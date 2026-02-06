76-vuotiaana tämä ikoninen malli tekee paluun.

Brittiläinen malli, näyttelijä ja laulaja Twiggy on jälleen parrasvaloissa Burberryn kevät/kesä 2026 -kampanjan keulakuvana. Hänen läsnäolonsa symboloi sekä kunnianosoitusta muodin perinnölle että sen kestävän vaikutuksen juhlaa.
Kuusikymmentäluvun ikoni Burberryn uudelleentulkinnassa
Twiggy, 1960-luvun ikoninen hahmo, ilmentää jälleen kerran brittiläisen muotitalo Burberryn muodin henkeä kevät/kesä 2026 -mallistossaan. Luovan johtajan Daniel Leen ohjaamassa kampanjassa brittiläinen supermalli esiintyy nykyaikaisen näyttelijäkaartin rinnalla, korostaen hänen tyylinsä ajatonta vahvuutta ja kykyä ylittää sukupolvien rajat.
Katso tämä postaus Instagramissa
Katso tämä postaus Instagramissa
Iänkaikkisen eleganssin symboli
Twiggyn valinta kampanjan kasvoiksi ei ole vain läsnäolo, vaan se korostaa brändin halua edistää iän ylittävää estetiikkaa. Perintöä ja modernia tyyliä yhdistävien vaatteiden avulla Burberry yhdistää identiteettinsä naiseen, jonka siluetti ja asenne ovat jättäneet jälkensä muodin historiaan.
Katso tämä postaus Instagramissa
Perintö, joka on edelleen vaikutusvaltainen
1960-luvun huimaa nousuaan lähtien Twiggyn ura on ulottunut paljon catwalkin ulkopuolelle, mukaan lukien kokeilut elokuvissa, musiikissa ja televisioon. Vaikka hänen esiintymisensä muotikampanjoissa ovat harventuneet vuosikymmenten varrella, jokainen niistä on edelleen merkittävä tapahtuma muotimaailmassa.
Valitsemalla Twiggyn kevät/kesä 2026 -kampanjansa ilmentäjäksi Burberry kunnioittaa edelläkävijää, joka inspiroi edelleen sekä suunnittelijoita että muodin harrastajia. Twiggy todistaa, että vaikutusvalta ja karisma eivät katoa ajan myötä; ne uudistuvat, mikä tekee hänestä merkityksellisen hahmon luovalla alalla.