60-vuotias Brooke Shields yllättää boheemilla tyylillään

Amerikkalainen näyttelijä ja malli Brooke Shields häikäisi Chloén eturivin ensimmäisillä Pariisin muotiviikoillaan tänä vuonna. "Pretty Baby" -ikoni muuttui täydelliseksi "Chloé-tytöksi" ja teki tyylikkään vaihdoksen kohti urbaania boheemia, mikä aiheutti sensaation.

Boheemi tyylikkyys

Syksyn/talven 2026/2027 kokoelmanäytöksessä Brooke Shields pukeutui yhteen merkin tunnusmerkillisistä väljistä ja laskeutuvista "lippu-viitaista" sekä laskostettuun rusettihameeseen. Tämä boheemi-moderni kaksikko loi jyrkän kontrastin Brooke Shieldsin ajattomaan klassiseen tyyliin yhdistäen kevyitä tekstuureja ja talolle tyypillisiä ilmavia volyymeja.

Katso tämä postaus Instagramissa Brooke Shieldsin (@brookeshields) jakama julkaisu

Tähtien eturivin sydämessä

Eturivissä Olivia Rodrigon ja Oprah Winfreyn rinnalla istuva Brooke Shields säteili itsevarmuutta. 60-vuotiaana hän ilmentää "nykyaikaista" naista: vapaamielistä, hienostunutta, joka esittelee volyymia ja tekstuuria luonnollisella eleganssilla.

Rohkea ja tyylikäs käänne

Kaukana suorista mekoista, joita Brooke yleensä suosii, tämä boheemi tyyli on rohkea piristysruiske. Ylisuuri viitta, strukturoitu hame, laineilevat hiukset: Brooke Shields todistaa, että missä iässä tahansa voit uudistaa vaatekaappisi tyylikkäästi, uskollisena Chloén vaivattomalle DNA:lle.

Boheemissa Chloé-viitassaan Brooke Shields loi mestarillisen pariisilaisen olemuksen. 60-vuotiaana hän määritteli uudelleen niin kutsutun "Chloé-tytön" käsitteen kypsälle iälle muistuttaen meitä siitä, että todellinen tyyli syntyy itsevarmuudesta – ja pienestä ompeluavusta!