Goottilaistyyliin Madonnan tytär houkuttelee kaikkien katseita

Vain 29-vuotias Lourdes Leon, malli ja muusikko, joka tunnetaan taiteilijanimellään Lolahol, on jälleen kerran osoittanut rohkeutensa ja tyylitajunsa. Madonnan tytär käänsi katseita dramaattisessa mustassa mekossa Pariisin muotiviikoilla.

Selkeästi goottilainen estetiikka

Belgialaisen muotitalo Ann Demeulemeesterin maineen mukaisesti luomus sisälsi veistoksellisia leikkauksia ja metallisia yksityiskohtia. Kangas paljasti silmiinpistävän lohikäärmetatuoinnin hänen reidessä, mikä toi kokonaisuuteen entistä kapinallisemman silauksen. Avantgarde-tyylistään tunnettu Lourdes näyttää vaalivan tyylikästä goottilaista estetiikkaa, jossa punk-viittaukset yhdistyvät hienostuneeseen aistillisuuteen.

Hänen sileät mustat hiuksensa, hillitty meikki ja säteilevä iho olivat vastakohtana asun visuaaliselle vaikutelmalle, luoden mestarillisen tasapainon luonnollisuuden ja teatraalisuuden välille. Tämä olemus on yhdenmukainen hänen imagonsa kanssa: itsenäinen taiteilija, joka äitinsä jalanjäljissä kulkee omaa polkuaan sekä muodin että musiikin saralla ja hylkää kaikenlaisen konformismin.

Nouseva tähti muotimaailmassa

Esiintynyt jo Marc Jacobsin ja Muglerin kampanjoissa, Lourdes Leon on vakiinnuttamassa asemaansa nykymuodin nousevana tähtenä. Hän oli läsnä myös muutamaa päivää aiemmin Saint Laurentin näytöksessä ja vahvisti paikkansa muotiviikkojen katsotuimpien joukossa. Hänen kykynsä yhdistää voimaa, aistillisuutta ja avantgardea vetoaa niin valokuvaajiin kuin suunnittelijoihinkin ja sementoi hänet kokeellisen muodin uutena muusana.

Tällä Ann Demeulemeesterin tyylillä Lourdes Leon todistaa perineensä äitinsä karisman lisäksi myös tämän rohkeuden. Yhdistämällä goottilaisen asenteen itsevarmaan eleganssiin hän ilmentää sukupolvea, joka puolustaa luovaa vapauttaan.

