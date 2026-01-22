Lyhyillä hiuksillaan Selena Gomez aiheuttaa sensaation "Marilyn Monroe" -lookillaan

Selena Gomez on jälleen kerran valloittanut internetin. Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä, näyttelijä, tuottaja ja yrittäjä jakoi hiljattain Instagramissa sarjan kuvia ja kommentoi niitä lyhyesti: "Lyhyt kuvasarja 💇‍♀️". Lyhyt viesti, mutta riittävä laukaisemaan innostuneiden reaktioiden vyöryn.

Retro, Hollywood-ilme

”Lose You to Love Me” -laulaja esittelee uutta lyhyttä hiustyyliään. Kuvissa Selena esiintyy yksinkertaisesti valkoiseen pyyhkeeseen kääriytyneenä, paljastaen retrotyylisen polkkatukkansa otsatukalla, joka on selvästi saanut inspiraationsa Marilyn Monroelta. Hieman kiharat ruskeat hiukset, ripaus pinkkiä poskipunaa ja elegantti huulipuna täydentävät lookin.

Tämä "vanhan Hollywoodin" tyyli ei ole sattumaa. Selena Gomez oli jo aloittanut tämän muodonmuutoksen vuoden 2026 Golden Globe -gaalassa tammikuun alussa. Hän näytti upealta mustassa samettisessa Chanel-mekossa, jota koristivat valkoiset höyhenet ja silkkikukat. Tämä upea luomus, jonka luomiseen kului yli 300 tuntia työtä, ilmensi klassisen Hollywoodin eleganssia. Tämä uusi kuvasarja noudattaa samaa inspiraatiota: selkeää kunnianosoitusta 1950-luvun elokuvaikoneille Marilyn Monroesta Dorothy Dandridgeen.

Todellinen muoti-ikoni

Selena Gomez on jo useiden kuukausien ajan kokeillut enemmän imagoaan. Viime joulukuussa hän loisti jo Dôenin kimaltelevassa, hapsutetussa discomekossa, jonka kuvasi hänen stylistinsa Erin Walsh. Walsh, joka toimii myös amerikkalaisen näyttelijä Anne Hathawayn ja intialais-amerikkalaisen näyttelijä, käsikirjoittaja ja tuottaja Mindy Kalingin muotineuvojana, on onnistuneesti kehittänyt laulajan tyyliä kohti tyylikästä, retroa ja romanttista estetiikkaa.

Tämä uusi luku näyttää myös heijastavan Selena Gomezin löytämää tasapainoa, sillä hän meni naimisiin tuottaja Benny Blancon kanssa syksyllä 2025. Hyvin yksityinen pari jakaa harvoin vilauksia yksityiselämästään, mutta he eivät peittele läheistä sidettään. Rauhallisen rakkauselämän ja taiteellisen täyttymyksen väliltä Selena näyttää löytäneen onnen kaavan.

Tällä vanhan Hollywoodin diivojen inspiroimalla lyhyellä hiustyylillä Selena Gomez vahvistaa asemansa nykyaikaisena ikonina: elegantti ja syvästi aito. Pelkän hiusmuodonmuutoksen lisäksi hänen uusi tyylinsä kuvaa naista, joka omaksuu itsensä täysin – sekoitus nostalgiaa ja uudistumista.