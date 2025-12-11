"Peppusi ei ole niin iso": kun kuuluisa laulaja vastaa seksistisiin ja rasistisiin kommentteihin

Joskus yksi ainoa lause riittää korostamaan paljon laajempia kysymyksiä. Laulaja Theodora vastasi hiljattain voimakkaasti ja huumorilla seksistisiin ja rasistisiin kommentteihin hänen kehostaan. Hänen reaktionsa valaisee mustien naisten itsepintaista todellisuutta ranskalaisessa musiikissa.

Huomautuksia hänen kehostaan, jotka olivat kaikkea muuta kuin harmittomia

Theodora, joka tunnetaan hittikappaleestaan "Kongolese sous BBL", jakoi kokemuksensa uraansa vaivanneista kommenteista: "Ei takapuolesi ole noin iso." Tämän kommentin takana on paljon enemmän kuin pelkkä tuomitseminen: se on eksotisoivan ja pelkistävän näkemyksen ilmaus, jossa mustan naisen kehoa arvioidaan ja luokitellaan ennen kuin hänen taidettaan edes kuullaan. Tällainen kommentti supistaa hänen työnsä laulaja-lauluntekijänä fyysisen kommentoinnin kohteeksi jättäen huomiotta hänen taiteellisessa suunnassaan jo läsnä olevan luovuuden, tekniikan ja huumorin.

"Vitseinä" tai "mielipiteinä" esitettyinä nämä kommentit eivät ole koskaan harmittomia. Ne edistävät arkipäivän väkivallan normalisointia, jossa mustia naisia usein pidetään ensisijaisesti arvioitavina kehoina, eikä ihailtavina taiteilijoina. Ja juuri tätä Theodora tuomitsee: tarvetta muistuttaa ihmisiä siitä, että hänen taiteensa ei rajoitu hänen ulkonäköönsä.

Misogynoir: Kun seksismi ja rasismi kohtaavat

Puhuessaan "rasistisista miehistä" Theodora viittaa tiettyyn ilmiöön: naisvihaan. Tätä termiä, jota ovat jo käyttäneet taiteilijat, kuten Aya Nakamura ja Yseult, käytetään, ja se kuvaa tietynlaista mustiin naisiin kohdistuvaa syrjintää, jossa seksismi ja rasismi yhdistyvät. Näiden taiteilijoiden kykyjä kyseenalaistetaan, heidän menestystään vähätellään ja heidän kehojaan tarkastellaan joka kulmasta.

Theodora selittää, että hänen on "taisteltava viisi kertaa kovemmin" ollakseen olemassa Ranskan musiikkiteollisuudessa. Tämä todellisuus korostaa sitä ylimääräistä vaivaa, jota mustien artistien on nähtävä tunnustuksen saavuttamiseksi, ja sitä, kuinka hauras heidän näkyvyytensä on itsepintaisten stereotypioiden edessä. Hänen tarinansa, joka ei ole pelkkä henkilökohtainen huuto, heijastelee monien naisten tarinaa, joiden on joka päivä puolustettava oikeutustaan.

Poliittinen viesti, joka välittyy musiikin kautta

Theodoran lähestymistavan tekee erityisen inspiroivaksi se, miten hän muuttaa sosiaalisen median ja haastattelut alustaksi. Jokainen hänen lausumansa sana on tuki niille, jotka tuntevat itsensä näkymättömiksi. Hän selittää, että hänen äänensä resonoi erityisesti "monissa nuorissa mustissa tytöissä", jotka voivat nähdä itsensä heijastuvan hänen kuvassaan ja tarinassaan.

Tämä poliittinen ulottuvuus ei ole uusi musiikkimaailmassa: monet mustat artistit käyttävät kuuluisuuttaan kulttuurisen muutoksen aikaansaamiseksi. Theodora itse sanoo, että musiikissa heillä on nyt "enemmän valtaa kuin politiikassa" muuttaa ajattelutapoja. Hänen aktivisminsa osoittaa, että näkyvyys ja itsensä vahvistaminen ovat voimakkaita työkaluja stereotypioiden purkamiseen ja tasa-arvon edistämiseen.

Menestys, joka uhmaa stereotypioita

Kritiikistä ja sopimattomista kommenteista huolimatta Theodora jatkaa valtavaa menestystään. Hänen hittinsä jatkuvat, hänen konserttinsa myydään loppuun ja hänen ilmoituksensa esiintymisistä suurilla areenoilla ja festivaaleilla osoittavat, että hänen lahjakkuutensa on laajalti tunnustettu. Tämä menestys kumoaa kaikki pelkistävät narratiivit, jotka yrittävät rajoittaa häntä ulkonäköönsä tai typistää hänet karikatyyriksi. Theodora osoittaa, että musta nainen voi tyrkyttää oman tyylinsä, musiikkinsa ja imagonsa pyytämättä anteeksi omaa itseään. Hän muuttaa kritiikin vahvuudeksi, ja hänen taiteellisista valinnoistaan tulee vapauden ja itsensä vahvistamisen julistuksia.

Theodoran vastaus seksistisiin ja rasistisiin kommentteihin on viime kädessä paljon enemmän kuin viraaliksi levinnyt iskulause: se on selkeä viesti kaikille, jotka taistelevat sen puolesta, että heitä kuultaisiin ja kunnioitettaisiin. Hän osoittaa, että on mahdollista menestyä stereotypioiden leimaamassa ympäristössä ja pysyä samalla uskollisena itselleen. Hän muistuttaa meitä siitä, ettei sopimattoman huumorin tai ennakkoluulojen pitäisi tukahduttaa naisten luovuutta ja ääntä.