"Hyväksyn nyt ulkonäköni": Victoria Beckham avautuu 52-vuotiaana

Brittiläinen muotisuunnittelija ja liikenainen Victoria Beckham puhui avoimesti suhteestaan ulkonäköönsä ja ikääntymiseen hiljattain The Timesin haastattelussa. Hän selitti, että hän on vihdoin oppimassa hyväksymään ulkonäkönsä vuosien epävarmuuden ja epävarmuuksien jälkeen.

Victoria Beckham kertoo vuosia kestäneensä huonoa imagoaan

1990-luvulta lähtien Spice Girlsin ansiosta tunnettu Victoria Beckham on elänyt pitkään yleisön ja median jatkuvan tarkastelun alla. Tässä tuoreessa haastattelussa hän myöntää viettäneensä suuren osan elämästään ulkonäkönsä vastenmielisyydellä.

Hän selittää tunteneensa usein painetta imagoonsa liittyen, erityisesti niinä vuosina, kun hän oli kaikkialla esillä tabloidlehdissä. Jälkikäteen ajateltuna hän kuitenkin sanoo kehittäneensä rauhallisemman suhteen itseensä. Nykyään Victoria Beckham sanoo hyväksyvänsä itsensä paremmin yrittämättä täyttää ulkoisia odotuksia. Hän pitää tätä henkilökohtaista kehitystä iän ja kokemuksen ansiota.

"Voin nyt hallita tarinankulkua"

Tässä haastattelussa Victoria Beckham selittää, että ajan myötä hän on voinut "murehtia vähemmän siitä, mitä muut ajattelevat". Hän väittää nyt "hallitsevansa imagoaan ympäröivää narratiivia", mikä on tapa saada takaisin hallintaansa häneen pitkään liitettyyn julkiseen käsitykseen.

Tämä etääntyminen näyttää liittyvän myös hänen henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kypsyyteensä. Victoria Beckham on jo vuosia vakiinnuttanut asemansa muotimaailmassa omalla brändillään ja rakentanut identiteettiä, joka on kaukana entisen poptähden identiteetistä. Omin sanoin hän kuvailee "asteittaista hyväksymistä", joka on kaukana julkisuudessa naisille usein asetettavista täydellisyyden vaatimuksista.

Terveys ja hyvinvointi ovat hänen jokapäiväisen elämänsä ytimessä.

Victoria Beckham toteaa myös pitävänsä fyysisestä ja henkisestä terveydestään erittäin tärkeänä. Hän selittää harrastavansa urheilua nyt enemmän kuin 20- tai 30-vuotiaana ja uskoo, että "ikää ei pitäisi pitää rajoituksena".

Hän korostaa, että on tärkeää tuntea olonsa hyväksi itsessään epärealistisen kuvan tavoittelun sijaan. Nämä lausunnot heijastavat laajempaa trendiä julkisuuden henkilöiden keskuudessa, jotka puhuvat avoimemmin ikääntymiseen, itsensä hyväksymiseen ja kauneusstandardien mukautumiseen liittyvistä asioista.

Äiti, joka on tarkkaavainen lastensa toiveiden suhteen

Puheessaan Victoria Beckham puhui myös roolistaan neljän lapsensa äitinä. Hän selitti, että hän "haluaa tukea heitä heidän projekteissaan tyrkyttämättä heille tiettyä suuntaa".

Victoria Beckham oli jo käsitellyt tätä aihetta "Aspire with Emma Grede" -podcastissa, jossa hän väitti, ettei hän ole "autoritaarinen äiti". Hän selitti, että hänen päätavoitteensa on kannustaa lapsiaan kehittämään omaa potentiaaliaan. Tämä lähestymistapa heijastaa halua juurruttaa itseluottamusta ja vapautta, mikä on kaukana julkisuudessa perheisiin joskus liitetyistä odotuksista.

Vapaampaa keskustelua ikääntymisestä

Tämän haastattelun myötä Victoria Beckham liittyy niiden julkkisten joukkoon, jotka puhuvat avoimesti ikääntymisestä ja kehonkuvaan liittyvistä haasteista. Alalla, jota usein leimaa ikuisen nuoruuden tavoittelu, hänen sanansa resonoivat monien samojen kysymysten kanssa kamppailevien naisten kanssa. Ilman saarnaamista hän jakaa henkilökohtaisen kokemuksen ja intiimin kehityksen, joka näyttää nyt antavan hänelle mahdollisuuden lähestyä tätä uutta elämänvaihetta rauhallisemmin.

Victoria Beckham sanoo hyväksyvänsä ulkonäkönsä vähitellen vuosien epävarmuuksien ja mediapaineen jälkeen. Henkilökohtaisten pohdintojensa kautta hän esittää rauhallisemman näkemyksen ikääntymisestä, keskittyen hyvinvointiin, itseluottamukseen ja itsensä hyväksymiseen.