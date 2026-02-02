Search here...

Tämä brittiläinen malli keksii korsetin uudelleen erittäin modernilla lähestymistavalla

Léa Michel
@caradelevingne/Instagram

Uuden "Wuthering Harbour" -elokuvasovituksen ensi-illassa Cara Delevingne aiheutti sensaation. Brittiläinen malli valitsi viktoriaanisen korsetin inspiroiman siluetin ja lisäsi siihen samalla silmiinpistävän modernin säväyksen. Hänen ulkonäkönsä teki pysyvän vaikutuksen ja palautti kiistanalaisen menneisyyden omaavan vaatteen arvovallan.

Asukokonaisuus, joka yhdistää historiallisen uudelleentulkinnan itsevarmaan muotiin.

Cara Delevingne pukeutui syvän luumunväriseen, strukturoituun korsettimekkoon, joka korosti hänen vyötäröään, ja hänellä oli musta yksityiskohta rinnassa. Mekko yhdistettiin kimaltelevan mustaan midi-hameeseen, joka toi kontrastia ja eleganssia kokonaisuuteen. Romanttisesta tyylistä inspiroituneen kokonaisuuden asuksi Cara valitsi pitkät mustat hansikkaat, yhteensopivat korkokengät, hillityt korvakorut ja tummalla vintage-tyylisellä kivellä koristellun kaulanauhan.

Tämä erittäin tyylitelty valinta tuo mieleen viktoriaanisen estetiikan, mutta hienovaraisesti horjuttaa sitä. Samalla se korostaa Cara Delevingnen kykyä ilmentää vahvoja siluetteja, jotka kertovat tarinan kankaan ulkopuolelta.

Katso tämä postaus Instagramissa

Cara Delevingnen (@caradelevingne) jakama julkaisu

Korsetti, rajoitteen kohteesta vapauden symboliksi

Tämä tyylivalinta ei ole merkityksetön. Pitkään naisten vartalon hallinnan välineenä pidetty korsetti saa tässä uuden tulkinnan. Cara Delevingnellä siitä tulee voiman, eleganssin ja itsensä vahvistamisen symboli. Ele on sitäkin voimakkaampi, koska se on osa uudelleenomistamisen perinnettä, jonka ovat aloittaneet sellaiset henkilöt kuin amerikkalainen laulaja-lauluntekijä ja tanssija Madonna, brittiläinen muotisuunnittelija ja liikenainen Vivienne Westwood sekä viime aikoina amerikkalainen laulaja-lauluntekijä ja näyttelijä Billie Eilish.

Jokainen on omalla tavallaan onnistunut palauttamaan korsetin henkilökohtaisen ilmaisun välineeksi jäykkien normien sijaan. Käyttämällä tätä asua merkittävässä kulttuuritapahtumassa Cara Delevingne vahvistaa asemaansa muoti-ikonina, joka kykenee hämärtämään menneisyyden ja nykyisyyden välisiä rajoja. Hän ei seuraa trendejä: hän määrittelee ne uudelleen. Korsetti ei tässä ole nostalgian jäänne, vaan uudelleen keksitty, sulava vaatekappale, joka on mukautettu nykyaikaiseen tulkintaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Cara Delevingnen tyyli on askel, joka tekee hyvää niin muodille kuin kehojen historiallekin, muistuttaen meitä siitä, että vaatetus voi olla sekä vapauden tila että muistin alue.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Tämä ranskalainen vaikuttaja herättää henkiin 1990-luvun tv-sarjan ikonisen tyylin.
Article suivant
52-vuotiaana Heidi Klum teki debytoivan hiusmuodonmuutoksen

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

52-vuotiaana Heidi Klum teki debytoivan hiusmuodonmuutoksen

Saksalais-amerikkalainen malli, televisiopersoona ja näyttelijä Heidi Klum jatkaa iän ja muodin rajoitusten uhmaamista hiusmuodonmuutoksella, joka on välittömästi herättänyt...

Tämä ranskalainen vaikuttaja herättää henkiin 1990-luvun tv-sarjan ikonisen tyylin.

Välittömästi tunnistettava siluetti, rohkeat kuviot ja välittömästi tunnistettava viittaus popkulttuuriin. Lena Mahfouf, paremmin tunnettu nimellä Lena Situations, herätti...

49-vuotiaana tämä entinen tv-juontaja rikkoo naisten ikään liittyvän tabun

Aina säteilevä, suora ja spontaani Alessandra Sublet ei ole koskaan pelännyt sanoa mielipidettään. Lähestyessään 50-vuotispäiväänsä entinen televisiojuontaja nauttii...

"Uskomatonta karismaa": Nicole Kidman tekee silmiinpistävän esiintymisen oranssissa mekossa

Australialais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja Nicole Kidman esiintyi hiljattain erittäin ylistetyssä esiintymisessä Pariisissa arvostetussa Peninsula Classics Best of...

"Se ei sovi hänelle": Margot Robbie kritisoi punaista nahkaasuaan

Aina punaisella matolla tarkkailun alla ollut Margot Robbie herätti jälleen keskustelua viimeisimmällä julkisella esiintymisellään. Australialainen näyttelijä kutsuttiin Los...

59-vuotias Halle Berry tekee vaikutuksen samettisella lookillaan

Halle Berry valaisi hiljattain elokuvan "Crime 101" Lontoon ensi-illan. Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja malli esiintyi mustassa asussa, jossa...

© 2025 The Body Optimist