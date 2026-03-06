60-vuotias Brooke Shields yllättää boheemilla tyylillään

Amerikkalainen näyttelijä ja malli Brooke Shields häikäisi Chloén eturivin ensimmäisillä Pariisin muotiviikoillaan tänä vuonna. "Pretty Baby" -ikoni muuttui täydelliseksi "Chloé-tytöksi" ja teki tyylikkään vaihdoksen kohti urbaania boheemia, mikä aiheutti sensaation.

Boheemi tyylikkyys

Syksyn/talven 2026/2027 kokoelmanäytöksessä Brooke Shields pukeutui yhteen merkin tunnusmerkillisistä väljistä ja laskeutuvista "lippu-viitaista" sekä laskostettuun rusettihameeseen. Tämä boheemi-moderni kaksikko loi jyrkän kontrastin Brooke Shieldsin ajattomaan klassiseen tyyliin yhdistäen kevyitä tekstuureja ja talolle tyypillisiä ilmavia volyymeja.

Tähtien eturivin sydämessä

Eturivissä Olivia Rodrigon ja Oprah Winfreyn rinnalla istuva Brooke Shields säteili itsevarmuutta. 60-vuotiaana hän ilmentää "nykyaikaista" naista: vapaamielistä, hienostunutta, joka esittelee volyymia ja tekstuuria luonnollisella eleganssilla.

Rohkea ja tyylikäs käänne

Kaukana suorista mekoista, joita Brooke yleensä suosii, tämä boheemi tyyli on rohkea piristysruiske. Ylisuuri viitta, strukturoitu hame, laineilevat hiukset: Brooke Shields todistaa, että missä iässä tahansa voit uudistaa vaatekaappisi tyylikkäästi, uskollisena Chloén vaivattomalle DNA:lle.

Boheemissa Chloé-viitassaan Brooke Shields loi mestarillisen pariisilaisen olemuksen. 60-vuotiaana hän määritteli uudelleen niin kutsutun "Chloé-tytön" käsitteen kypsälle iälle muistuttaen meitä siitä, että todellinen tyyli syntyy itsevarmuudesta – ja pienestä ompeluavusta!

Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Laulaja Rosalía tekee odottamattoman lausunnon miestyypistään

