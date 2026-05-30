"En pidä ryppyistäni": 85-vuotias laulaja Joan Baez puhuu avoimesti.

Fabienne Ba.
@joancbaezofficial / Instagram

Amerikkalainen folklaulaja-lauluntekijä Joan Baez jatkaa samaa vilpittömyyttään. Podcast-lähetykseen kutsuttuna hän puhui avoimesti ikääntymisestä ja suhteestaan kehoonsa.

"En pidä ryppyistäni": rehellinen tunnustus

Amerikkalaisen näyttelijättären, koomikon, televisiotuottajan ja laulajan Julia Louis-Dreyfusin juontamassa Wiser Than Me -podcastissa Joan Baez käsitteli ikääntymisen aihetta. Kysyttäessä hänen suhteestaan ikään hän tunnusti: "En pidä ryppyistäni." Hän lisäsi sitten humoristisesti, että vaikka jotkut naiset sanovat "tehneensä sovinnon" ryppyjensä kanssa, tämä ei pidä paikkaansa hänen kohdallaan ponnisteluistaan huolimatta. "Mutta ei se niin paha ole", hän vitsaili.

Kauneuskirurgia? "Ei oikeastaan."

Kun Julia Louis-Dreyfus kysyi häneltä, oliko hän koskaan harkinnut kauneusleikkauksia, Joan Baez vastasi: "En oikeastaan." Kuten monet naiset, hän uskoutui, katsoo joskus peiliin ja vetää poskiaan taaksepäin kuvitellakseen lopputuloksen. Hän jopa myönsi harkinneensa kerran "sen ihonpalan poistamista", joka roikkui hänen silmäluomiensa yläpuolella. Ennen kuin hän yksinkertaisesti totesi "muuttaneensa mielensä".

Ryppyjen lisäksi Joan Baezilla on vivahteikas näkemys ikänsä suhteen. Hän jopa myöntää tuntevansa syvällä sisimmässään kuin olisi tuskin yli 70-vuotias. Parasta hänen mukaansa? Tämä "elämän kertymä": tietoa, tunteita, ihmissuhteita, kohtaamisia. "Et voi kieltää, etteikö vuosien varrella saisi jotain", hän tiivistää. "Kompromissi", hän sanoo, ovat juuri nämä rypyt, joita hän edelleen kamppailee hyväksyäkseen.

Katso tämä postaus Instagramissa

Wiser Than Me Podcastin (@wiserthanme) jakama julkaisu

Tanssi vapauden tilana

Joan Baezilla on salaisuus energiansa ja tasapainonsa kehittämiseen: tanssi. Hän kertoo tavanneensa Saksassa meedion, joka hänen astrologisen karttansa piirrettyä jakoi ajatuksen, joka on jäänyt hänen mieleensä. Hänen mukaansa ollessaan Maassa maalaamassa, piirtämässä, laulamassa ja olemassa aktivisti, hänen todellinen syy läsnäoloonsa täällä oli… tanssi.

Ajatus, joka resonoi hänessä syvästi. "Siinä syntyy vapauteni", Joan Baez selittää. Heti kun musiikki alkaa soida, huolet haihtuvat ja liikkuminen tapahtuu luonnostaan. Hän ei välttämättä tanssi joka päivä, mutta tarttuu "jokaiseen tilaisuuteen antaa rytmin viedä itsensä mukanaan" – se on tapa, jolla hän voi liikkua ja huolehtia itsestään nautinnolla.

Kansanmusiikin legenda, jolla on "poikkeuksellinen" ura

Folkmusiikin merkittävä hahmo ja väsymätön aktivisti Joan Baez on jättänyt jälkensä historiaan paljon laulujensa ulkopuolella. Hän oli hiljattain dokumentin "Joan Baez: I Am a Noise" (2023) aiheena, ja Monica Barbaro näytteli häntä elokuvassa "A Complete Unknown" (2024), joka keskittyy Bob Dylanin nousuun – hän oli läheinen hänen kanssaan 1960-luvun alussa.

Joan Baez todistaa näin, että ikääntyminen onnistuu ilman naamiota tai teeskentelyä. Toteamalla, ettei hän pidä ryppyistään, mutta kieltäytymällä leikkauksesta, hän tarjoaa harvinaislaatuisen ja vapauttavan äänen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
"Hyväksyn nyt ulkonäköni": Victoria Beckham avautuu 52-vuotiaana

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Hyväksyn nyt ulkonäköni": Victoria Beckham avautuu 52-vuotiaana

Brittiläinen muotisuunnittelija ja liikenainen Victoria Beckham puhui avoimesti suhteestaan ulkonäköönsä ja ikääntymiseen hiljattain The Timesin haastattelussa. Hän selitti,...

"En ole kenellekään mitään velkaa": Paris Jackson avautuu suhteestaan isäänsä

Popin kuninkaan, amerikkalaisen laulaja-lauluntekijän, näyttelijän ja mallin Paris Jacksonin tytär uskoi pitkään, että hänen oli jaettava kaikki isänsä...

Metallinhohtoisilla ballerinakenkillään Emma Roberts vahvistaa tämän trendin paluun.

Ballerinakengät eivät ole vielä valmiit. New Yorkissa pidetyssä muotitapahtumassa yhdysvaltalainen näyttelijä ja tuottaja Emma Roberts loi nämä ikoniset...

Tämä amerikkalainen näyttelijä Euphoriasta vastaa kasvojaan koskevaan kritiikkiin

Amerikkalainen näyttelijä Chloe Cherry, joka nousi kuuluisuuteen sarjassa "Euphoria", on kyllästynyt ulkonäköään koskeviin kommentteihin. Hän on päättänyt vastata...

Amy Schumer jakaa lomansa poikansa kanssa melonnan ja purjehduksen lomassa

Kesä on virallisesti alkanut Amy Schumerille. Amerikkalainen stand up -koomikko, näyttelijä ja käsikirjoittaja jakoi kuvia aurinkoisesta jahtilomastaan, johon...

Laulaja Madison Beer aiheuttaa sensaation vintage-vihreässä samettikorsetissa

Amerikkalainen laulaja, malli ja näyttelijä Madison Beer jatkaa menestystään kiertueellaan. Barcelonassa hän sytytti lavan tuleen upeassa vihreässä korsetissa,...