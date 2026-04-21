"Ihme": 44-vuotias Natalie Portman ilmoittaa olevansa raskaana

Natalie Portman jakoi tämän odottamattoman uutisen syvästi kiitollisena. Israelilais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja odottaa kolmatta lastaan, eikä hän epäröi kutsua sitä "ihmeeksi".

Yllättävä ilmoitus

Kuten jotkut ikätoverinsa, kuten Julia Roberts ja Halle Berry, myös Natalie Portman on kokenut raskautensa myöhään. Vaikka tämä ilmiö ei olekaan enää poikkeus, se herättää edelleen voimakkaita tunteita ja kiehtoo mediaa. Näyttelijätär ilmoitti virallisesti amerikkalaisen Harper's Bazaar -lehden haastattelussa : hän odottaa kolmatta lastaan, ensimmäistä uuden kumppaninsa, ranskalaisen muusikon Tanguy Destablen, kanssa. Natalie Portman, joka on asunut Pariisissa useita vuosia, valitsi tämän haastattelun jakaakseen sekä ilonsa että hetken monimutkaisuuden.

"Todellinen etuoikeus, ihme"

Näyttelijä ilmaisi kiitollisuutensa suurella liikutuksella: ”Tanguy ja minä olemme haltioissamme. Olen niin kiitollinen. Se on todellinen etuoikeus, ihme. Kasvoin kuullessani, kuinka vaikeaa raskaaksi tuleminen on. Monet rakkaistani ovat käyneet läpi hyvin vaikeita aikoja, ja haluan osoittaa heille kunnioitusta.” Hän lisäsi: ”Tiedän, että tämä on luultavasti viimeinen kerta, ja vaalin jokaista hetkeä.”

Rauhallisesti koettu raskaus

Natalie Portman on jo 14-vuotiaan Alephin ja 9-vuotiaan Amalia'n äiti avioliitostaan tanssija ja koreografi Benjamin Millepiedin kanssa. Tämä kolmas lapsi on hänen ensimmäinen Tanguy Destablen kanssa. Jotkut 40-vuotiaat naiset kokevat jo perimenopaussin vaikutuksia, kun taas toiset ovat vielä kohdussa löytämässä uudelleen äitiyden rajattomat ilot. 44-vuotiaana Natalie Portman säilyttää aurinkoisen luonteensa, joka niin osuvasti määrittelee hänet.

Hän suhtautuu tähän raskauteen tietyllä keveydellä, jopa hengellisyydellä, ikään kuin uuden voiman kyllästämänä. "Minulla on enemmän energiaa kuin luulin", hän uskoutuu ja lisää, että hän ylläpitää hyvinvointiaan uinnin avulla. Hän puhuu myös erilaisesta kypsyydestä: "On olemassa kiitollisuuden tunnetta, jota ei välttämättä ymmärrä nuorempana." Sanoillaan, jotka resonoivat monien kanssa, Natalie Portman korostaa jokaisen raskauden ainutlaatuista luonnetta.

Natalie Portman löydettiin 12-vuotiaana Luc Bessonin elokuvasta Léon, ja hänet vihittiin myöhemmin käyttöön elokuvissa Tähtien sota ja Musta joutsen – joista hän sai Oscarin. Hän valmistautuu myös elokuvan Gallerist ensi-iltaan, jonka on määrä tulla vuoden 2026 lopulla. Pariisin, elokuvien ja tämän uuden äitiyden välillä hän näyttää löytäneen etsimänsä tasapainon.