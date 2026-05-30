Jennifer Lopez, joka on 56-vuotias sinkku, väittää, ettei ole koskaan ollut onnellisempi.

Amerikkalainen näyttelijä, laulaja, tuottaja ja liikenainen Jennifer Lopez puhui avoimesti sinkkuelämästään esiintyessään " Jimmy Kimmel Live! " -ohjelmassa. Hän totesi suhtautuvansa täysin tähän uuteen elämänvaiheeseen tyynesti ja terveellä annoksella itseironisesti.

Täysin vahvistettu selibaatti

Kun juontaja Jimmy Kimmel kysyi Jennifer Lopezilta parisuhdestatuksestaan, tämä vahvisti olevansa sinkku ja melkein katui, ettei ollut omaksunut tätä elämäntapaa aiemmin. "Tein kaiken väärin", hän sanoi nauraen. Hän kuvaili tätä ajanjaksoa "fantastiseksi" ja selitti, ettei halunnut tehdä mitään, mikä häiritsisi hänen nykyistä hyvinvointiaan. Sitten, kun Jimmy Kimmel kysyi häneltä, oliko hän sinkku, Jennifer Lopez ei epäröinyt: "Kyllä! Minun olisi pitänyt tehdä se aiemmin!" ja jatkoi itseironisella huumorilla: "Tein sen täysin väärin. Tein kaiken väärin, uskokaa pois."

Ei näy tosi-tv:tä

Kun juontaja Jimmy Kimmel ehdotti Jennifer Lopezin tulevan deittiohjelman "The Bachelorette" seuraavaksi tähdeksi, hän kieltäytyi tiukasti. Hän ilmoitti tuntevansa olonsa mukavaksi nykyisessä tilanteessaan eikä halunnut horjuttaa tätä tasapainoa. Vaikka hän ei sulkenut sitä pois, hän ei sulkenut pois mahdollisuutta löytää rakkautta uudelleen jonain päivänä, edellyttäen että hän "tapaa oikean ihmisen".

Puhumalla avoimesti yksinelämisen onnellisuudestaan Jennifer Lopez välittää itsevarmuutta ja perspektiiviä täynnä olevan viestin. Hän vahvistaa löytäneensä uuden tasapainon, jota leimaa vapaus ja tyyneys, ja että hän lähestyy sitä kevyesti hylkäämättä ajatusta tulevasta parisuhteesta. Tämä positiivinen viesti ylittää hänen nykyisen tilanteensa.