Meghan Markle lasten suojelemista sosiaalisessa mediassa koskevan keskustelun keskiössä.

Meghan Markle on keskellä julkisuutta ja yksityiselämää yhdistävää kiistaa. Pidettyään Genevessä puheen sosiaalisen median vaaroista lapsille Sussexin herttuatarta syytettiin "ristiriidasta" jaettuaan omia lapsiaan koskevia kuvia verkossa.

Puhe digitaalisen teknologian vaaroista

Meghan Markle puhui Genevessä 17. toukokuuta 2026 "Lost Screen Memorial" -muistomerkin vihkiäisissä. Muistomerkki on perustettu noin viidenkymmenen digitaaliseen haitaan kuolleen lapsen kunniaksi. Maailman terveyskokouksen yhteydessä Maailman terveysjärjestön (WHO) pääjohtajan rinnalla puhunut entinen "Suits"-näyttelijä kuvaili verkkoalustojen vaikutusta nuoriin kansanterveysongelmana. Hän tuomitsi digitaaliset tilat, jotka on "suunniteltu herättämään huomiota hinnalla millä hyvänsä", ja vaati parempaa suojaa.

Kiista hänen omista julkaisuistaan

Hieman ennen tätä puhetta herttuatar oli julkaissut Instagramissa kuvia yhdestä lapsestaan. Tämä sai jotkut syyttämään häntä epäjohdonmukaisuudesta. Genevessä läsnä ollut kuninkaallinen asiantuntija Tom Sykes piti siirtoa "epäjohdonmukaisena" ja piti ristiriitaisena tuomita lasten altistumista verkossa samalla, kun herttuatar jakaa omia kuviaan. Jotkut internetin käyttäjät toistivat tämän kritiikin, kun taas toiset päinvastoin puolustivat herttuatarta.

Katso tämä postaus Instagramissa Meghanin, Sussexin herttuattaren (@meghan) jakama julkaisu

Hänen seurueensa puolustus

Vastauksena kiistaan Meghan Marklen tiedottaja puuttui asiaan. Newsweek -lehdelle puhuessaan hän toisti, että hänen mielestään "on ero oman elämän hetkien jakamisen ja lasten altistamisen julkiselle tarkastelulle välillä". Herttuattaren lähipiiri korosti, että "herttuatar peittää järjestelmällisesti lastensa kasvot julkaisuissaan" . Tämä varotoimenpide ei ole "ristiriitainen", vaan " itse asiassa havainnollistaa Genevessä välitettyä viestiä" : vanhemmat voivat jakaa perheen hetkiä ja samalla suojella lastensa identiteettiä, yksityisyyttä ja digitaalista jalanjälkeä.

Keskustelu, jossa on jakautuneita mielipiteitä

Tämä selvennys ei lopettanut keskustelua. Hänen arvostelijoilleen jo pelkkä lasten kuvien lavastaminen, vaikka heidän kasvojaan ei näytettäisikään, herättää kysymyksiä. Hänen kannattajilleen sitä vastoin on "selvä ero naamioitujen kasvojen omaavan perhekuvan ja niiden alustojen mekanismien välillä, joita hän tuomitsee".

Meghan Marklen tapauksen lisäksi tämä kiista herättää kysymyksen, joka ulottuu julkkisten maailmaa pidemmälle: kuinka pitkälle vanhemmat voivat jakaa lastensa elämää verkossa? Aktivistilausuntojen ja henkilökohtaisten valintojen lomassa Sussexin herttuatar huomaa olevansa, itsestään huolimatta, yhä tärkeämmän yhteiskunnallisen keskustelun keskipisteessä.