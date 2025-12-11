Alusvaatteissa Lily Allen juhlistaa vartaloaan 40-vuotiaana ja rikkoo stereotypioita.

Muutamalla lumoavalla kuvalla ja vauhdikkaalla asenteella Lily Allen muuttaa tämän vuosikymmenen vaihtumisen vapauden julistukseksi. Ja tulet huomaamaan, että hänen nelikymppisenä on kaikki ainekset iloiseen vallankumoukseen.

Uusi karanteeni, näyttävä ja hyväksytty

Lily Allen ei käytä yli 30-vuotiaille naisille joskus tyrkytettyä harkintavaltaa, vaan hän nauttii parrasvaloista. Hän tekee sen nokkelasti, itsevarmasti ja ennen kaikkea tarttuvalla ilolla. Alla olevan uuden kuvasarjan kautta hän asettaa kehonsa kertomuksen keskiöön, joka yhdistää itseiron, voiman ja luovuuden.

Katso tämä postaus Instagramissa Bella Howardin (@bybellazine) jakama julkaisu

Hallittu glamouri, joka määrittelee säännöt uudelleen

Näissä kuvissa brittilaulaja esiintyy rock 'n' roll -pin-upina, naisena, joka leikkii konventioilla, horjuttaa niitä ja muovaa niitä kertoakseen tarinansa haluamallaan tavalla. Jokainen poseeraus tuntuu sanovan: tässä on elävä keho, keho, jonka ei tarvitse pyydellä anteeksi olemassaoloaan. Tämä lumoava ulottuvuus, lavastettuna vaikuttavalla tyylitajulla, resonoi jollain syvästi vapauttavalla. Näet taiteilijan, joka hallitsee täydellisesti imagoaan, etkä persoonaa, joka on rakennettu mukautumaan normiin.

Jättäen hyvästit seksistiselle ja pakotetulle katseelle

Koska juuri siitä on kyse: pyyhkäistä syrjään seksistinen katse, joka on aivan liian pitkään väittänyt sanelevansa, mikä on naiselle sopivaa hänen ikänsä tai perhetilanteensa mukaan. Poseeraamalla alusvaatteissa tai alastomassa mekossa Lily Allen ei hae hyväksyntää. Hän ei pyydä tulla pidetyksi viettelevänä; hän kääntää näkökulman toisin päin. Hän ottaa takaisin hallintaansa tarinan, jota muut ovat vuosien ajan kirjoittaneet naisille. Julistamalla kovaan ja selkeään ääneen, että hän näyttää itsensä sellaisena kuin hän valitsee, hän muistuttaa meitä siitä, että nelikymppinen nainen voi olla säteilevä, lumoava ja itsevarma.

Tämä vapaus ei ole hänelle mitään uutta. Debyytistään lähtien Lily Allen on leikitellyt popin, punkin ja brittiläisten alakulttuurien koodeilla kertoakseen henkilökohtaisia ja poliittisia totuuksia. Hän väittää olevansa avoin suhteessa kehoonsa ja paikkaansa musiikkiteollisuudessa. Hänen ulkonäkönsä, julkiset lausuntonsa ja digitaalisten alustojen käyttö muodostavat yhtenäisen kertomuksen: naisesta, joka hylkää pakotetun siveyden, joka kieltäytyy lokeroinnista heti, kun hänestä tulee äiti, vakiintunut artisti tai hän täyttää neljäkymmentä.

Inspiroiva viesti yli 40-vuotiaille naisille

Ja tietenkin tämä lähestymistapa lähettää arvokkaan viestin kaikille 40 vuotta täyttäneille tai sitä vanhemmille. Kuten tiedätte, yhteiskunta rakastaa asettaa mielivaltaisia rajoja naisten vartaloille. Lily Allen kuitenkin rikkoo ne kunnioittamattomalla tyylikkyydellä. Hän muistuttaa meitä siitä, että glamouriin ei sovelleta ikärajaa, itsevarmuudella ei ole vanhenemispäivää ja että kauneus ei seuraa mitään suoraa linjaa. Glamourin esiin nostaminen 40-vuotiaana tarkoittaa ei-standardille, joka juhlistaa miesten ikääntymistä, mutta epäilee naisten ikääntymisen hiipuvan. Se tarkoittaa kieltäytymistä katoamasta.

Tällä tavoin asettumalla Lily Allen tarjoaa eloisan manifestin: vapaan, rohkean ja upeasti ruumiillisen nelikymppisen manifestin. Ja jos se inspiroi jokaista naista ottamaan oman kehonsa takaisin ilmaisun alueeksi, tehtävä suoritettu!