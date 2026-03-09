"Ei hoikka?": Kommentti laulajan vartalosta herättää keskustelua verkossa.

Video eteläkorealaisesta laulajasta ja eteläkorealaisen tyttöbändi Twice -johtajasta Jihyosta lavalla herätti kiivaan keskustelun X:ssä (entinen Twitter) K-popin kauneusstandardeista. Kommentti Jihyon vartalosta jakoi fanien mielipiteet kehopositiivisuudesta ja hoikkuudesta.

Kiistanalainen julkaisu

X-sivuston käyttäjä jakoi videon Jihyon esiintymisestä kuvatekstillä: "Niin virkistävää nähdä tällainen idoli laihuusepidemian keskellä." Videon tarkoituksena näytti olevan juhlistaa "todellisempaa" hahmoa, mutta sanamuotoa pidettiin nopeasti kömpelönä, sillä se viittasi siihen, että Jihyo "ei ollut laiha".

Niin virkistävää nähdä tällainen idoli keskellä laihuusepidemiaa pic.twitter.com/Q5Axc2LrPh — vava (@vavawonyoung) 8. maaliskuuta 2026

Raivostuneet reaktiot: "Hän? Eikö hän ole laiha?"

Kommentteja virtasi sisään, ja monet vastasivat: "Hän? Ei laiha? Vitsailetko?" tai "Hän on kirjaimellisesti laiha, ei kurvikka, teidän pitäisi lopettaa vain K-popin kuluttaminen." Muut internetin käyttäjät osallistuivat keskusteluun ja huomauttivat, että heidän mielestään verkossa vallitsee vääristynyt käsitys kehon standardeista. "Jos häntä pidetään 'ei-laihana', niin kukaan ei ole", kirjoitti eräs. "Olemme todella saavuttaneet pisteen, jossa täysin normaalista vartalosta tulee 'lihava', koska se ei ole äärimmäisen laiha", lisäsi toinen.

Useissa kommenteissa korostettiin myös tiettyjen kulttuuriteollisuudenalojen edistämien standardien ja todellisuuden välistä kuilua. "Ihmiset ovat niin tottuneet näkemään ultrahoikkia vartaloita, että he ovat menettäneet kaiken perspektiivitajunsa", eräs käyttäjä kommentoi. "On hullua nähdä, miten algoritmi ja tietty sisältö voivat normalisoida hyvin tiettyjä vartalotyyppejä", hän jatkoi. Jotkut internetin käyttäjät huomauttivat myös, että tämäntyyppinen keskustelu paljastaa ensisijaisesti naisten ulkonäköön kohdistuvan jatkuvan paineen. "Vartalosta riippumatta aina on joku, joka sanoo, ettei sitä ole tarpeeksi tai liikaa", eräs kommentoija kirjoitti. "Ihmisiä kritisoidaan siitä, että he ovat liian hoikkia, ja sitten niitä, joiden oletetaan olevan liian ohuita. Se on noidankehä."

Viime kädessä kiista on pääasiassa sytyttänyt uudelleen laajemman keskustelun kauneusstandardeista ja siitä, miten sosiaalinen media voi vahvistaa epärealistisia odotuksia – siihen pisteeseen asti, että "täysin tavallisia" hahmoja pidetään lopulta "epätyypillisinä".

Keskustelun ulkopuolella vetoomus kehopositiivisuuden puolesta

Tämä kiista muistuttaa siitä, että kauneutta ei määritellä yhden koon mukaan. Jihyo ilmentää K-popin vartalotyyppien monimuotoisuutta: lihaksikas, säteilevä ja lavalla voimakas, hän loistaa mukautumatta yhteiskunnan standardeihin. Todellinen viesti? Lopetetaan vartaloiden luokittelu "laihiksi" tai "ei-laihoiksi" – jokainen muoto on pätevä, kunhan se heijastaa terveyttä ja itseluottamusta.

Katso tämä postaus Instagramissa JIHYO (@_zyozyo) jakoi julkaisun

Jihyoa ympäröivä kohu korostaa hätäisten arvioiden tekemisen sudenkuoppia idolien ulkonäöstä. Hän ei käytä vähätteleviä nimityksiä, vaan todistaa, että artisti voi loistaa lahjakkuudellaan ja energiallaan, kutsuen kaikki juhlistamaan kauneuden kaikkia muotoja ilman vertailua tai painostusta. Tervetullut oppitunti kehopositiivisuudesta K-popin kilpailullisessa maailmassa.