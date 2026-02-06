67-vuotiaana Madonna aiheutti sensaation istuvassa mekossa.

Popin kuningatar Madonna lumoaa jälleen kerran asullaan, joka yhdistää aistillisuuden, voiman ja vapauden. Ulkonäkö, joka muistuttaa meitä siitä, että tyyli ei tunne ikää.

Asu, joka puhuu yhtä paljon kuin hänen musiikkinsa

Madonna keksii sääntöjä jatkuvasti uudelleen, ja hän tekee niin jokaisella esiintymisellään. Poptähti on jälleen otsikoissa, tällä kertaa asulla, joka sähköistää internetin: musta pitsimekko, verkkosukat ja ylisuuri leopardikuvioinen takki. Täydellisesti toteutettu asu vahvistaa sen, minkä hänen faninsa jo tietävät: Madonna ei kuulu mihinkään aikakauteen; hän on ajaton.

Ikoni jakoi Instagramissa videon itsestään keskellä improvisoitua esitystä. Soundtrackilla soi "Thief of Hearts", yksi hänen vuoden 1992 kulttihiteistään, jota leikkisästi tulkittiin maineelleen sopivalla visuaalisella esityksellä. Pukeutuneena vartalonmyötäiseen mekkoon – jossa oli vetoketju kylkiluihin asti ja näkyvät sukkanauhat – Madonna piti hauskaa ja tanssi uskollisena mottolleen: provosoida voidakseen paremmin vakuuttaa itsensä.

Tämä look on kaikkea muuta kuin satunnainen. Jokainen yksityiskohta tuntuu olevan suunniteltu vahvistamaan vallan viestiä. Musta pitsi, laulajan tavaramerkkikangas, ilmentää sekä aistillisuutta että mysteeriä. Verkkosukat ovat viittaus 80-luvulle, aikaan, jolloin Madonna vakiinnutti asemansa muotikapinallisena. Leopardikuvioinen takki puolestaan korostaa hänen mieltymystään hienostuneeseen omalaatuisuuteen, jossain rockin ja vintage-tyylin välimaastossa. Asusteiksi hän valitsee mustat, läpikuultavat, kyynärpäämittaiset hanskat, tummat suorakulmaiset aurinkolasit, timanttikorvakorut ja ketjukaulakorun. Hänen hehkuva meikkinsä, ruusunpunaiset, nude-huulensa ja vaaleat kiharansa täydentävät kuvan Madonnasta, joka on sekä patsasmainen että vapaa.

Sukupolvien välinen tyyli

Julkaisu keräsi miljoonia katselukertoja muutamassa tunnissa, mikä osoitti, että Madonna on olennainen hahmo popkulttuurissa, kaikissa sukupolvissa. Hän inspiroi yhtä paljon tyylillään kuin kyvyllään uhmata ikään ja kehonkuvaan liittyviä normeja. Viime syyskuussa hän aiheutti sensaation tyttärensä Lourdes Leonin rinnalla Saint Laurentin kevät/kesä 2026 -näytöksessä Pariisissa. Vaikka hänen tyttärellään oli yllään tyylikäs, vartalonmyötäinen mekko, Madonna uskalsi käyttää läpikuultavaa kangasta osoittaen, että muotia voidaan siirtää sukupolvelta toiselle, mutta myös muuttaa.

Tällä uusimmalla esiintymisellä Madonna muistuttaa meitä siitä, että hän on edelleen oman imagonsa herra. Hän hämärtää sukupolvien välisiä rajoja. Yksi asia on varma: 67-vuotiaana hän jatkaa omien sääntöjensä asettamista. Eikä kukaan tunnu välittävän siitä.