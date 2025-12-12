Search here...

Christina Aguileran tytär myöntää pitävänsä äidistään ilman meikkiä juuri tästä syystä.

Léa Michel
@xtina/Instagram

Lumoavasta ulkonäöstään ja rohkeasta meikistään tunnettu Christina Aguilera yllätti kaikki paljastamalla, että hänen 10-vuotias tyttärensä Summer Rain pitää hänestä enemmän… luonnollisessa asussaan. Joulukuun alussa 2025 Jennifer Hudson Show’ssa vieraana laulaja kertoi, että hänen nuorin tyttärensä rakastaa hänen korostamatonta kasvoaan ja pisamiaan, mikä on koskettava todiste äiti-tytär-suhteen aitoudesta ja yksinkertaisuudesta.

"Hän tykkää pisamistani."

Christina Aguilera selitti hellästi, että Summer rakastaa "meikitöntä äiti" -lookkia. "Heti kun pääsen kotiin kuvauksista, hän sanoo: 'Voitko ottaa kaiken pois nyt? On aika olla rennosti'", Christina kertoo. Pieni tyttö on erityisen ihastunut äitinsä luonnolliseen kasvoihin: "Hän pitää pisamistani, ja usein peitän ne, mutta hän rakastaa niitä", laulaja uskoutuu. Tämä mieltymys on saanut Christina Aguileran miettimään uudelleen suhdettaan imagoonsa, hän joka on ilmentänyt erittäin lumoavia lookeja yli kahden vuosikymmenen ajan.

Luova lapsi ja jo taiteilija

Yhteisen kauneuden arvostuksen lisäksi Summer näyttää perineen äitinsä taiteellisen lahjakkuuden. Laulaja kuvailee tytärtään "sydämeltään taiteilijaksi", joka on intohimoinen maalaamisen, piirtämisen ja naamioiden luomisen suhteen. Viime aikoina hän on jopa kiinnostunut näyttelemisestä ja käynyt teatteritunneilla. Christina Aguilera kuitenkin varoo tyrkyttämästä hänelle mitään: "Haluan hänen seuraavan intohimojaan ja pysyvän vapaana tekemään omat valintansa."

Poika, johon oli "vaikeampi tehdä vaikutus"

Vaikka Summer on "äidin ykkösfani", Christina Aguilera myöntää, että "hienojen äitipisteiden" ansaitseminen on vaikeampaa hänen 18-vuotiaan poikansa Maxin kanssa. "Lapset palauttavat sinut todellisuuteen. He kertovat sinulle kaiken, jopa asioita, joita et halua kuulla", hän sanoo humoristisesti.

Parrasvaloissa Christina Aguilera osoittaa olevansa ennen kaikkea rakastava äiti, joka on tarkkaavainen itselleen juurruttamilleen arvoille. Hänen tyttärensä ihailu hänen luonnollista kasvoaan kohtaan muistuttaa meitä yksinkertaisesta totuudesta: aito kauneus piilee vilpittömyydessä, ei täydellisyydessä. Ja joskus lapsen katse riittää saamaan meidät löytämään uudelleen sen, mitä unohdamme rakastaa itsessämme.

Léa Michel
Alusvaatteissa Lily Allen juhlistaa vartaloaan 40-vuotiaana ja rikkoo stereotypioita.
Tämän eteläafrikkalaisen mallin kasvojen lumoava kauneus

