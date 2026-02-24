"Muoto on outo": Tämän amerikkalaisen näyttelijättären veistoksellinen mekko on jakava

Amerikkalainen näyttelijä Chase Infiniti aiheutti hiljattain sensaation vuoden 2026 BAFTA-gaalassa veistoksellisella mekollaan, jonka muoto kiehtoi yhtä paljon kuin hämmensikin, siinä määrin, että jotkut katsojat pitivät "muotoa outona".

Veistoksellinen mekko, joka on jähmettynyt pyörteeseen

Tämän vuoden BAFTA-gaalaan Chase Infiniti saapui Louis Vuittonin mittatilaustyönä tekemässä luomuksessa, jonka hänen stylistinsa Wayman ja Micah suunnittelivat yhdessä. Syvän viininpunainen mekko myötäili hänen rintojaan ennen kuin se avautui liioitellun trumpettihameeksi, luoden aaltoilevan volyymin, joka antoi vaikutelman tanssin keskellä jähmettyneestä kankaasta.

Tämän mekon helma, jota kuvailtiin "liikkeessä olevaksi, pyörretuulen keskellä", muistutti jäykkää aaltoa tai veistoksellista teriötä, kaukana punaisen maton tavallisista hulmuavista silueteista. Puhtailla, lähes arkkitehtonisilla linjoillaan siluetti toi mieleen sekä haute couturea että nykytaidetta.

Ulkonäkö, jota on ylistetty... mutta joka ei ole läheskään kaikkien rakastama.

Muotilehdistössä asua ylistettiin yhtenä vuoden 2026 BAFTA-gaalan punaisen maton silmiinpistävimmistä ja sitä pidettiin usein yhtenä illan mieleenpainuvimmista. Yleisön reaktiot olivat kuitenkin ristiriitaisempia: monet kiittelivät rohkeutta ja "veistoksellisen mekon" efektiä, kun taas toiset pitivät siluettia hämmentävänä ja uskoivat, että alaosan leikkauksella oli "oudon muoto" ja se häiritsi jonkin verran vartalon harmoniaa.

Tämä dynaamisena illuusiona käsitelty, kesken liikkeen pysähtynyt hame on jakanut mielipiteitä: joillekin se on loistava ja taiteellinen idea; toisille volyymi tuntuu liian jäykältä, lähes visuaalisesti epämukavalta. Tämä polarisaatio on tyypillistä erittäin käsitteellisille asuille, jotka herättävät joko "rakastan sitä" tai "en ymmärrä" -vastauksen.

Chase Infiniti, uusi punaisen maton muotihulluus

Vaikka mekko saattaa olla keskustelunaihe, yksi asia on selvä: Chase Infiniti on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä kauden muotiuutuuksista. Näyttelijätär luo jatkuvasti strukturoituja, rohkeita ja huolellisesti muotoiltuja siluetteja toistuvien Louis Vuittonin kanssa tehtyjen yhteistyönsä ja stylistiensa Wayman + Micahin työn ansiosta, siinä määrin, että häntä ylistetään nyt todellisena "it-tytönä" punaisella matolla.

Tässä yhteydessä tämä mekko, jonka linjoja jotkut pitävät "oudoina", on osa harkittua strategiaa: tehdä jokaisesta esiintymisestä ikimuistoinen hetki, vaikka se merkitsisikin perinteiden haastamista. Ja punaisella matolla, joka on usein täynnä "olen käynyt siellä, olen nähnyt tuon" -mekkoja, juuri tämä riskinotto erottaa sen muista.