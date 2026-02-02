Search here...

52-vuotiaana Heidi Klum teki debytoivan hiusmuodonmuutoksen

Anaëlle G.
@heidiklum/Instagram

Saksalais-amerikkalainen malli, televisiopersoona ja näyttelijä Heidi Klum jatkaa iän ja muodin rajoitusten uhmaamista hiusmuodonmuutoksella, joka on välittömästi herättänyt tarkkailijoiden huomion. Pelkästä "hiusten värjäyksestä" huolimatta tämä muutos on käännekohta hänen tavaramerkkityylissään: hän on luopunut pörröisestä otsatukasta, joka oli ollut hänen esiintymistensä vakiokalu useiden kuukausien ajan, ja siirtynyt näin hulmuavampaan kampaukseen.

Kirkas, otsatukkainen look raikkaaseen tyyliin

Heidi Klum on luopunut viime kesästä lähtien käyttämästään pörröisestä otsatukasta ja käyttänyt sen sijaan pitkiä, hunajanvaaleita hiuksia, jotka on kammattu taaksepäin ja joissa on kasvoja kehystäviä kerroksia. Tämä vaivaton tyyli korostaa hänen kasvojaan ja kimaltelevia korvakorujaan, joita täydentävät metallinhohtoinen ruosteenvärinen meikki silmäluomilla ja persikanvärinen meikki poskilla ja huulilla.

Punainen mekko tueksi

Clive Davisin Grammy-gaalaa edeltävissä juhlissa Beverly Hiltonissa 31. tammikuuta 2026 saksalainen supermalli oli pukeutunut Maria Lucia Hohanin punaiseen halterimekkoon, jossa oli syvään uurrettu pääntie, joka ulottui napaan asti. Pliseerattu, mikroheijastava kangas loi sulavan optisen illuusion, ikään kuin matalavyötäröinen hame ja yläosa olisivat tehty nestemäisestä hapsusta, ja vasemmalla lanteella oleva korkea halkio paljasti punaiset sandaalit.

Katso tämä postaus Instagramissa

Heidi Klumin (@heidiklum) jakama julkaisu

Kevyt ja ilmava takki täydentämään kokonaisuutta

Hän täydensi tätä yksiväristä asua pörröisellä punaisella takilla, jota pidettiin kyynärpäistä ylhäällä, lisäten oikukkaan silauksen strukturoituun siluettiinsa. Poseeraten amerikkalaisen laulaja-lauluntekijän, näyttelijän ja yrittäjän Demi Lovaton, amerikkalaisen näyttelijä-lauluntekijä Dove Cameronin sekä kanadalaisen mallin Winnie Harlow'n rinnalla, Heidi Klum osoitti jälleen kerran dramaattisten asujen taitonsa.

Tämä hiustenmuutos poikkeaa hänen miehensä Tom Kaulitzin suosimasta otsatukasta, kuten Heidi Klum paljasti vuonna 2021 leikatessaan hiuksensa itse "miellyttääkseen miestä". "Project Runway" -tähti vahvistaa näin halunsa johonkin uuteen juuri ennen Grammy-gaalaa (1. helmikuuta 2026).

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
Tämä brittiläinen malli keksii korsetin uudelleen erittäin modernilla lähestymistavalla

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tämä brittiläinen malli keksii korsetin uudelleen erittäin modernilla lähestymistavalla

Uuden "Wuthering Harbour" -elokuvasovituksen ensi-illassa Cara Delevingne aiheutti sensaation. Brittiläinen malli valitsi viktoriaanisen korsetin inspiroiman siluetin ja lisäsi...

Tämä ranskalainen vaikuttaja herättää henkiin 1990-luvun tv-sarjan ikonisen tyylin.

Välittömästi tunnistettava siluetti, rohkeat kuviot ja välittömästi tunnistettava viittaus popkulttuuriin. Lena Mahfouf, paremmin tunnettu nimellä Lena Situations, herätti...

49-vuotiaana tämä entinen tv-juontaja rikkoo naisten ikään liittyvän tabun

Aina säteilevä, suora ja spontaani Alessandra Sublet ei ole koskaan pelännyt sanoa mielipidettään. Lähestyessään 50-vuotispäiväänsä entinen televisiojuontaja nauttii...

"Uskomatonta karismaa": Nicole Kidman tekee silmiinpistävän esiintymisen oranssissa mekossa

Australialais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja Nicole Kidman esiintyi hiljattain erittäin ylistetyssä esiintymisessä Pariisissa arvostetussa Peninsula Classics Best of...

"Se ei sovi hänelle": Margot Robbie kritisoi punaista nahkaasuaan

Aina punaisella matolla tarkkailun alla ollut Margot Robbie herätti jälleen keskustelua viimeisimmällä julkisella esiintymisellään. Australialainen näyttelijä kutsuttiin Los...

59-vuotias Halle Berry tekee vaikutuksen samettisella lookillaan

Halle Berry valaisi hiljattain elokuvan "Crime 101" Lontoon ensi-illan. Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja malli esiintyi mustassa asussa, jossa...

© 2025 The Body Optimist