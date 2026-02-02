52-vuotiaana Heidi Klum teki debytoivan hiusmuodonmuutoksen

Saksalais-amerikkalainen malli, televisiopersoona ja näyttelijä Heidi Klum jatkaa iän ja muodin rajoitusten uhmaamista hiusmuodonmuutoksella, joka on välittömästi herättänyt tarkkailijoiden huomion. Pelkästä "hiusten värjäyksestä" huolimatta tämä muutos on käännekohta hänen tavaramerkkityylissään: hän on luopunut pörröisestä otsatukasta, joka oli ollut hänen esiintymistensä vakiokalu useiden kuukausien ajan, ja siirtynyt näin hulmuavampaan kampaukseen.

Kirkas, otsatukkainen look raikkaaseen tyyliin

Heidi Klum on luopunut viime kesästä lähtien käyttämästään pörröisestä otsatukasta ja käyttänyt sen sijaan pitkiä, hunajanvaaleita hiuksia, jotka on kammattu taaksepäin ja joissa on kasvoja kehystäviä kerroksia. Tämä vaivaton tyyli korostaa hänen kasvojaan ja kimaltelevia korvakorujaan, joita täydentävät metallinhohtoinen ruosteenvärinen meikki silmäluomilla ja persikanvärinen meikki poskilla ja huulilla.

Punainen mekko tueksi

Clive Davisin Grammy-gaalaa edeltävissä juhlissa Beverly Hiltonissa 31. tammikuuta 2026 saksalainen supermalli oli pukeutunut Maria Lucia Hohanin punaiseen halterimekkoon, jossa oli syvään uurrettu pääntie, joka ulottui napaan asti. Pliseerattu, mikroheijastava kangas loi sulavan optisen illuusion, ikään kuin matalavyötäröinen hame ja yläosa olisivat tehty nestemäisestä hapsusta, ja vasemmalla lanteella oleva korkea halkio paljasti punaiset sandaalit.

Katso tämä postaus Instagramissa Heidi Klumin (@heidiklum) jakama julkaisu

Kevyt ja ilmava takki täydentämään kokonaisuutta

Hän täydensi tätä yksiväristä asua pörröisellä punaisella takilla, jota pidettiin kyynärpäistä ylhäällä, lisäten oikukkaan silauksen strukturoituun siluettiinsa. Poseeraten amerikkalaisen laulaja-lauluntekijän, näyttelijän ja yrittäjän Demi Lovaton, amerikkalaisen näyttelijä-lauluntekijä Dove Cameronin sekä kanadalaisen mallin Winnie Harlow'n rinnalla, Heidi Klum osoitti jälleen kerran dramaattisten asujen taitonsa.

Tämä hiustenmuutos poikkeaa hänen miehensä Tom Kaulitzin suosimasta otsatukasta, kuten Heidi Klum paljasti vuonna 2021 leikatessaan hiuksensa itse "miellyttääkseen miestä". "Project Runway" -tähti vahvistaa näin halunsa johonkin uuteen juuri ennen Grammy-gaalaa (1. helmikuuta 2026).