Tämä ranskalainen vaikuttaja herättää henkiin 1990-luvun tv-sarjan ikonisen tyylin.

Välittömästi tunnistettava siluetti, rohkeat kuviot ja välittömästi tunnistettava viittaus popkulttuuriin. Lena Mahfouf, paremmin tunnettu nimellä Lena Situations, herätti hiljattain kollektiivisen muistin uudelleen tutkimalla 1990-luvun tv-sarjan ikonista tyyliä.

Kunnianosoitus kulttiklassikkosarjalle

Lena Mahfouf jakoi Instagramissa videon, joka levisi nopeasti viraaliksi. Siinä hän esiintyy asussa, joka tuo selvästi mieleen "The Nannyn", ikonisen sarjan, jota esitettiin vuodesta 1993 lähtien ja josta on tullut merkittävä viittaus popkulttuuriin. Viittaus on välitön katsojille, jotka tuntevat Fran Finen hahmon, joka on kuuluisa ilmeikkäistä silueteistaan, eläinkuvioistaan ja huolellisesti koordinoiduista asuistaan. Muutamassa sekunnissa video herätti lukuisia kommentteja, jotka korostivat samankaltaisuutta.

Tässä esiintymisessä Lena Mahfouf pukeutui leopardikuvioiseen hamepukuun, joka koostui vartalonmyötäisestä ja syvään uurretusta takista, jota korostivat turkisyksityiskohdat. Leikkaus, kaava ja materiaalivalinnat tuovat suoraan mieleen sarjan 1990-luvulla popularisoimat pukukoodit. Kampaus täydentää viittauksen: suorat ruskeat hiukset, jotka on vedetty taakse edestä ja joita pitää paikallaan musta panta – tyyli, jota sarjan päähenkilö usein käyttää.

Kun 1990-luvun popkulttuuri inspiroi Z-sukupolvea

Jo useiden vuosien ajan 1990-luvun tv-sarjat ovat kokeneet uudelleen suosion nousua nuoremman yleisön keskuudessa. Striimausalustat, sosiaalinen media ja muotimaailma ovat kaikki osaltaan löytäneet tämän uudelleen ja muuttaneet tiettyjä siluetteja nykyaikaisiksi inspiraation lähteiksi. Luomalla tämän tyylin uudelleen Lena Mahfouf on osa tätä trendiä: hän ei pelkästään kopioi asua tarkasti, vaan tulkitsee sen koodeja uudelleen nykyajan muotiviikkojen ja sosiaalisen median kontekstissa.

Viitettä on jo vaadittu

Tämä inspiraatio ei ole uusi. Vuonna 2021 Voguen haastattelussa Lena Mahfouf mainitsi sarjan jo yhtenä kulttuurisista ja tyylillisistä vaikutteistaan. Hän selitti, että hahmon tyyli pysyi merkityksellisenä vuosien varrella, erityisesti sen vapauden ja tinkimättömän luonteen ansiosta. Hänen julkaisunsa vahvistaa tämän yhteyden: tyylistä tulee tapa ilmaista ihailua fiktiivistä hahmoa kohtaan ja samalla sijoittaa se nykyaikaiseen muotiestetiikan osaksi.

Välitön reaktio sosiaalisessa mediassa

Julkaisunsa kuvatekstissä vaikuttaja viittasi lukuisia kertoja sarjan maailmaan, mainiten erityisesti Maxwell Sheffieldin, toisen ikonisen hahmon. Tämä narratiivinen lähestymistapa vahvisti hänen yhteisönsä sitoutumista, joka koostuu sekä muodin ystävistä että sarjan tuntevista katsojista. Reaktiot kuvaavat toistuvaa ilmiötä: kun ikoninen tyyli luodaan tarkasti uudelleen, se ylittää yksinkertaisen asun ja siitä tulee yhteinen kulttuurinen artefakti.

Palaamalla 1990-luvun tv-sarjan ikoniseen lookiin Lena Mahfouf osoittaa, kuinka muoti ja popkulttuuri ovat edelleen vuorovaikutuksessa sukupolvien ajan. Tämä asu havainnollistaa televisioviittausten kykyä ylittää aika ja löytää uusia resonansseja, kun ne tulkitaan uudelleen johdonmukaisesti ja uskollisesti alkuperäiselle hengelleen.