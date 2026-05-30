"En ole kenellekään mitään velkaa": Paris Jackson avautuu suhteestaan isäänsä

Popin kuninkaan, amerikkalaisen laulaja-lauluntekijän, näyttelijän ja mallin Paris Jacksonin tytär uskoi pitkään, että hänen oli jaettava kaikki isänsä Michael Jacksonin kanssa. Nykyään hän toteaa yksiselitteisesti: hän ei ole kenellekään mitään velkaa.

"En ole kenellekään mitään velkaa."

Jack Osbournen Trying Not to Die -podcastiin kutsuttuna Paris Jackson pohti suhdettaan julkiseen elämään. Michael Jacksonin kolmesta lapsesta vanhin, joka kuoli vuonna 2009, tunsi pitkään, että hänen "oli pakko jakaa kaikki" yleisön kanssa, vakuuttuneena siitä, että hänen elämänsä oli lahja hänen kuuluisan perheensä faneilta. "Se on muuttunut radikaalisti viime vuosina, koska en usko, että kukaan meistä on velkaa kenellekään mitään", hän uskoutui. Nyt hän kieltäytyy antamasta ilmaisunsa vaikuttaa "performatiiviselta".

Henkilökohtainen yhteys, ei parasosiaalinen

Hänen pohdintansa ytimessä on ero rakkaan ihmisen ja ihailijan rakkauden välillä. Vuosien ajan Paris Jacksonin odotettiin julkaisevan sosiaalisessa mediassa viestejä ja "jäljittelevän tapaa, jolla fani ilmaisi rakkauttaan". Hän kuitenkin huomauttaa, että hänellä oli intiimi ja henkilökohtainen side isäänsä, ei pinnallinen. "Opin nyt, että minulla voi olla oma intiimi yhteyteni ja että minulla on oikeus pitää se yksityisenä", selittää nuori nainen, jolle tästä muistosta on tullut "kaunein, mitä on olemassa".

Kritisoitiin hänen hiljaisuudestaan

Paris Jackson ei ole unohtanut menneitä kiistojaan. Hän on päässyt otsikoihin, koska ei ole julkisesti tunnustanut isänsä syntymäpäivää, kuolinpäivää tai isänpäivää. Nuori nainen seisoo täysin tämän valinnan takana: hän kieltäytyy ilmaisemasta rakkauttaan "kopioimalla jotakuta, joka ei tuntenut häntä". "Koska minä tunsin hänet. Hän oli paras ystäväni", hän vakuuttaa.

"Olen isäni kanssa hyvin kauniissa paikassa."

Poissa julkisuudesta Paris Jackson sanoo löytäneensä jonkinlaisen rauhan. "Olen todella kauniissa paikassa isäni kanssa ja rakastan sitä; se ei kuulu kenellekään", hän vahvistaa ja kuvailee sitä todelliseksi "vapaudeksi". Se on kokemus, jonka hän jakoi Jack Osbournen, Ozzy Osbournen pojan, kanssa, joka kuoli vuonna 2025. Molemmat jäsenet, joita he vitsailevat "Kuolleiden isien klubiksi" kutsuvaksi klubiksi, ovat yhtä mieltä yhdestä asiasta: vain pieni piiri ihmisiä todella tunsi legendan takana olevan miehen. "Ja se on sinun. Et ole sitä velkaa kenellekään", Paris Jackson tiivistää.

Valitsemalla hiljaisuuden julkisen esittelyn sijaan Paris Jackson puolustaa oikeuttaan yksityisyyteen, jopa näin kuuluisalla nimellä. Hänen viestinsä on selvä: isänsä muisto, jota hän vaalii, kuuluu vain hänelle – ja juuri se tekee siitä niin kallisarvoisen.