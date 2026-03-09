"Kasvoni näyttävät kamalilta": Useiden kauneusleikkausten jälkeen Jessi Ngatikaura puhuu katumuksestaan

Jessi Ngatikaura, tosi-tv-ohjelman "The Secret Lives of Mormon Wives" tähti, on paljastanut elävänsä painajaista viimeisimmän kauneusleikkauksensa jälkeen. Hän on jopa todennut kasvojensa "näyttävän kamalilta" ja leikkauksen "pilaavan hänen elämänsä".

Jessi Ngatikaura täysin pahoillaan

TikTok- videolla Jessi Ngatikaura selittää olevansa "äärimmäisen tyytymätön" viimeisimmän leikkauksensa tuloksiin, johon hän käytti noin 25 000 dollaria. Hän uskoutuu, että hänestä tämä leikkaus on "pilannut hänen elämänsä" ja "pilannut hänen uransa", koska hänen imagonsa on keskeinen osa hänen työtään kameroiden edessä, haastatteluissa ja promootioissa. Reality-tähti, joka nousi kuuluisuuteen esiintyessään Hulun sarjassa "The Secret Lives of Mormon Wives", menee jopa niin pitkälle, että sanoo pitävänsä itseään "pelottavan hirvittävänä" viidennellä kaudella ja kuvailee "turvonneita kasvoja", "hulluilta näyttäviä" silmiä ja täysin erilaista ilmettä kuin edellisellä kaudella. "Kasvoni näyttävät kamalilta, olen täysin samaa mieltä", hän vakuuttaa ja selittää, kuinka nämä muutokset tekevät hänestä "todella epävarman".

Väärinymmärretyt menettelytavat ja raskaat sivuvaikutukset

Alun perin Jessi halusi vain alaleuan blefaroplastian "korjatakseen silmiensä muodon". Lääkärin suosituksesta hän selittää suostuneensa yläleuan blefaroplastiaan ja rasvansiirtoon ymmärtämättä todellista toimenpiteen laajuutta, seurauksia tai toipumisaikaa. Nyt hän selittää, ettei hän oikeastaan ​​halunnut rasvansiirtoa, vaan "noudatti vain ehdotusta", ja katuu, ettei ollut "kysynyt enempää".

Jessi Ngatikaura väittää myös, että hänen huulilleen oli lisätty rasvaa ilman hänen suostumustaan, mikä teki niistä "todella epätasaiset" ja lisäsi entisestään epämukavuutta peiliin katsottaessa. Yrittäessään "korjata" tulosta hän on jo käyttänyt Kybellaa vähentääkseen osan rasvasta, joka saa hänet näyttämään "turvonneelta", mutta ilman, että hänen entinen ulkonäkönsä olisi palautettu.

Luottamuskriisi, josta on tullut varoittava oppitunti

Jälkikäteen Jessi Ngatikaura myöntää, että "itseluottamusongelmat sokaisivat hänet" eikä hän enää nähnyt, kuinka kaunis hän oli jo ennen näitä useita leikkauksia. Hän uskoutuu, että katsoessaan neljännen kauden uudelleen hän ajattelee: "Olin todella hyvä, toivon, että olisin nähnyt sen silloin", ja tämä oivallus liikuttaa häntä niin syvästi, että hän itkee videolla.

Nykyään hän lupaa "olla koskematta kasvoihinsa paitsi Botoxin kanssa" ja kehottaa seuraajiaan miettimään tarkkaan, tekemään taustatyötä ja varaamaan aikaa ennen kauneusleikkauksiin ryhtymistä. "On ihan ok olla kaunis omassa nahassaan ja saavuttaa itseluottamuksen taso, jolla ei enää tunne tarvetta muuttaa mitään", hän päättää muuttaen tuskallisen kokemuksensa varoitukseksi niille, jotka saattavat tuntea houkutusta seurata samaa polkua.

Jessi Ngatikauran kertomus korostaa henkilökohtaisten kokemustensa lisäksi esteettisiä paineita, jotka voivat painaa julkisuuden henkilöitä, mutta myös monia naisia ​​heidän jokapäiväisessä elämässään. Hänen tarinansa muistuttaa meitä siitä, että "täydellisyyden" tavoittelu voi joskus peittää alleen syvemmän itseluottamuksen puutteen, jota leikkaus ei aina korjaa.