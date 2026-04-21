Tällä metallinhohtoisilla korostuksilla varustetulla mekolla näyttelijä Eva Longoria luo ikimuistoisen lookin.

@evalongoria / Instagram

Los Angelesin LACMA:n uusien David Geffen -gallerioiden avajaisiin Eva Longoria valitsi asun, joka todella käänsi päitä. Hänen kimalteleva, metallinhohtoinen mekkonsa teki lähtemättömän vaikutuksen sinä iltana.

Historiallinen ilta LACMA:lle

Los Angelesin piirikunnan taidemuseo (LACMA) juhlisti 16. huhtikuuta 2026 uusien David Geffen -gallerioidensa avajaisia. Lähes 724 miljoonan dollarin projekti valmistui kuuden vuoden rakentamisen jälkeen.

Tilaisuuteen kokoontui joukko julkkiksia, mukaan lukien kreikkalais-amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja ja elokuvatuottaja Tom Hanks sekä kreikkalais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja laulaja Rita Wilson, yhdysvaltalainen näyttelijä ja elokuvatuottaja Sharon Stone, yhdysvaltalainen liikenainen Paris Hilton, saksalais-amerikkalainen malli ja televisiopersoona Heidi Klum, yhdysvaltalainen pianisti ja laulaja-lauluntekijä Alicia Keys sekä yhdysvaltalainen ohjaaja, tuottaja ja käsikirjoittaja George Lucas. Kaikki tämä tapahtui taiteen ja eleganssin keskellä hiljattain remontoiduissa museotiloissa.

Lila paljettikoristeinen mekko, joka vangitsi kaiken valon

Eva Longoria valitsi olkaimettoman mekon, joka oli kokonaan kirjailtu liilanvärisillä paljeteilla ja jonka rispaantunut helma ulottui lattiaan. Paljetein koristeltu pääntie laskeutui saumattomasti yläosaa pitkin ja hameeseen luoden hohtavan, 360 asteen siluetin. Tarkkailijoiden mielestä asu sopisi täydellisesti Cannesin elokuvajuhlien punaiselle matolle häikäisevän loistonsa ansiosta.

Näyttelijä täydensi asunsa timanttikaulakorulla, joka muodosti kimaltelevan kauluksen hänen kaulaansa, ja karamellinvärisillä platform-korkokengillä, jotka paljastivat punaisen jalkahoidon. Hänen meikkinsä oli tarkoituksella hillitty – luonnollinen poskipuna, pinkit huulet ja savuinen rajauskynä – jotta asu saisi keskipisteen.

Eva Longorialle merkityksellinen paikka

LACMA:lla on erityinen paikka Eva Longorialle: siellä hän tapasi aviomiehensä José Bastónin vuonna 2013. Pari valmistautuu juhlimaan kymmenettä hääpäiväänsä 21. toukokuuta. José Bastón oli hänen rinnallaan koko illan ajan pukeutuneena mustaan pukuun, valkoiseen hopeanappiseen paitaan ja rusettiin.

Eva Longoria ei ole suinkaan rajoittunut punaiseen mattoon, vaan hän työskentelee parhaillaan Netflix-komedian "The Fifth Wheel" tuottamisen ja ohjaamisen parissa. Tämä projekti vahvistaa, että näyttelijällä on luvassa monenlaisia rooleja – ja mieleenpainuvia asuja.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Näyttelijä Jessica Chastainin uusi lyhyt hiustyyli, 49, aiheuttaa kohua.
Malli Gigi Hadidin esiintyminen tuo vintage-mekon takaisin parrasvaloihin.

