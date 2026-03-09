Korsettimekossa tämä eteläafrikkalainen laulaja tulkitsee ikonisen muotisymbolin uudelleen

Léa Michel
Nouseva eteläafrikkalainen laulaja Tyla herätti hiljattain huomiota Pariisin muotiviikoilla rohkeasti palaamalla legendaariseen muotisymboliin.

Kartiomaisessa korsettimekossa, selkeä kunnianosoitus Gaultierille

Jean-Paul Gaultierin syys/talvi 2026/2027 näytöksessä Tyla astui näyttävästi eturiviin pukeutuneena muotitalon ikoniseen mustaan korsettimekkoon. Tämä strukturoitu ja veistoksellinen valinta kiristi hänen vyötäröään luoden ikonisen tiimalasin siluetin, kun taas pyöreä, satiinihamemainen hame, joka levenee polvien alapuolelle, lisäsi sulavuutta ja volyymia. Teräväkärkiset mustat avokkaat, valkoinen pitsinen kaulanauhakorko ja herkät korut täydensivät tämän asun, joka yhdisti retrotyylikkyyden tyylikkääseen moderniin tyyliin.

Kunnianosoitus 90-luvun ikoneille

Tämä korsetti on suora kunnianosoitus Madonnalle, joka teki korsetista ikuisen 90-luvulla Jean-Paul Gaultierin aikakaudella. Dramaattiselle tyylilleen uskollisena Tyla päivitti tätä ikonista ilmettä lisäämällä siihen oman henkilökohtaisen silauksensa: rennot, laineikkaat hiukset, hehkuvan ihon ja kiiltävät huulet vastapainoksi korsetin arkkitehtoniselle voimalle. Punaisella matolla hän jopa otti vintage-selfien Blackberry-puhelimellaan vahvistaen trendikästä retrotunnelmaa.

Jean-Paul Gaultierin kartiomaisessa korsettimekossaan Tyla osoittaa taitonsa tulkita muoti-ikoneja uudelleen ja korostaa samalla räiskyvää persoonallisuuttaan. Tämä pariisilainen tyyli, jossain Madonnan kaltaisen nostalgian ja eteläafrikkalaisen avantgarden välimaastossa, altistaa kaudelle, jolloin kartiomainen korsetti lupaa jälleen kerran hallita punaisia mattoja maailmanlaajuisesti.

