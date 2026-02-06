Search here...

"Joka kerta unohdan, kuinka kaunis hän on": Zendaya kehui "luonnollisesta kauneudestaan"

Ensimmäiset kuvat elokuvasta "The Drama" herättivät tulvan ihailevia kommentteja. Huomion keskipisteenä: säteilevä Zendaya, jonka luonnollinen kauneus kiehtoo edelleen.

Eleganssia, joka ylittää näytön rajat

Zendaya todistaa jälleen kerran, että hänen karismansa toimii myös ilman meikkiä. Ensimmäiset viralliset kuvat elokuvasta "The Drama", jonka odotetaan ensi-iltansa huhtikuussa 2026, julkaistiin sosiaalisessa mediassa ja herättivät välittömästi reaktioita verkossa. Näyttelijättäret kylpevät pehmeässä valossa, hänen katseensa on intensiivinen, ja hän on pukeutunut yksinkertaisesti. Ja kommentit ovat yksimielisiä: "Hän on upea", "Hän ei tarvitse meikkiä", "Joka kerta unohdan, kuinka kaunis hän on".

Kristoffer Borglin (Sick of Myself) ohjaama "The Drama" on A24:n tuottama romanttinen komediadraama, jonka ensi-ilta on 3. huhtikuuta 2026. Elokuva seuraa paria, jonka suhde järkkyy vain päiviä ennen häitään, kun paljastuu järkyttäviä totuuksia. Zendaya näyttelee Robert Pattinsonin, Mamoudou Athien, Alana Haimin ja Zoë Wintersin rinnalla – loistava näyttelijäkaarti, joka kiehtoo yleisöä jo ensimmäisissä julkaistuissa kohtauksissa.

Vaikka Zendayalla on todennäköisesti meikkiä näissä kuvissa – kuten usein elokuvatuotannoissa – yleisön vangitsee hänen hillitty tyylikkyys ja ilmeikäs kauneutensa. Ei näyttävää lookkia, ei dramaattista tehostetta: vain Zendaya, jonka silmät on hienovaraisesti rajattu tunteella, hänen kasvonsa säteilevät ja hänen ihonsa on luonnollinen. Hienostunut estetiikka on vastakohta Hollywoodin standardeille ja vahvistaa hänen suorituksensa aitoutta.

Kauneus Zendayan mukaan: eleganssia ja yksinkertaisuutta

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Zendayaa on ylistetty hänen "luonnollisesta kauneudestaan". Debyytistään "Euphoria" -sarjassa lähtien näyttelijä on vaalinut vivahteikasta imagoa yhdistäen punaisen maton eleganssin koskettavaan yksinkertaisuuteen valkokankaalla. Hänen kameleonttimainen tyylinsä, joka ei koskaan ole keinotekoinen, tekee hänestä sekä helposti lähestyttävän että magneettisen. Valkokankaan ulkopuolella hän ei epäröi esiintyä minimaalisella meikillä, olipa kyseessä sitten Instagram-tarinoitaan tai julkiset esiintymiset. Tämä on harvinainen lähestymistapa hänen sukupolvensa tähtien keskuudessa, ja se vahvistaa hänen imagoaan "positiivisena roolimallina" miljoonille nuorille naisille.

Katso tämä postaus Instagramissa

Zendayan (@zendaya) jakama julkaisu

Sukupolvien kaiku

X:ssä (entinen Twitter) reaktiot puhuvat puolestaan: "Hän on upea ilman meikkiä", "Meikki on läsnä, mutta hänen sisäinen valonsa tekee kaiken eron", "Hän huokuu eleganssia." Zendaya herättää hyväntahtoisen ihailun tunteen, kaukana kateudesta tai vertailusta. Hänen kauneutensa, sanovat hänen faninsa, ei ole vain hänen kasvoistaan: se piilee hänen luonteessaan, hänen tyyneydessään, hänen tunneälyssään.

"Draamaa" odotellessa

Vaikka Kristoffer Borglin elokuva lupaa tarinan, joka yhdistää intiimin jännityksen ja romanttisen komedian, nämä ensimmäiset vilaukset vihjaavat koskettavasta ja lumoavasta Zendayasta roolissa, joka voi hyvinkin merkitä uutta vaihetta hänen jo ennestään vaikuttavalla urallaan.

Olipa hän sitten tuskaisen sankarittaren tai romanttisen hahmon ilmentäjä, Zendaya jatkaa kiehtomistaan. Ja ennen kaikkea hän muistuttaa meitä siitä, että silmiinpistävin kauneus on usein se, mikä pysyy yksinkertaisena ja vilpittömänä.

