Tämä brittiläinen malli keksii korsetin uudelleen erittäin modernilla lähestymistavalla

Uuden "Wuthering Harbour" -elokuvasovituksen ensi-illassa Cara Delevingne aiheutti sensaation. Brittiläinen malli valitsi viktoriaanisen korsetin inspiroiman siluetin ja lisäsi siihen samalla silmiinpistävän modernin säväyksen. Hänen ulkonäkönsä teki pysyvän vaikutuksen ja palautti kiistanalaisen menneisyyden omaavan vaatteen arvovallan.

Asukokonaisuus, joka yhdistää historiallisen uudelleentulkinnan itsevarmaan muotiin.

Cara Delevingne pukeutui syvän luumunväriseen, strukturoituun korsettimekkoon, joka korosti hänen vyötäröään, ja hänellä oli musta yksityiskohta rinnassa. Mekko yhdistettiin kimaltelevan mustaan midi-hameeseen, joka toi kontrastia ja eleganssia kokonaisuuteen. Romanttisesta tyylistä inspiroituneen kokonaisuuden asuksi Cara valitsi pitkät mustat hansikkaat, yhteensopivat korkokengät, hillityt korvakorut ja tummalla vintage-tyylisellä kivellä koristellun kaulanauhan.

Tämä erittäin tyylitelty valinta tuo mieleen viktoriaanisen estetiikan, mutta hienovaraisesti horjuttaa sitä. Samalla se korostaa Cara Delevingnen kykyä ilmentää vahvoja siluetteja, jotka kertovat tarinan kankaan ulkopuolelta.

Korsetti, rajoitteen kohteesta vapauden symboliksi

Tämä tyylivalinta ei ole merkityksetön. Pitkään naisten vartalon hallinnan välineenä pidetty korsetti saa tässä uuden tulkinnan. Cara Delevingnellä siitä tulee voiman, eleganssin ja itsensä vahvistamisen symboli. Ele on sitäkin voimakkaampi, koska se on osa uudelleenomistamisen perinnettä, jonka ovat aloittaneet sellaiset henkilöt kuin amerikkalainen laulaja-lauluntekijä ja tanssija Madonna, brittiläinen muotisuunnittelija ja liikenainen Vivienne Westwood sekä viime aikoina amerikkalainen laulaja-lauluntekijä ja näyttelijä Billie Eilish.

Jokainen on omalla tavallaan onnistunut palauttamaan korsetin henkilökohtaisen ilmaisun välineeksi jäykkien normien sijaan. Käyttämällä tätä asua merkittävässä kulttuuritapahtumassa Cara Delevingne vahvistaa asemaansa muoti-ikonina, joka kykenee hämärtämään menneisyyden ja nykyisyyden välisiä rajoja. Hän ei seuraa trendejä: hän määrittelee ne uudelleen. Korsetti ei tässä ole nostalgian jäänne, vaan uudelleen keksitty, sulava vaatekappale, joka on mukautettu nykyaikaiseen tulkintaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Cara Delevingnen tyyli on askel, joka tekee hyvää niin muodille kuin kehojen historiallekin, muistuttaen meitä siitä, että vaatetus voi olla sekä vapauden tila että muistin alue.