Madonna sytyttää Milanon muotiviikot pitsissä

Madonna todisti jälleen kerran olevansa "tyylin kuningatar" upealla esiintymisellään Dolce & Gabbanan syksy/talvi 2026/2027 -näytöksessä Milanon muotiviikoilla. Eturivissä istuen hän sytytti tapahtuman liekkeihin lyhyessä mustassa pitsimekossa, joka oli sekä goottilainen että uskomattoman muodikas.

Pitsimekko goottilaistyylisillä yksityiskohdilla

Tilaisuuteen Madonna valitsi mustan pitsisen alusmekon korsetilla. Mekossa oli halkio, joka paljasti mustat sukkahousut ja mustat teräväkärkiset avokkaat. Tämä yhdistelmä strukturoitua korsettia, herkkää pitsiä ja lyhyttä leikkausta loi hyvin hallitun goottilaisen ilmeen, jossain boudoirin ja punaisen maton välimaastossa.

Tasapainottaakseen tätä tyyliä Madonna puki sen päälle istuvan mustan takin/bleiserin, jota pidettiin auki. Takin tarkasti muotoillut hartiat, räätälöity leikkaus ja pituus lisäsivät ripauksen hienostuneisuutta, kuin "couture-haarniskaa". Musta käsilaukku täydensi tämän kokonaan mustan lookin, joka sopi täydellisesti Dolce & Gabbanan DNA:han.

Asusteet, jotka tekevät kaiken eron: mustat aurinkolasit ja turkoosit käsineet

Uskollisena "koskemattoman tähden" imagolleen Madonna käytti myös suuria mustia aurinkolaseja eturivissä korostaen mystistä ja ikonista asemaansa. Asun odottamattomin yksityiskohta oli kuitenkin sinivihreät hansikkaat, jotka olivat jyrkässä kontrastissa kokomustan asun kanssa. Tämä eloisa, lähes teatraalinen värivalinta toi ripauksen oikukkuutta ja modernia ilmettä muuten hyvin synkkään lookiin ja korosti samalla hänen kykyään rikkoa sääntöjä yhdellä asusteilla.

Katso tämä postaus Instagramissa Madonnan (@madonna) jakama julkaisu

Viraali esiintyminen eturivistä Instagramiin

Madonna ei tehnyt huomiota vain showroomissa: hän jakoi myös videon itsestään kävelemässä parvekkeella, jolta avautuu näkymä Milanon horisonttiin, yllään sama asu. Kuvateksti oli yksinkertainen "Ciao Milano 🇮🇹" – tarpeeksi herättääkseen kommenttitulvan hänen faneiltaan, jotka olivat innoissaan nähdessään hänen palaavan "korsetti ja pitsi" -estetiikan pariin, joka oli muovannut hänen legendansa.

Tällä pienellä mustalla pitsimekollaan, goottikorsetillaan ja turkooseilla käsineillään Madonna muistutti Milania siitä, että hän on edelleen todellinen muotivoima. Hän palasi menestyksekkäästi ikonisiin koodeihinsa – dramaattisiin mustiin, näyttäviin asusteisiin – ja sopeutti ne samalla nykyiseen ilmapiiriin. Tuloksena: asu, joka herätti paljon kohua sekä eturivissä että sosiaalisessa mediassa.