"Jalkani, suurin epävarmuuteni": Miss Ranska 2015 paljastaa sairauden, josta hän kärsii

Kruunujen ja hymyjen takana piilee myös intiimejä todellisuuksia. Camille Cerf, Miss Ranska 2015, paljasti hiljattain Instagram-tilillään sairastavansa lipödeemaa, joka on vielä vähän tunnettu vaiva. Tämä rehellinen tunnustus kyseenalaistaa ennakkoluuloja kehosta ja sen muutoksista.

"Minulla diagnosoitiin lipödeema."

Camille Cerf ilmoittaa videollaan: "Minulla on diagnosoitu lipödeema." Lyhyt lause, mutta täynnä merkitystä. Hän viittaa jalkoihinsa, jotka hän sanoo piilottaneensa pitkään: "Olen piilottanut niitä sinulta vuosia, näyttänyt ne sinulle vain peitettyinä."

Liikunnasta ja imunesteen virtauksesta huolimatta oireet jatkuvat. Turvotus, ilman näkyvää syytä ilmaantuvat mustelmat, kipu päivän päätteeksi tai kuumalla säällä, selluliitti… kaikki nämä merkit eivät katoa kurinalaisuudella tai tahdonvoimalla. Hänen tarinansa muistuttaa meitä tärkeästä totuudesta: kaikki kehon muutokset eivät johdu "ponnistelun puutteesta". Joskus kyseessä on sairaus, kuten lipödeema.

Katso tämä postaus Instagramissa 𐂂 (@camillecerf) jakama julkaisu

Lipödeema, sairaus, joka on vielä liian vähän tunnettu

Lipedeema on etenevä rasvakudoksen sairaus. Sille on ominaista epänormaali ja suhteeton rasvan kertyminen ihon alle, pääasiassa jalkoihin, lantiosta nilkkoihin. On tärkeää huomata, että jalat yleensä säästyvät, mikä auttaa erottamaan lipedeeman muista sairauksista, kuten lymfedeemasta.

Toisin kuin pelkkä painonnousu, lipödeema ei katoa "tiukalla dieetillä" tai intensiivisellä liikunnalla. Se ei ole elämäntapakysymys, vaan sairaus. Tämä ero on ratkaiseva yhteiskunnassa, jossa naisten kehoja usein tarkastellaan, kommentoidaan ja tuomitaan.

Mitä oireita on?

Oireet vaihtelevat vaiheesta riippuen, mutta tietyt oireet toistuvat usein:

Jalkojen, joskus käsien, symmetrinen turvotus

Raskuuden tai jännityksen tunne

Kipu, joka ilmenee spontaanisti tai kosketuksesta

Helppo mustelmien esiintyminen

Epätasainen ihon rakenne, kuoppainen ulkonäkö

Vaurioituneiden alueiden yliherkkyys

Tauti etenee kolmessa päävaiheessa: aluksi iho pysyy sileänä, mutta ihonalainen kudos paksuuntuu; sitten ilmaantuu käsin kosketeltavia epätasaisuuksia ja kyhmyjä; lopuksi raaja voi suurentua merkittävästi. Joissakin tapauksissa voi kehittyä lymfedeema, joka pahentaa oireita.

Ketä tämä koskee?

Lipödeema vaikuttaa lähes yksinomaan naisiin. Se ilmenee usein suurten hormonaalisten muutosten aikana: murrosiän, raskauden ja vaihdevuosien aikana. Tämä hormonaalinen ulottuvuus on yksi sen kehittymisen tärkeimmistä selittäjistä. Asiantuntijat ehdottavat myös mahdollista geneettistä komponenttia sekä verisuoni- tai imusuonitekijöitä.

Tästä huolimatta tarkat mekanismit ovat edelleen huonosti ymmärrettyjä. Monet naiset odottavat vuosia ennen diagnoosin saamista, koska heidän oireensa joskus virheellisesti yhdistetään ylipainoon.

Sanat, jotka vapauttavat

Paljastamalla lipödeemansa Camille Cerf pukee sanoiksi tunteen, jonka monet naiset jakavat. Hänen tarinansa auttaa muuttamaan käsityksiä: ei, jotkut kehonmuodot eivät ole heijastus "tahdonvoiman puutteesta". Kyllä, keho voi olla sekä kaunis että kantaa sairauden merkkejä. Hänen viestinsä on syvästi kehopositiivinen: arvoasi ei mitata jalkojesi kiinteydellä eikä ihosi tasaisuudella. Diagnoosi ei vie mitään pois kauneudestasi, voimastasi tai arvostasi.

Camille Cerf – Miss Ranska 2015 – auttaa rikkomaan lipödeemaan liittyvää tabua. Kyse ei ole vain kokemuksensa jakamisesta, vaan myös tietoisuuden lisäämisestä. Tämän tilan parempi ymmärtäminen auttaa välttämään hätäisiä tuomioita ja epäoikeudenmukaista syyllisyyttä. Kehosi kertoo ainutlaatuisen tarinan. Jos se sairastuu, se ei ole syyllinen eikä vähemmän ihailun arvoinen. Näiden tosiasioiden tiedostaminen, kuunteleminen ja kunnioittaminen antaa meille mahdollisuuden rakentaa oikeudenmukaisemman, lempeämmän ja osallistavamman kuvan naisten kehoista.