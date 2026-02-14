Search here...

58-vuotiaana Pamela Anderson palaa vaaleisiin hiuksiinsa "vintage-tyylisellä föönauksella".

Anaëlle G.
Extrait du film « Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? »

Pamela Anderson herätti hiljattain huomiota New Yorkin muotiviikoilla. Tory Burchin syksy/talvi 2026-2027 -näytöksen eturivissä istuva kanadalais-amerikkalainen näyttelijä ja malli vahvisti asemansa ajattomana ikonina.

Vaalean hiuksen suuri paluu… ja volyymi

Harmaaseen paitaan, luonnonvalkoiseen laskostettuun hameeseen ja pitkään beigenväriseen takkiin pukeutunut Pamela Anderson valitsi puhtaan ja elegantin siluetin, joka on uskollinen useiden kausien ajan vaalimalleen minimalistiselle estetiikalle. Hänen kampauksensa kuitenkin todella herätti huomiota. Yllätettyään hiljattain kaikki punaisella hiusvärillä, Pamela Anderson on palannut tavaramerkkiinsä, loistavaan blondiin hiukseen, josta on vuosien varrella tullut yksi hänen tavaramerkeistään.

Tällä kertaa hän yhdistää sen ehdottomasti vintage-henkiseen föönaukseen. Reilu volyymi, pituudet muotoiltu suuriksi, ilmaviksi kiharoiksi, pehmeä liike ja hieman pörröinen efekti: kampaus tuo mieleen 80-luvun estetiikan, mutta pysyy silti modernina. Yksityiskohta, joka jäsentää koko ilmettä? Hienovaraisesti kapeneva otsatukka, joka kehystää silmät ja lisää ripauksen luonnetta. Tämä föönaus, kaukana jäykästä, leikittelee keveydellä ja liikkeellä, luoden tasapainon hienostuneisuuden ja luonnollisuuden välille.

Katso tämä postaus Instagramissa

Harper's Bazaar UK:n (@bazaaruk) jakama julkaisu

Koristamaton kauneus

Vaikka hänen kampauksessaan on selkeä retrohenkisyys, hänen meikkinsä pysyy uskollisena näyttelijättären viime vuosina omaksumalle minimalistiselle estetiikalle. Pamela Anderson suosii "ei mitään muuta" -ihonväriä, keskittyen enemmän ihonhoitoon kuin peittävyyteen. Hän kannattaa säännöllisesti ihokeskeistä lähestymistapaa ja väittää, että ihonhoitorutiini on tärkeämpi kuin kosmetiikkatuotteiden kerryttäminen. Seerumit, voiteet ja balsamit muodostavat hänen meikkirutiininsa ytimen, ja niiden tarkoituksena on pikemminkin parantaa kuin muuttaa ihoa.

Kanadalais-amerikkalainen näyttelijä ja malli jatkaa imagonsa uudelleenmäärittelyä. Kaukana voimakkaasti meikatusta 90-luvun estetiikastaan hän omaksuu nyt hienostuneemman tyylin tinkimättä eleganssista. Tämä vintage-kampauksen muoto ilmentää täydellisesti tätä evoluutiota: viittaus menneisyyteen, itsevarmasti uudelleentulkittuna.

Yhdistämällä retrohenkeä ja modernia minimalismia Pamela Anderson todistaa, että aikakauden koodeihin on mahdollista palata sortumatta nostalgiaan. Se on tapa muistuttaa meitä siitä, että tyyli itsessään on ajatonta – se muuttuu, mukautuu ja keksii itsensä uudelleen.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
"Haluaisin poistaa kaiken": 40 miljoonalla seuraajallaan oleva Madison Beer varoittaa sosiaalisen median paineesta

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Haluaisin poistaa kaiken": 40 miljoonalla seuraajallaan oleva Madison Beer varoittaa sosiaalisen median paineesta

Amerikkalainen laulaja, malli ja näyttelijä Madison Beer on yksi sukupolvensa seuratuimmista artisteista. Yli 40 miljoonalla seuraajallaan Instagramissa ja...

65-vuotias Dirty Dancingin tähti säteilee rannalla

Jennifer Grey hurmaa edelleen luonnollisuudellaan ja energiallaan. Kulttielokuvan Dirty Dancing unohtumaton Baby Houseman jakoi hiljattain sarjan kuvia, jotka...

"Luulin, että naiset vihaisivat minua": nousevan tähtinäyttelijän odottamaton tunnustus

Margaret Qualley on kerännyt paljon projekteja ja vakiinnuttanut asemansa yhtenä sukupolvensa näkyvimmistä hahmoista. Tämän nopean nousun taustalla amerikkalainen...

"Yhtä kaunis kuin aina ennenkin": 55-vuotiaana Claudia Schiffer herättää huomiota "luonnollisella" ulkonäöllään

Entinen 1990-luvun muotinäytöksen ikoni Claudia Schiffer kiehtoo edelleen. Sosiaalisessa mediassa hänen viimeaikaiset valokuvansa lumoavat näennäisellä yksinkertaisuudellaan. Ei ylenpalttista...

Uhkausten kohteena tämä menestynyt laulaja ryhtyy "tiukkoihin toimiin"

Eteläkorealainen K-pop-laulaja, näyttelijä ja televisiojuontaja IU (Lee Ji-eun) on joutunut verkkohäirinnän ja henkilökohtaisten uhkausten kohteeksi useiden kuukausien ajan....

Parrasvaloissa Katy Perry ja Justin Trudeau osoittivat kaunista suhdetta.

Sosiaalisen median parrasvaloissa ja valokeilassa yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Katy Perry ja Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau eivät ole enää...

© 2025 The Body Optimist