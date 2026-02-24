Search here...

"Muoto on outo": Tämän amerikkalaisen näyttelijättären veistoksellinen mekko on jakava

Léa Michel
@chaseinfiniti/Instagram

Amerikkalainen näyttelijä Chase Infiniti aiheutti hiljattain sensaation vuoden 2026 BAFTA-gaalassa veistoksellisella mekollaan, jonka muoto kiehtoi yhtä paljon kuin hämmensikin, siinä määrin, että jotkut katsojat pitivät "muotoa outona".

Veistoksellinen mekko, joka on jähmettynyt pyörteeseen

Tämän vuoden BAFTA-gaalaan Chase Infiniti saapui Louis Vuittonin mittatilaustyönä tekemässä luomuksessa, jonka hänen stylistinsa Wayman ja Micah suunnittelivat yhdessä. Syvän viininpunainen mekko myötäili hänen rintojaan ennen kuin se avautui liioitellun trumpettihameeksi, luoden aaltoilevan volyymin, joka antoi vaikutelman tanssin keskellä jähmettyneestä kankaasta.

Tämän mekon helma, jota kuvailtiin "liikkeessä olevaksi, pyörretuulen keskellä", muistutti jäykkää aaltoa tai veistoksellista teriötä, kaukana punaisen maton tavallisista hulmuavista silueteista. Puhtailla, lähes arkkitehtonisilla linjoillaan siluetti toi mieleen sekä haute couturea että nykytaidetta.

Katso tämä postaus Instagramissa

UpscaleHypen (@upscalehype) jakama julkaisu

Ulkonäkö, jota on ylistetty... mutta joka ei ole läheskään kaikkien rakastama.

Muotilehdistössä asua ylistettiin yhtenä vuoden 2026 BAFTA-gaalan punaisen maton silmiinpistävimmistä ja sitä pidettiin usein yhtenä illan mieleenpainuvimmista. Yleisön reaktiot olivat kuitenkin ristiriitaisempia: monet kiittelivät rohkeutta ja "veistoksellisen mekon" efektiä, kun taas toiset pitivät siluettia hämmentävänä ja uskoivat, että alaosan leikkauksella oli "oudon muoto" ja se häiritsi jonkin verran vartalon harmoniaa.

Tämä dynaamisena illuusiona käsitelty, kesken liikkeen pysähtynyt hame on jakanut mielipiteitä: joillekin se on loistava ja taiteellinen idea; toisille volyymi tuntuu liian jäykältä, lähes visuaalisesti epämukavalta. Tämä polarisaatio on tyypillistä erittäin käsitteellisille asuille, jotka herättävät joko "rakastan sitä" tai "en ymmärrä" -vastauksen.

Chase Infiniti, uusi punaisen maton muotihulluus

Vaikka mekko saattaa olla keskustelunaihe, yksi asia on selvä: Chase Infiniti on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä kauden muotiuutuuksista. Näyttelijätär luo jatkuvasti strukturoituja, rohkeita ja huolellisesti muotoiltuja siluetteja toistuvien Louis Vuittonin kanssa tehtyjen yhteistyönsä ja stylistiensa Wayman + Micahin työn ansiosta, siinä määrin, että häntä ylistetään nyt todellisena "it-tytönä" punaisella matolla.

Tässä yhteydessä tämä mekko, jonka linjoja jotkut pitävät "oudoina", on osa harkittua strategiaa: tehdä jokaisesta esiintymisestä ikimuistoinen hetki, vaikka se merkitsisikin perinteiden haastamista. Ja punaisella matolla, joka on usein täynnä "olen käynyt siellä, olen nähnyt tuon" -mekkoja, juuri tämä riskinotto erottaa sen muista.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Kuka on Gracie Abrams, laulaja, joka on juuri virallisesti vahvistanut suhteensa Paul Mescaliin?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kuka on Gracie Abrams, laulaja, joka on juuri virallisesti vahvistanut suhteensa Paul Mescaliin?

Kädestä pitäen amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Gracie Abrams ja irlantilainen näyttelijä Paul Mescal käänsivät katseita vuoden 2026 BAFTA-gaalan punaisella matolla....

Vuoden 2026 BAFTA-gaalassa tämän näyttelijättären mekko kiehtoi internetin käyttäjiä.

BAFTA 2026 -gaalan punaisella matolla yksi hahmo kiinnitti erityisesti huomion. Brittiläinen näyttelijä Jenna Coleman lumosi internetin käyttäjät silmiinpistävällä...

Goottilaistyylisessä mekossa tämä irlantilainen malli kiehtoo silmää

Goottilaistyylisissä punaisessa mekossa irlantilainen reality-tv-persoona, juontaja ja malli Maura Higgins kirjaimellisesti lumosi BAFTA-gaalan vuoden 2026 punaisen maton ja...

Luistelijan huomaamaton lävistys kiehtoo katsojia.

Vuoden 2026 talviolympialaisissa Alysa Liu lumosi yleisön paljon muullakin kuin vain jäällä liikkumisellaan. Voitettuaan Yhdysvalloille kultaa vapaauinnissa, amerikkalainen...

Rannalla Jessica Alba loistaa kaksiosaisessa asussa.

Auringonpaistetta, rakkautta ja ripaus taidetta: siinäpä täydellinen cocktail, jonka Jessica Alba tarjosi faneilleen ystävänpäiväksi. Amerikkalainen näyttelijä, malli ja...

"Kehopositiivisena" vaikuttajana hän puhuu "kiistanalaisesta" suhteestaan liikkeeseen

Kehopositiivisuusliikkeen pitkäaikainen johtohahmo Gabriella Lascano yllätti yhteisönsä etäännyttämällä itsensä siitä. Mielipidevideossa hän pohtii matkaansa, jota leimasivat voimaantuminen, epäilykset...

© 2025 The Body Optimist