"Olet upea": Kuvat tästä amerikkalaisesta näyttelijästä Thaimaassa aiheuttavat kohua

Amerikkalaisen tilannekomedian "Victorious" entinen tähti Victoria Justice nosti hiljattain sosiaalisen median kohuun lomakuvillaan Koh Samuilta Thaimaasta. Kuvatekstillä "Koh Samui 🌺🩵✨🍉🥥🌴" varustettu kuvakaruselli keräsi yli 250 000 tykkäystä juhlistaen hänen luonnollista hehkuaan infinity-altaan äärellä.

Paratiisin ääretön uima-allas

Pääkuvassa amerikkalainen näyttelijä ja laulaja-lauluntekijä poseeraa turkoosin uima-altaan äärellä. Sitten hän siemailee juomaa pukeutuneena värikkääseen raidalliseen asuun ja avoimeen, ylisuureen valkoiseen paitaan, hiukset korkealla nutturalla ja aurinkolasit päässä, kultaisen manikyyrinsä ja herkkien korvakorujensa täydentäessä tyylikkään lomalookin.

Postauksessa vuorottelevat auringonlaskun rannalla näkeminen, värikkäät thaimaalaiset ruoat, eksoottiset mehut ja rennot asennot. Koskemattomalta rannalta kookospalmuille, Victoria vangitsee trooppisen ylellisyyden ytimen pysyen samalla aitona ja säteilevänä.

Katso tämä postaus Instagramissa Victoria Justicen (@victoriajustice) jakama julkaisu

Fanit täysin haltioissaan

Fanitili ylistää "uima-altaan täydellisyyttä, merituulta ja tyyntä itsevarmuutta". Reaktioita tulee sateella: "Teet Thaimaasta entistä kauniimman!" , "Elän sijaiselämässä!" , "Upeaa!" Toiset taas vastaavat: "Tämä valo on epätodellinen", "Se näyttää elävältä postikortilta", "Miten onnistut olemaan niin säteilevä?" Aurinko-, aalto- ja sydänemojit tulvivat julkaisuun, ja fanit vaativat jo huvilan salaista osoitetta ja kaksion brändiä.

Muutamassa tunnissa Victoria Justicen kuvat keräsivät tuhansia tykkäyksiä ja jakoja. Jotkut kuvailivat häntä "auringonpaisteen ruumiillistumaksi", kun taas toiset ylistivät hänen "vaivatonta, luonnollista eleganssiaan". Turkoosien korostusten, kultaisen ihon ja seesteisen hymyn ansiosta kuvat tuntuivat pysäyttävän ajan.

Victoria Justice yhdistää nerokkaasti sarjoja, musiikkia ja spontaaneja rantahetkiä. Nämä thaimaalaiset kuvat muistuttavat hänen "ajattomasta viehätyksestään", joka kiehtoo yleisöä edelleen.