58-vuotias Julia Roberts kertoo määritelmänsä rakkaudesta

Léa Michel
@juliaroberts/Instagram

Julia Roberts valaisee sydämemme paitsi legendaarisella hymyllään ja poikkeuksellisella urallaan, myös valkokankaan ylittävällä viisaudella. Romanttisen komedian ikoni jakaa nyt syvällisen pohdinnan niin kutsutusta kypsästä rakkaudesta ja kutsuu meidät miettimään ihmissuhteitamme uudelleen ystävällisesti ja etäisesti.

Rakkaus Julian mukaan, romanttisen komedian kuningatar, joka yllättää meidät

Se on yksinkertainen, syvällinen ja aseistariisuvan kypsä lause, jonka Julia Roberts jakoi "päivän sitaattina" Economic Timesin mukaan , ja se koskettaa meitä syvästi: "Tiedät, että kyse on rakkaudesta, kun haluat vain, että toinen ihminen on onnellinen, vaikka et olisikaan osa hänen onneaan." Viisauden helmi, joka resonoi kuin täydellinen mantra aloittaa vuosi 2026 tyynesti.

Rakastimme häntä nykypäivän Tuhkimona elokuvassa "Pretty Woman", säihkyvänä femme fatalena elokuvassa "My Best Friend's Wedding" ja eloisana sankarittarena elokuvassa "Notting Hill". Julia Roberts, romanttisten komediajen perikuva, tietää kaiken Hollywoodin rakkaudesta: intohimoista, valloittavaa, ikuista. 58-vuotiaana hän tarjoaa meille kuitenkin paljon vivahteikkaamman, lähes runollisen näkemyksen. Kaukana onnellisista lopuista, joissa prinssi saapuu aina ajoissa, hän määrittelee rakkauden altruistiseksi, vapauttavaksi teoksi. Haluaako hän toisen onnea ehdoitta ja ilman omistushalua? Tämä on naisen olemus, joka on elänyt, rakastanut, kasvattanut kolme lasta miehensä Danny Moderin kanssa ja selvinnyt kuuluisuuden ylä- ja alamäistä. Tyylikäs oppitunti sydämillemme: tosirakkaus kohottaa, ei vangitse.

Ikoni, joka juhlistaa ajan kulumista

Julia Roberts ikonisine kastanjanruskeine hiuksineen, legendaarisen hymyineen ja Oscar-palkitulla urallaan (Erin Brockovich) ilmentää itsensä kanssa rauhassa elävää naista. Henryn, Hazelin ja Phinnaeuksen äitinä hän tasapainottelee yksityiselämänsä ja punaisella matolla esiintymisensä harvinaisen tyylikkäästi. Tämä lainaus ei siis ole julkisuustemppu: se heijastaa kovalla työllä ansaittua kypsyyttä, jossa rakkautta mitataan kyvyllä antaa toisen kukoistaa, vaikka se merkitsisikin taaksepäin astumista.

Ohikulkevien tarinoiden ja virtuaalisten sydämien maailmassa Julian sanat muistuttavat meitä siitä, millä on todella merkitystä: aseta rakastava ystävällisyys etusijalle. Jäljittele hänen hehkuaan aloittamalla päiväsi positiivisella affirmaatiolla tai puhelulla henkilölle, jota todella rakastat.

Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
