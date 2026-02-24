Paul McCartneyn tytär puhuu avoimesti äitinsä saamasta kritiikistä.

Brittiläinen suunnittelija Stella McCartney puhuu tunteikkaasti äitinsä Linda McCartneyn (amerikkalainen valokuvaaja, laulaja ja kosketinsoittaja) kokemasta ankarasta kritiikistä isänsä Paul McCartneyn perustamassa brittiläisessä rockyhtyeessä "Wings" ja paljastaa Prime Video -dokumentissa, kuinka paljon nämä hyökkäykset mursivat hänen äitinsä sydämen.

Pilkka satutti Lindaa

Teoksessa ”Paul McCartney: Man on the Run” Stella kuvailee äitinsä kestämää häirintää, eristystä ja pilkkaa hänen äänensä vuoksi live-esiintymisten aikana. Lahjakkaana valokuvaajana, jolla ei ollut virallista musiikillista koulutusta, Linda soitti kosketinsoittimia ja lauloi harmonioita, mutta kriitikot leimasivat hänet usein tunkeilijaksi viitaten hänen ammattimaisen tekniikkansa puutteeseen. ”Se särkee sydämeni”, tunnustaa Stella, joka tunsi äitinsä tuskan näennäisestä vahvuudestaan huolimatta.

Sinnikkyys, joka inspiroi Paulia

Ivallisista huomautuksista huolimatta – ”Hän ei osaa laulaa, hän ei osaa soittaa” – Linda sinnitteli ja toi Stellan mukaan mukanaan ”rohkeutta”, joka piristi Paulia brittiläisen rockyhtye The Beatlesin hajoamisen jälkeen. Pari, joka oli naimisissa vuodesta 1969 Lindan kuolemaan vuonna 1998, perusti Wingsin hetken mielijohteesta, ja Paul vaalii edelleen äänensä ”erityistä soundia”. Stella korostaa, kuinka tämä sinnikkyys rohkaisi ”Paulia, joka kävi läpi epävarmuuden aikaa”.

Liikuttava perheen todistus

Amerikkalaisen elokuvantekijän Morgan Nevillen ohjaama dokumentti yhdistää arkistomateriaalia Paulin, Stellan, Maryn, Jamesin ja Heatherin sekä "Wingsin", Sean Lennonin, Mick Jaggerin ja Chrissie Hynden haastatteluihin. Linda itse vähätteli hyökkäyksiä vuonna 1973: "Se ei vaivaa minua henkilökohtaisesti." Silti Stella paljastaa syvemmän haavoittuvuuden tässä naisessa, joka hyväksyi kaiken seuratakseen miestään lavalla.

Stella McCartney muuttaa näin tämän tuskallisen tarinan eloisaksi kunnianosoitukseksi äidin voimalle ja todistaa, että kritiikin takana hänen äitinsä Linda McCartney jätti jälkensä rock-historiaan aidolla rohkeudellaan.