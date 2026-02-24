61-vuotias Monica Bellucci säteilee punaisella matolla ikonisessa mustassa mekossa.

Italialainen näyttelijä ja malli Monica Bellucci lumoaa edelleen yleisöä. Lontoon vuoden 2026 BAFTA-gaalassa hän säteili punaisella matolla nyt jo tunnusomaisessa mustassa mekossa.

Merkittävä paluu BAFTA-gaalaan 2026

BAFTA-palkintojenjakotilaisuus kokosi yhteen kansainvälisen elokuvan suurimmat nimet Lontoossa 22. helmikuuta 2026. Illan puhutuimpien esiintymisten joukossa oli Monica Bellucci. Italialainen näyttelijä aiheutti sensaation kävellessään punaisella matolla mustassa mekossa, joka toi mieleen yhden hänen ikimuistoisimmista asuistaan vuodelta 2015.

Uskollisena estetiikalleen hän valitsi strukturoidun asun, jossa hartioita korosti Bardot-pääntie ja sweetheart-pääntie. Tämä esiintyminen oli vahva paluu arvostettuun tapahtumaan, johon osallistui myös lukuisia brittiläisiä ja kansainvälisiä elokuvajuhlia.

Pieni musta mekko, ajaton nimikko

Monica Bellucci on uransa alusta asti vaalinut tunnistettavaa tyyliä: selkeitä siluetteja, ylellisiä kankaita ja mieltymystä mustaan. Vuoden 2026 BAFTA-gaalaan hän valitsi Saint Laurentin vartalonmyötäisen mekon. Istuva leikkaus, jonka helma levenee hieman, toi kokonaisuuteen hienovaraista liikettä. Mustan valinta, jota hän suosii erityisesti virallisissa tilaisuuksissa, vahvistaa tätä hillityn ja hienostuneen eleganssin kuvaa.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun näyttelijätär on valinnut samanlaisen siluetin suuressa tapahtumassa. Vuonna 2015 hän teki silmiinpistävän vaikutuksen vastaavassa mustassa mekossa, mikä vahvisti hänen sitoutumisensa johdonmukaiseen estetiikkaan vuosien varrella.

Tarkasti valitut lisävarusteet

Täydentääkseen asuaan Monica Bellucci valitsi poikkeukselliset korut. Hän käytti erityisesti Cartierin vintage-timanttikaulakorua, joka toi asuun ripauksen keveyttä. Strukturoitu clutch-laukku täydensi asua vähentämättä sen ulkonäköä. Kuten usein, näyttelijätär suosi huolellisesti valittuja asusteita, jotka täydensivät hänen asuaan. Hänen aiemmin syvänmustat hiuksensa toivat nyt esiin ruskeita raitoja, jotka kehystävät hänen kasvojaan luonnollisesti. Tämä kaunis look oli sopusoinnussa hänen tyylinsä kanssa, joka on sekä klassinen että itsevarma.

Eleganssia, joka ylittää vuosikymmenet

1990-luvulla kuuluisuuteen noussut Monica Bellucci on rakentanut kansainvälisen uran, joka ulottuu italialaiseen, ranskalaiseen ja Hollywood-elokuvaan. Hän teki pysyvän vaikutuksen elokuvissa, kuten "Malèna" ja "Spectre". Näyttelijärooliensa lisäksi hänen imagonsa on edelleen synonyymi tietylle välimerellisen eleganssin idealle.

Nykyään hän jatkaa jälkensä jättämistä punaiselle matolle tinkimättä tyylillisestä identiteetistään. Maailmassa, jossa trendit kehittyvät nopeasti, hänen valintansa pysyä uskollisena ajattomille linjoille vahvistaa hänen auraansa. Hänen vaikutuksensa alla pienestä mustasta mekosta tulee todellinen johdonmukaisuuden manifesti.

Vuoden 2026 BAFTA-gaalassa Monica Bellucci todisti jälleen kerran, että eleganssi ei tunne ikää. Tulkitsemalla uudelleen ikonisen mustan mekkonsa hän muistutti meitä siitä, että tietyt tyylilliset piirteet kestävät vuosikymmeniä menettämättä vaikutustaan. Italialainen näyttelijä vahvistaa asemansa kansainvälisen punaisen maton keskeisenä hahmona pysyen uskollisena itselleen ja ajattomalle estetiikalleen.