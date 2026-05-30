Näyttelijä Anne Hathaway kärsi hiljaisuudessa kymmenen vuoden ajan erittäin heikentävästä sairaudesta.

Fabienne Ba.
Amerikkalainen näyttelijä Anne Hathaway eli raskaan salaisuuden kanssa vuosikymmenen ajan. Hän paljasti olleensa "puolisokeana" koko kolmekymppisensä ajan heikentävän sairauden vuoksi, joka oli pysynyt täysin yksityisenä tähän asti.

"Olin puoliksi sokea kymmenen vuotta."

Anne Hathaway paljasti odottamattoman ja intiimin asian New York Timesin Popcast-podcastin haastattelussa. "Olin osittain sokea kymmenen vuotta", hän tunnusti viitaten ajanjaksoon 30–40 ikävuoteen. Hän kesti tämän koettelemuksen hiljaa, eikä koskaan puhunut siitä julkisesti, ja jatkoi samalla menestyneiden elokuvien näyttelemistä. "Tämä saattaa olla liikaa tietoa", hän jopa varoitti ennen avautumista.

Varhainen kaihi, "laillisesti sokea" toisessa silmässä

Tämän vamman syy: varhainen kaihi, joka vaivasi hänen vasempaan silmäänsä. Tämä tila ilmenee, kun silmän normaalisti kirkas linssi samentuu – ilmiö, jota havaitaan useimmiten myöhemmällä iällä. Anne Hathawayn tapauksessa näönmenetys oli niin vakava, että, kuten hän selitti, "se vaikutti näkööni niin paljon, että olin käytännössä sokea vasemmasta silmästäni."

Hengenpelastusoperaatio

Noin neljänkymmenen vuoden iässä Anne Hathawaylle tehtiin vihdoin leikkaus – päätös, joka muutti kaiken. ”En tajunnut, kuinka paljon pahemmaksi asiat olivat menneet, ennen kuin vihdoin pystyin näkemään koko värien kirjon”, hän muisteli. Anne Hathaway huomasi myös jälkikäteen, että hänen tilansa oli rasittanut hänen hermostoaan, hänen tietämättään. ”Olen rauhoittunut siitä lähtien”, hän myönsi.

"Ihme": jälleennäkemisen kiitollisuus

Nyt täysin toipunut "Paholainen pukeutuu Pradaan" -elokuvan tähti sanoo olevansa syvästi kiitollinen lääketieteen edistysaskeleista. "Arvostan näköäni, koska minusta tuntuu kirjaimellisesti joka päivä, kun herään ja näen näin, että se on ihme", hän uskoutuu. Ja hän lisää liikuttuneena: "Kaksi sukupolvea sitten mikään tästä ei olisi ollut mahdollista minun kaltaiselleni ihmiselle." Tämä oivallus saa hänet nauttimaan jokaisesta hetkestä.

Rikkomalla tätä pitkään salassa pidettyä sairautta ympäröivän hiljaisuuden Anne Hathaway muistuttaa meitä siitä, että vaikeimmatkin koettelemukset eivät aina ole näkyvissä. Hänen intiimi ja valoisa kertomuksensa juhlistaa "toista mahdollisuutta" – ja sitä joskus unohdettua arvoa, joka yksinkertaisesti on kyvyllä nähdä maailma väreissä.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla.
