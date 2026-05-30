"En pidä ryppyistäni": 85-vuotias laulaja Joan Baez puhuu avoimesti.

Amerikkalainen folklaulaja-lauluntekijä Joan Baez jatkaa samaa vilpittömyyttään. Podcast-lähetykseen kutsuttuna hän puhui avoimesti ikääntymisestä ja suhteestaan kehoonsa.

"En pidä ryppyistäni": rehellinen tunnustus

Amerikkalaisen näyttelijättären, koomikon, televisiotuottajan ja laulajan Julia Louis-Dreyfusin juontamassa Wiser Than Me -podcastissa Joan Baez käsitteli ikääntymisen aihetta. Kysyttäessä hänen suhteestaan ikään hän tunnusti: "En pidä ryppyistäni." Hän lisäsi sitten humoristisesti, että vaikka jotkut naiset sanovat "tehneensä sovinnon" ryppyjensä kanssa, tämä ei pidä paikkaansa hänen kohdallaan ponnisteluistaan huolimatta. "Mutta ei se niin paha ole", hän vitsaili.

Kauneuskirurgia? "Ei oikeastaan."

Kun Julia Louis-Dreyfus kysyi häneltä, oliko hän koskaan harkinnut kauneusleikkauksia, Joan Baez vastasi: "En oikeastaan." Kuten monet naiset, hän uskoutui, katsoo joskus peiliin ja vetää poskiaan taaksepäin kuvitellakseen lopputuloksen. Hän jopa myönsi harkinneensa kerran "sen ihonpalan poistamista", joka roikkui hänen silmäluomiensa yläpuolella. Ennen kuin hän yksinkertaisesti totesi "muuttaneensa mielensä".

Ryppyjen lisäksi Joan Baezilla on vivahteikas näkemys ikänsä suhteen. Hän jopa myöntää tuntevansa syvällä sisimmässään kuin olisi tuskin yli 70-vuotias. Parasta hänen mukaansa? Tämä "elämän kertymä": tietoa, tunteita, ihmissuhteita, kohtaamisia. "Et voi kieltää, etteikö vuosien varrella saisi jotain", hän tiivistää. "Kompromissi", hän sanoo, ovat juuri nämä rypyt, joita hän edelleen kamppailee hyväksyäkseen.

Katso tämä postaus Instagramissa Wiser Than Me Podcastin (@wiserthanme) jakama julkaisu

Tanssi vapauden tilana

Joan Baezilla on salaisuus energiansa ja tasapainonsa kehittämiseen: tanssi. Hän kertoo tavanneensa Saksassa meedion, joka hänen astrologisen karttansa piirrettyä jakoi ajatuksen, joka on jäänyt hänen mieleensä. Hänen mukaansa ollessaan Maassa maalaamassa, piirtämässä, laulamassa ja olemassa aktivisti, hänen todellinen syy läsnäoloonsa täällä oli… tanssi.

Ajatus, joka resonoi hänessä syvästi. "Siinä syntyy vapauteni", Joan Baez selittää. Heti kun musiikki alkaa soida, huolet haihtuvat ja liikkuminen tapahtuu luonnostaan. Hän ei välttämättä tanssi joka päivä, mutta tarttuu "jokaiseen tilaisuuteen antaa rytmin viedä itsensä mukanaan" – se on tapa, jolla hän voi liikkua ja huolehtia itsestään nautinnolla.

Kansanmusiikin legenda, jolla on "poikkeuksellinen" ura

Folkmusiikin merkittävä hahmo ja väsymätön aktivisti Joan Baez on jättänyt jälkensä historiaan paljon laulujensa ulkopuolella. Hän oli hiljattain dokumentin "Joan Baez: I Am a Noise" (2023) aiheena, ja Monica Barbaro näytteli häntä elokuvassa "A Complete Unknown" (2024), joka keskittyy Bob Dylanin nousuun – hän oli läheinen hänen kanssaan 1960-luvun alussa.

Joan Baez todistaa näin, että ikääntyminen onnistuu ilman naamiota tai teeskentelyä. Toteamalla, ettei hän pidä ryppyistään, mutta kieltäytymällä leikkauksesta, hän tarjoaa harvinaislaatuisen ja vapauttavan äänen.