausunnon tekoälystä. Maailmanlaajuisesti Phoebe Buffayn roolistaan Frendeissä tunnettu Kudrow ilmaisi huolensa generatiivisen tekoälyn lisääntyvästä käytöstä elokuva- ja televisioteollisuudessa. Hänen kommenttinsa lisäävät kasvavaa määrää näyttelijöitä, jotka ovat huolissaan tämän teknologian lisääntyvästä läsnäolosta Hollywoodissa.

Mittattu, mutta jämäkkä lausunto

Kun Lisa Kudrow'lta kysyttiin hänen huolenaiheitaan digitaalisen kuvansa käyttöön liittyen, hän ei kaunistellut sanojaan. "Kyllä, se pelottaa minua. En tiedä, tekoäly on työkalu, mutta generatiivinen tekoälyteknologia on hyvin erilainen kuin ihmiset, jotka vain nauttivat fanitaiteen tai fanifiktion luomisesta", näyttelijä totesi. Hän jatkoi tärkeällä vivahteella: "Ongelma on se, kun he voivat ansaita sillä rahaa ja luoda jotain, jota he voivat käyttää miten haluavat. Tai kun studiot päättävät käyttää kuvaasi parhaaksi katsomallaan tavalla."

Ja näyttelijän kuvan käytöstä kuoleman jälkeen hän lisäsi: "Mutta he tarvitsevat kuolinpesän luvan, jos joku kuolee. Se huolestuttaa minua. Niin todellakin." Tämä on erityisen ajankohtainen asia nyt, kun useiden näyttelijöiden kuvia on käytetty ilman heidän suostumustaan vilpillisissä tekoälyn luomissa mainoksissa.

"The Comebackin" kolmas tuotantokausi peilaa keskustelua

Tämä kanta ei ole sattumaa. Se sopii suoraan "The Comebackin" kolmannen ja viimeisen kauden kontekstiin. The Comeback on kultti HBO-sarja, jonka Lisa Kudrow loi yhdessä amerikkalaisen käsikirjoittajan, ohjaajan ja tuottajan Michael Patrick Kingin kanssa. 22. maaliskuuta 2026 lähtien esitetyllä viimeisellä kaudella nähdään hänen hahmonsa Valerie Cherish, joka on nyt uuden tilannekomedian tähti… kokonaan tekoälyn käsikirjoittamana.

”Kun teimme ensimmäisen ’Comebackin’ 20 vuotta sitten, se käsitteli tosi-tv:n uhkaa; sitten seuraavalla kerralla se käsitteli suoratoistoa; ja tällä kertaa kyseessä on tekoäly”, Michael Patrick King selitti TheWrapille. Lisa Kudrow'lle tämä kausi toimii peilinä nykyiselle keskustelulle: ”Tulee olemaan paljon korjauksia. Sitten tekoälyn käyttö, paljon korjauksia, ja sitten tarvitsemme ihmisiä. Luulen niin.”

Keskustelu, joka ulottuu Hollywoodin ulkopuolelle

Lisa Kudrow ei ole ainoa, joka on huolissaan. "Armchair Expert with Dax Shepard" -podcastissa esiintyessään hän oli jo aiemmin myöntänyt, että Robert Zemeckisin elokuva "Here", jossa Tom Hanks ja Robin Wright esiintyvät eri-ikäisinä tekoälyn ansiosta, oli vahvistanut hänen huolensa: "Ainoa, mitä opin siitä, oli: se on tekoälyn tuki. Ei se pilaa kaikkea, vaan mitä jäljelle jää?"

Hollywoodin ulkopuolella näyttelijä Lisa Kudrow kyseenalaistaa tämän teknologian yleisen yhteiskunnallisen vaikutuksen: "Millaista työtä ihmisille jää? Ja mitä sitten? Tuleeko jonkinlainen perustulo, eikö meidän enää tarvitse tehdä töitä? Miten se voi riittää?" Tämä pohdinta heijastelee muiden elokuva-alan toimijoiden, kuten amerikkalaisen näyttelijättären, tuottajan ja ohjaajan Demi Mooren sekä brittiläis-amerikkalaisen näyttelijättären Katherine Waterstonin, ajatuksia. Jälkimmäinen pitää tekoälyä "kauhistuttavana" sekä Hollywoodissa että muilla aloilla.

Ilmaisemalla huolensa selkeästi Lisa Kudrow osallistuu laajaan keskusteluun, joka parhaillaan pyyhkäisee läpi koko viihdeteollisuuden. Oikeuksiin, suostumukseen ja ammatilliseen tulevaisuuteen liittyvien kysymysten keskellä tekoälystä on hänen omien sanojensa mukaan tullut "aihe, joka vaatii paljon korjauksia".