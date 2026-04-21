Malli Gigi Hadidin esiintyminen tuo vintage-mekon takaisin parrasvaloihin.

Yksi mekko, yksi siluetti ja kokonainen aikakausi nousee pintaan. Valitsemalla halterikauluksisen mekon Breakthrough Prize -palkintojenjakotilaisuuteen amerikkalainen malli Gigi Hadid muistutti elegantisti kaikkia, miksi tämä vintage-tyyli ansaitsee paluun.

Hyvin huomattava paluu punaiselle matolle

Gigi Hadid käveli punaisella matolla 12. vuosittaisessa Breakthrough Prize Awards -gaalassa Los Angelesissa 18. huhtikuuta 2026. Tähän esiintymiseen hän valitsi David Koman valkoisen silkkisatiinipuvun, jonka erittäin istuva, hieman vartalonmyötäinen siluetti korosti hänen vartaloaan. Korkea halkio takana lisäsi kokonaisuuteen liikettä ja keveyttä.

Halterneck-kaulus, tyylin avainosa

Mekon yläosa varasti shown: uudelleen kuvioitu halterimallinen pääntie, jota koristavat jalokivikoristeinen rintaneula ja takaa ristikkäin solmittavat olkaimet. Tämä arkkitehtoninen yksityiskohta antoi asulle lähes veistoksellisen ulottuvuuden. Lookin täydensivät Andrea Wazenin korkokengät ja kristallikorvakorut, jotka loivat puhtaan ja valoisan siluetin.

Hollywood-juurien omaava leikkaus

Halterikauluksinen mekko ei ole mikään uusi keksintö. Se oli valtavan suosittu 1950- ja 60-luvuilla, ja se ilmensi Hollywood-tyylikkyyttä, ja sitä käyttivät muun muassa Marilyn Monroe ja Elizabeth Taylor. Sen tunnusomainen pääntie, joka muodostuu niskan taakse solmittavista nauhoista, paljastaa hartiat, pidentää kaulaa ja luo luonnollisen elegantin ryhdin. Se koki uuden tulemisen 1990-luvulla virtaviivaisemmissa versioissa: yksinkertaisissa leikkauksissa, sulavissa ja satiinisissa kankaissa, vaivattoman tyylikkäässä tyylissä.

Katso tämä postaus Instagramissa Elizabeth Sulcerin (@elizabethsulcer) jakama julkaisu

Valitsemalla tämän mekon yhteen harvinaisista punaisen maton esiintymisistään Gigi Hadid ei ainoastaan tehnyt rohkeaa lausuntoa – hän herätti uudelleen kiinnostuksen tyyliin, jonka monet olivat jo sysänneet arkistoihin. Jälleen yksi todiste siitä, että muoti ei koskaan kuole.