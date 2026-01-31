49-vuotiaana tämä entinen tv-juontaja rikkoo naisten ikään liittyvän tabun

Search here...

Léa Michel
Aina säteilevä, suora ja spontaani Alessandra Sublet ei ole koskaan pelännyt sanoa mielipidettään. Lähestyessään 50-vuotispäiväänsä entinen televisiojuontaja nauttii harvinaisesta vapaudesta mediamaailmassa: vapaudesta hyväksyä ikänsä täysin määrin. "Quelle Époque!" -ohjelman kuvauksiin kutsuttu entinen juontaja puhui avoimesti suhteestaan ajan kulumiseen ja välitti vapauttavan viestin kaikille naisille.

"On hienoa vanheta."

Alessandra Sublet halusi oikaista asian: hänelle vanheneminen on siunaus. "On ihanaa vanhenea, uskon vilpittömästi siihen, erityisesti naiselle", hän tunnusti. Ennen kuin lisäsi: "Vanheneminen tarkoittaa kypsyyden ja viisauden hyväksymistä. Sinusta tulee paljon rauhallisempi, tunnet olosi paremmaksi."

Yhteiskunnassa, jossa kauneusstandardit tuntuvat usein saavuttamattomilta, entisen televisiojuontajan viesti on kuin raikas tuulahdus. Vaikka Alessandra Sublet myöntää, ettei ole immuuni "painovoiman laille" ja satunnaiselle aamuiselle kamppailulle, hän hylkää kategorisesti ajatuksen, että yli 40-vuotiaan naisen pitäisi piilottaa ikänsä. "En aio maalata kasvojani siksi", hän vitsailee.

Vapauden sanoma kaikille

”Olemme kuolevaisia 50-vuotiaina”, hän tiivistää. Tämä lausunto tulisi ymmärtää aitouden kehotuksena pikemminkin kuin pettymyksenä. Sanoillaan Alessandra Sublet kutsuu naisia irrottautumaan muiden mielipiteistä ja tuntemaan oikeutettuja olevansa iästä riippumatta.

Hän puhuu myös sisäisestä valosta, joka kasvaa iän myötä: tyyneydestä, itseluottamuksesta ja kyvystä päästää irti. Entinen televisiojuontaja, nykyinen näyttelijä ja kirjailija, tunnustaa tuntevansa olonsa "kotona" tänään. Avauduttuaan synnytyksen jälkeisestä masennuksestaan teoksessa "Un dimanche à la campagne" (Sunnuntai maaseudulla), hän päättää jatkaa rehellistä puhumista antaakseen merkityksen matkalleen naisena.

Alessandra Subletin kauneuden salaisuus

Hänellä ei ole aikomustakaan langeta kauneuskirurgian viehätykseen. Alessandra Sublet suosii "aitoa kauneutta". Pohjimmiltaan hänen suurin kauneussalaisuutensa on edelleen hänen asenteensa: hyväksyntä. Koska, kuten hän itse muistuttaa meitä, "kaunein tapa pysyä säteilevänä on tuntea olonsa hyväksi", yksinkertaisesti sanottuna.

Suorapuheisuudellaan ja valoisalla viisaudellaan Alessandra Sublet on vakiinnuttanut asemansa arvokkaana äänenä ikääntymistä koskevassa keskustelussa. Hän puolustaa äänekkäästi ja ylpeänä oikeutta olla "epätäydellinen", eloisa ja aito. Hänen sanansa ovat virkistäviä – ja muistuttavat meitä siitä, ettei ole mitään modernimpaa kuin hyväksyä itsemme, missä iässä tahansa.

