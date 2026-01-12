Jenna Ortega yllättää goottilaisella lookillaan vaalennetuilla kulmakarvoillaan

Jenna Ortega herätti jälleen huomiota vuoden 2026 Golden Globe -gaalan punaisella matolla. Näyttelijä, joka tunnetaan parhaiten roolistaan sarjassa "Wednesday", teki läpimurron marssiorkesterin tyylisessä, syvän mustassa puvussa, jota koristivat avokuosit ja helmihapsut. Todellisuudessa katseita vetivät kuitenkin hänen valkaistut kulmakarvansa, jotka korostivat entisestään hänen goottilaista tyyliään.

Tyylikkyyttä ja rohkeutta yhdistävä ilme

81. Golden Globe -gaalaan Jenna Ortega valitsi rohkean siluetin: strukturoidun mustan mekon, joka henki sekä klassista Hollywood-glamouria että hänen ikonisen hahmonsa kapinallista henkeä sarjassa "Wednesday". Korsetin leikkaukset yhdistettynä hartioille laskeutuvaan kimaltavaan hapsuun antoivat asulle teatraalisen ja avantgardistisen ulottuvuuden.

Tämä tyylivalinta, joka on tehty suurelta muotitalolta, sopii täydellisesti goottilaisen tyylikkyyden trendiin, jota näyttelijätär on suosinut debyytistään "Wednesday" lähtien. Vaalennetut kulmakarvat, minimalistinen mutta silmiinpistävä yksityiskohta, vahvistivat hänen katseensa kylmää intensiivisyyttä ja antoivat koko lookille lähes yliluonnollisen ilmeen.

Jenna Ortega ja Dilara Findikoglu tänä iltana Golden Globe -gaalassa pic.twitter.com/UrTnNrewpx — ❦ (@saintdoII) 12. tammikuuta 2026

Artisti, joka näyttelee hahmoja jopa punaisella matolla

Jenna Ortega, joka oli tänä vuonna jälleen ehdolla "Paras naispääosa musikaali- tai komediasarjassa" -kategoriassa elokuvasta "Keskiviikko", osoittaa, että hänen vaikutuksensa ulottuu paljon television ulkopuolelle. Äskettäisessä ELLE-lehden haastattelussa hän uskoutui näkevänsä muodin näyttelijänuransa jatkeena: jokainen julkinen esiintyminen on hänelle esitys, tilaisuus tutkia uusia puolia hahmostaan.

Minimalistisen kampauksen, valkaistujen kulmakarvojen ja goottilaisen sekä glamouria korostavan mustan mekon ansiosta Jenna Ortega teki ainutlaatuisen päätöksen vuoden 2026 Golden Globe -gaalassa. Hän rikkoo perinteisen glamourin sääntöjä ja vahvistaa asemaansa nousevana muoti-ikonina – taiteilijana, joka tekee jokaisesta punaisesta matosta todellisen luomisen teon.