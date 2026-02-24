Search here...

37-vuotias Emma Stone tekee vaikutuksen minimalistisella tyylillään.

Léa Michel
@ninapark/Instagram

Emma Stone lumosi hiljattain vuoden 2026 BAFTA-gaalan punaisen maton minimalistisella eleganssillaan, jonka oli valmistanut Louis Vuitton. Näyttelijä, joka oli ehdolla roolistaan elokuvassa "Bugonia", valitsi yksinkertaisen asun, joka herätti huomiota.

Ikoninen musta mekko BAFTA-gaalassa

Emma Stone esiintyi 79. British Academy Film Awards -gaalassa Lontoossa 22. helmikuuta 2026 yllään mittatilaustyönä tehty musta Louis Vuittonin iltapuku. Mekossa oli halteripääntie, joka muodosti suuren pisaranmuotoisen leikkauksen, mutta samalla se säilytti sulavan pylvässiluetin, joka levenee lattiaan ulottuvaksi laahukseksi. Avoin selkä korosti tätä hillittyä aistillisuutta, kun taas silkkinen kangas korosti "hiljaista ylellisyyttä" ilman turhia koristeita.

Minimalistiset asusteet ja kauneuslook

Näyttelijätär täydensi asun Jimmy Choon Minny -sandaaleilla ja piikkikorkokenkillä, minimalistisilla Louis Vuitton -korvakoruilla sekä timanttirannekorulla. Hänen hiuksensa oli laitettu löyhästi nutturalle ja niissä oli muutama kasvoja kehystävä suortuva, ja meikki rajoittui mustaan eyelineriin ja Nina Parkin ja Mara Roszakin puuterimaiseen pinkkiin luomiväriin. Tämä valinta oli vastakohta punaisen maton ekstravaganteimmille asuille ja todisti "vähemmän on enemmän" -periaatteen voiman.

Kaksinkertainen Oscar-voittaja Emma Stone (La La Land, Poor Things) vahvistaa asemaansa muoti-ikonina. Hänen kuudes BAFTA-ehdokkuutensa (paras naispääosa Yorgos Lanthimoksen elokuvasta Bugonia) saa tyylin, joka jo inspiroi kevään trendejä: arkkitehtoniset leikkaukset ja syvän mustat sävyt. Tämä look ilmentää punaisen maton kehitystä kohti kypsää ja itsevarmaa eleganssia.

