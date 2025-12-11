Search here...

Hän painaa 70 kg ja häntä pidetään "liian raskaana lajiinsa".

Léa Michel
Vuoden 2024 luurankon nuorten maailmanmestari Viktoria Hansova kohtaa absurdin paradoksin: 178 metriä pitkänä ja 70 kg painavana häntä pidetään "liian raskaana" lajiinsa. Tiukan säännön vuoksi, joka rajoittaa urheilijan ja kelkan yhteispainon 102 kiloon, hänen olympiatulevaisuutensa on vaarassa. Koskettavassa todistuksessaan saksalaisurheilija tuomitsee säännön, joka ajaa naisurheilijoita vaaralliseen käytökseen, ja vaatii kiireellisiä uudistuksia.

Sääntö, joka rankaisee "normaaleja" vartalotyyppejä

Naisten luuranko – yksi vanhimmista talvilajeista – asettaa yhteenlasketun enimmäispainon 102 kg, josta ohjaskelkkailun enimmäispaino on 38 kg. Tämä rajoitus asettaa Viktoria Hansovan kestämättömään asemaan: pituutensa ja luonnollisen lihasmassansa vuoksi hän usein ylittää tämän rajan. Lillehammerissa, Norjassa, hän painoi karsinnoissa 106 kg, 4 kg yli rajan. Tuloksena: intensiiviset painonpudotusharjoitukset ja taistelu omaa kehoaan vastaan.

Kun suorituskyvystä tulee kärsimystä

Saavuttaakseen sallitun painon nuori urheilija joutui kokeilemaan äärimmäisiä harjoituksia. Hän kertoo juosseensa aamuneljältä tyhjällä vatsalla, käyneensä kiehuvissa suihkuissa ja vähentäneensä syömisensä lähes olemattomiin. "Tärisin, olin täysin uupunut", hän tunnustaa ja kuvailee järjettömien ajatusten kierrettä: rintaliiviensä painon laskemista, hiusten leikkaamista harkitsemista, kaikki vain muutaman gramman painon alentamiseksi. Fyysisesti ja psyykkisesti uupunut Viktoria Hansova ei pystynyt suoriutumaan, koska hän oli järjestelmän uhri, joka asettaa vaa'an terveyden edelle.

Kehotus uudistukseen

Oman kokemuksensa lisäksi Viktoria Hansova tuomitsee rakenteellisen eriarvoisuuden. Pitemmät tai urheilullisemmat naiset ovat mielivaltaisen määrän epäedullisessa asemassa. "Päädyt jatkuvasti ajattelemaan painoasi", hän valittaa Welt am Sonntagissa ja mainitsee jopa stressin, joka syntyy juomisesta alkuerien välillä painorajan ylittämisen pelossa. Hän kannattaa sääntöjen muuttamista siten, että ne ottaisivat huomioon pituuden tai painoindeksin, jotta kilpailu pysyisi reiluna ja terveenä.

Viktoria Hansovan tarina korostaa viime kädessä urheilujärjestelmän puutteita, joissa puhdas suorituskyky on etusijalla fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin nähden. Tuomitsemalla julkisesti nämä käytännöt nuori saksalainen nainen on avannut ratkaisevan keskustelun urheilijoiden terveydestä ja kiireellisestä tarpeesta mukauttaa säännöksiä kehojen monimuotoisuuteen.

Léa Michel
Léa Michel
